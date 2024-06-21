https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/bakan-yardimcisindan-diyarbakir-mardin-yanginiyla-ilgili-aciklama-1085101133.html

Bakan Yardımcısı'ndan Diyarbakır-Mardin yangınıyla ilgili açıklama

Bakan Yardımcısı'ndan Diyarbakır-Mardin yangınıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır'da anız yangının çıkış nedenine ilişkin "Şu anda kesin olarak tespit ettiğimiz yangın şu sebepten çıkmıştır... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T21:03+0300

2024-06-21T21:03+0300

2024-06-21T21:10+0300

türkiye

münir karaloğlu

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yangın söndürme

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'ndeki anız yangınında hayatını kaybeden amca ve yeğeninin cenazesine katıldı.Yangına müdahale sırasında yaşamını yitiren 4 çocuk babası 30 yaşındaki Ubeydullah Buğdaycı ve 15 yaşındaki yeğeni Abdurrahman Buğdaycı'nın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan aileleri tarafından alınarak Köksalan Mahallesi'ne getirildi.Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ile cenazeye katıldı, aileye başsağlığı diledi.Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından amca ve yeğeninin cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.Bakan Yardımcısı Karaloğlu, cenazenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir haftadır ülkede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, nemin oldukça düşük olması ve yer yer şiddetli rüzgar dolayısıyla ülkenin farklı bölgelerinde hem orman yangınları hem anız kaynaklı veya örtü yangını dedikleri zirai yangınlarla çok yoğun bir mücadelenin olduğunu söyledi.Sadece dün Çanakkale'de 6 büyük yangının meydana geldiğini anımsatan Karaloğlu, bu yangınların söndürüldüğünü belirtti.'Büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık'Çınar ve Mazıdağı ilçesinde çok ciddi bir zirai yangınla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:Yangın için Mardin'den 86 araç, 451 personel, Diyarbakır'dan 94 araç ve 587 personel ile olaya müdahale edildiğini belirten Karaloğlu, yangında hayatını kaybeden 11 kişiye Allah'tan rahmet diledi.'Yangında 556 küçükbaş hayvan telef olmuştur'Hayatını kaybedenlerden 8'inin Mardin, 3'ünün Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğunu bildiren Karaloğlu, şöyle devam etti:'Yangının çıkış sebebiyle ilgili Cumhuriyet savcılığımız olay el koymuş durumda'Devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla bölgede olduğunu, vatandaşın yarasını sarıncaya kadar bölgede olacaklarını dile getiren Karaloğlu, "İlk etapta AFAD Başkanlığımız Diyarbakır Valiliğimize 3 milyon, Mardin Valiliğimize de 2 milyon lira acil yardım ödeneği sevk etmiş durumda. Ama hasar ve zarar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşımızın zararlarını karşılama noktasında da devlet olarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin yangının çıkış nedenine ilişkin sosyal medyadaki iddiaları sorması üzerine Karaloğlu, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/dicle-elektrikten-aciklama-yangin-elektrik-iletim-hatlarindan-kaynaklanmadi-1085091829.html

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münir karaloğlu, diyarbakır, çınar, mardin, mazıdağı, yangın, yangın söndürme