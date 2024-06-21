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Bakan Yardımcısı'ndan Diyarbakır-Mardin yangınıyla ilgili açıklama
Bakan Yardımcısı'ndan Diyarbakır-Mardin yangınıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır'da anız yangının çıkış nedenine ilişkin "Şu anda kesin olarak tespit ettiğimiz yangın şu sebepten çıkmıştır... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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diyarbakır
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'ndeki anız yangınında hayatını kaybeden amca ve yeğeninin cenazesine katıldı.Yangına müdahale sırasında yaşamını yitiren 4 çocuk babası 30 yaşındaki Ubeydullah Buğdaycı ve 15 yaşındaki yeğeni Abdurrahman Buğdaycı'nın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan aileleri tarafından alınarak Köksalan Mahallesi'ne getirildi.Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ile cenazeye katıldı, aileye başsağlığı diledi.Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından amca ve yeğeninin cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.Bakan Yardımcısı Karaloğlu, cenazenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir haftadır ülkede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, nemin oldukça düşük olması ve yer yer şiddetli rüzgar dolayısıyla ülkenin farklı bölgelerinde hem orman yangınları hem anız kaynaklı veya örtü yangını dedikleri zirai yangınlarla çok yoğun bir mücadelenin olduğunu söyledi.Sadece dün Çanakkale'de 6 büyük yangının meydana geldiğini anımsatan Karaloğlu, bu yangınların söndürüldüğünü belirtti.'Büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık'Çınar ve Mazıdağı ilçesinde çok ciddi bir zirai yangınla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:Yangın için Mardin'den 86 araç, 451 personel, Diyarbakır'dan 94 araç ve 587 personel ile olaya müdahale edildiğini belirten Karaloğlu, yangında hayatını kaybeden 11 kişiye Allah'tan rahmet diledi.'Yangında 556 küçükbaş hayvan telef olmuştur'Hayatını kaybedenlerden 8'inin Mardin, 3'ünün Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğunu bildiren Karaloğlu, şöyle devam etti:'Yangının çıkış sebebiyle ilgili Cumhuriyet savcılığımız olay el koymuş durumda'Devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla bölgede olduğunu, vatandaşın yarasını sarıncaya kadar bölgede olacaklarını dile getiren Karaloğlu, "İlk etapta AFAD Başkanlığımız Diyarbakır Valiliğimize 3 milyon, Mardin Valiliğimize de 2 milyon lira acil yardım ödeneği sevk etmiş durumda. Ama hasar ve zarar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşımızın zararlarını karşılama noktasında da devlet olarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin yangının çıkış nedenine ilişkin sosyal medyadaki iddiaları sorması üzerine Karaloğlu, şunları kaydetti:
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münir karaloğlu, diyarbakır, çınar, mardin, mazıdağı, yangın, yangın söndürme
münir karaloğlu, diyarbakır, çınar, mardin, mazıdağı, yangın, yangın söndürme

Bakan Yardımcısı'ndan Diyarbakır-Mardin yangınıyla ilgili açıklama

21:03 21.06.2024 (güncellendi: 21:10 21.06.2024)
© AA / Bestami BodrukDiyarbakır
Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AA / Bestami Bodruk
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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır'da anız yangının çıkış nedenine ilişkin "Şu anda kesin olarak tespit ettiğimiz yangın şu sebepten çıkmıştır diyebileceğimiz bir tespitimiz yok" diyerek, sosyal medyada yazılan çizilenlere çok fazla itibar edilmemesini istedi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'ndeki anız yangınında hayatını kaybeden amca ve yeğeninin cenazesine katıldı.
Yangına müdahale sırasında yaşamını yitiren 4 çocuk babası 30 yaşındaki Ubeydullah Buğdaycı ve 15 yaşındaki yeğeni Abdurrahman Buğdaycı'nın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndan aileleri tarafından alınarak Köksalan Mahallesi'ne getirildi.
Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ile cenazeye katıldı, aileye başsağlığı diledi.
Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından amca ve yeğeninin cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Bakan Yardımcısı Karaloğlu, cenazenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir haftadır ülkede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, nemin oldukça düşük olması ve yer yer şiddetli rüzgar dolayısıyla ülkenin farklı bölgelerinde hem orman yangınları hem anız kaynaklı veya örtü yangını dedikleri zirai yangınlarla çok yoğun bir mücadelenin olduğunu söyledi.
Sadece dün Çanakkale'de 6 büyük yangının meydana geldiğini anımsatan Karaloğlu, bu yangınların söndürüldüğünü belirtti.

'Büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık'

Çınar ve Mazıdağı ilçesinde çok ciddi bir zirai yangınla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:
"Hem anız yangını hem daha hasadı yapılmamış tarla yangını olarak, örtü yangını olarak tarif edebileceğimiz büyük bir yangınla karşı karşıya kaldık. Yangının başlamasından hemen sonra Diyarbakır Valimiz ve Mardin Valimizin liderliğinde bölgede jandarmamız, AFAD'ımız, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyemizin itfaiye teşkilatları, Orman Bölge Müdürlüğümüzün orman yangın söndürme ekipleri, Sağlık Bakanlığımızın UMKE ve 112 acil müdahale ekipleri bölgeye sevk edildi ve mücadele başladı. Sadece Sağlık Bakanlığımız 19 ambulans, 7 UMKE timini bölgeye sevk etmiş oldu."
Yangın için Mardin'den 86 araç, 451 personel, Diyarbakır'dan 94 araç ve 587 personel ile olaya müdahale edildiğini belirten Karaloğlu, yangında hayatını kaybeden 11 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

'Yangında 556 küçükbaş hayvan telef olmuştur'

Hayatını kaybedenlerden 8'inin Mardin, 3'ünün Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğunu bildiren Karaloğlu, şöyle devam etti:
"Dün meydana gelen bu büyük yangında Diyarbakır'da 8 bin 100 dönüm arazi zarar gördü. Bunun 1450 dönümü daha biçilmemiş, hasadı yapılmamış arpa ve buğday tarlası. Geri kalan 6 bin 550 dönümlük kısmı ise hasadı yapılmış anız şeklindeki araziydi. Mardin'de ise 7 bin dönüm arazi yangından etkilenmiş. Bunun 4 bin dönümü hasadı yapılmamış tarla, 3 bin dönümü ise hasadı yapılmış anız olarak yanan ve hasar gören bölgedir. Sadece zarar gören bunlar değil. Vatandaşımız tarlada bulunan sulama ekipmanları, boruları ve elektrik altyapıları da zarar gördü. Zararlarla ilgili tespitler Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz vasıtasıyla hemen bugün tespitler başladı. Şu anda vatandaşımızın zarar ve hasar tespitleri devam ediyor. Ayrıca bir vatandaşımızın ağılında, bir vatandaşımızın da samanlığında hasarlar mevcut. Yangında 556 küçükbaş hayvan telef olmuştur. 250 yaralı hayvanımız vatandaşların da rızalarıyla Et ve Balık Kurumuna kesime sevk edilmiş. 120 hayvanımız da bölgede veteriner hekimlerimiz ve fakültemizin desteğiyle tedavileri sağlanmıştır."

'Yangının çıkış sebebiyle ilgili Cumhuriyet savcılığımız olay el koymuş durumda'

Devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla bölgede olduğunu, vatandaşın yarasını sarıncaya kadar bölgede olacaklarını dile getiren Karaloğlu, "İlk etapta AFAD Başkanlığımız Diyarbakır Valiliğimize 3 milyon, Mardin Valiliğimize de 2 milyon lira acil yardım ödeneği sevk etmiş durumda. Ama hasar ve zarar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşımızın zararlarını karşılama noktasında da devlet olarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin yangının çıkış nedenine ilişkin sosyal medyadaki iddiaları sorması üzerine Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Yangının çıkış sebebiyle ilgili şu anda Cumhuriyet savcılığımız olay el koymuş durumda. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırmalarına devam ediyor. Bunların hepsi söylenti. Şu anda kesin olarak tespit ettiğimiz yangın şu sebepten çıkmıştır diyebileceğimiz bir tespitimiz yok. Eğer bu tespiti savcılığımız çalışmasını, araştırmasını, soruşturmasını tamamlarsa bunu da sizlerle paylaşırız. Onun dışında sosyal medyada yazılan çizilenlere çok fazla itibar edilmemesini de vatandaşlarımızdan rica ediyoruz."
Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
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