https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-aciklama-istanbulda-kac-yabanci-var--1085098212.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama: İstanbul'da kaç yabancı var?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama: İstanbul'da kaç yabancı var?

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da 2 buçuk milyon mültecinin yaşadığına dair iddiaları yalanlayarak, kentte toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancının... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T19:19+0300

2024-06-21T19:19+0300

2024-06-21T19:19+0300

türkiye

geçici koruma statüsü

geçici koruma kimlik belgesi

mülteci

yabancı

istanbul

dezenformasyonla mücadele merkezi

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff840ae4ddcabcab33c4d1c039117d32.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İstanbul'da 2 buçuk milyon mülteci var" iddiasına ilişkin açıklama yayımladı.Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, İstanbul'da yaşayan yabancı sayısıyla ilgili bilgiler paylaşıldı."Bahse konu iddiada ortaya atılan İstanbul’da bulunan yabancı sayısı ile ilgili rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre İstanbul’da: Açıklamada, 'kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi' istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-ruandadan-multeciler-geldigi-iddiasi-dogru-degildir--1084387325.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbuld akaç mülteci var, istanbuld amülteci sayısı, istanbulda suriyeli sayısı, istanbulda kaç mülteci var, istanbuldaki yabancı sayısı, türkiyedeki yabancı sayısı, türkiyedeki mülteci sayısı, türkiyedeki mülteci sayısı