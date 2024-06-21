https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-aciklama-istanbulda-kac-yabanci-var--1085098212.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama: İstanbul'da kaç yabancı var?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama: İstanbul'da kaç yabancı var?
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da 2 buçuk milyon mültecinin yaşadığına dair iddiaları yalanlayarak, kentte toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancının... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T19:19+0300
2024-06-21T19:19+0300
2024-06-21T19:19+0300
türkiye
geçici koruma statüsü
geçici koruma kimlik belgesi
mülteci
yabancı
istanbul
dezenformasyonla mücadele merkezi
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İstanbul'da 2 buçuk milyon mülteci var" iddiasına ilişkin açıklama yayımladı.Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, İstanbul'da yaşayan yabancı sayısıyla ilgili bilgiler paylaşıldı."Bahse konu iddiada ortaya atılan İstanbul’da bulunan yabancı sayısı ile ilgili rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre İstanbul’da: Açıklamada, 'kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi' istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-ruandadan-multeciler-geldigi-iddiasi-dogru-degildir--1084387325.html
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama: İstanbul'da kaç yabancı var?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da 2 buçuk milyon mültecinin yaşadığına dair iddiaları yalanlayarak, kentte toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancının bulunduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İstanbul'da 2 buçuk milyon mülteci var" iddiasına ilişkin açıklama yayımladı.
Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, İstanbul'da yaşayan yabancı sayısıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.
"Bahse konu iddiada ortaya atılan İstanbul’da bulunan yabancı sayısı ile ilgili rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre İstanbul’da:
️530 bin 612’si Geçici Koruma Kapsamında,
️3 bin 252’si Uluslararası Koruma Kapsamında,
️553 bin 153’ü İkamet İzniyle Kalan olmak üzere; Toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunmaktadır.
Açıklamada, 'kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi' istendi.