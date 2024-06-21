https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/cumhurbaskanligi-dijital-donusum-ofisinden-toki-paylasimi-e-devlet-kapisindan-sorgulayabilirler-1085055827.html

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden TOKİ paylaşımı: 'e-Devlet Kapısı'ndan sorgulayabilirler'

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden TOKİ paylaşımı: 'e-Devlet Kapısı'ndan sorgulayabilirler'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ'ye başvuruda bulunan, kura sonuçları açıklanan ya da kurada çıkan konutların ilerleme durumlarına ilişkin duyuru... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T00:27+0300

2024-06-21T00:27+0300

2024-06-21T00:30+0300

türkiye

toplu konut idaresi başkanlığı

toki

cumhurbaşkanlığı

ofis

ofis

cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisi

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Milyonlarca kişinin ev sahibi olma amacıyla başvurduğu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarına yönelik çalışmalar sürüyor.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ başvurularına yönelik X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı. TOKİ tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuranların kura sonuçları ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilicekleri belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda 2022 yılında kurası çekilen 250 bin konuta ilişkin projelerin ilerleme seviyeleri yer alıyor. TOKİ'nin diğer projelerinden konut sahibi olacak olanlar da ilerleme seviyelerini görebiliyor.

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