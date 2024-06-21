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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden TOKİ paylaşımı: 'e-Devlet Kapısı'ndan sorgulayabilirler'
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden TOKİ paylaşımı: 'e-Devlet Kapısı'ndan sorgulayabilirler'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ'ye başvuruda bulunan, kura sonuçları açıklanan ya da kurada çıkan konutların ilerleme durumlarına ilişkin duyuru... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T00:27+0300
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toki
cumhurbaşkanlığı
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Milyonlarca kişinin ev sahibi olma amacıyla başvurduğu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarına yönelik çalışmalar sürüyor.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ başvurularına yönelik X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı. TOKİ tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuranların kura sonuçları ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilicekleri belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda 2022 yılında kurası çekilen 250 bin konuta ilişkin projelerin ilerleme seviyeleri yer alıyor. TOKİ'nin diğer projelerinden konut sahibi olacak olanlar da ilerleme seviyelerini görebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/kamuda-tasarruf-paketi-aciklaniyor-1083742806.html
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toki'ye ev, toki'ye başvurmak, tokide neye dikkat edilmeli,tokide nasıl ev sahibi olunur, tokinin evleri, tokideki evler
toki'ye ev, toki'ye başvurmak, tokide neye dikkat edilmeli,tokide nasıl ev sahibi olunur, tokinin evleri, tokideki evler

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden TOKİ paylaşımı: 'e-Devlet Kapısı'ndan sorgulayabilirler'

00:27 21.06.2024 (güncellendi: 00:30 21.06.2024)
© AATOKİ
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ'ye başvuruda bulunan, kura sonuçları açıklanan ya da kurada çıkan konutların ilerleme durumlarına ilişkin duyuru yayımladı. Paylaşımda, "Kura sonuçlarını ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirler"denildi.
Milyonlarca kişinin ev sahibi olma amacıyla başvurduğu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ başvurularına yönelik X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı.
TOKİ tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuranların kura sonuçları ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilicekleri belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuran vatandaşlarımız; kura sonuçlarını ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirler.
e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda 2022 yılında kurası çekilen 250 bin konuta ilişkin projelerin ilerleme seviyeleri yer alıyor. TOKİ'nin diğer projelerinden konut sahibi olacak olanlar da ilerleme seviyelerini görebiliyor.
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