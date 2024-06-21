https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/cinden-abd-askeri-sanayi-sirketine-yaptirim-karari-1085080596.html

Çin'den ABD askeri-sanayi şirketine yaptırım kararı

Çin'den ABD askeri-sanayi şirketine yaptırım kararı

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Tayvan'a silah satışı nedeniyle ABD askeri-sanayi şirketi Lockheed Martin'e yaptırım uyguladığını duyurdu. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T14:00+0300

2024-06-21T14:00+0300

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Çin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle Lockheed Martin'e yaptırım uygulama kararı aldı.Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan'a 60.2 milyon dolarlık Switchblade 300 (SB300) Anti-Personel ve Anti-Zırhlı Seyyar Füze Sistemleri ve 300 milyon dolarlık ALTIUS 600M-V İnsansız Hava Araçları satışını onayladığını açıklamıştı.Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin, Lockheed Martin'in ilgili departmanlarına ve üst yönetimine karşı önlemler almaya karar verdi" duyurusu yapıldı.Söz konusu bu kararın sebebinin ABD'nin yakın zamanda 'Tek Çin' ilkesini ciddi şekilde ihlal eden 'Çin'in Tayvan bölgesine silah satışını yeniden duyurması' olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-cin-bedel-odemeli-1084950780.html

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