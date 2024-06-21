https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/cinden-abd-askeri-sanayi-sirketine-yaptirim-karari-1085080596.html
Çin'den ABD askeri-sanayi şirketine yaptırım kararı
Çin'den ABD askeri-sanayi şirketine yaptırım kararı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Tayvan'a silah satışı nedeniyle ABD askeri-sanayi şirketi Lockheed Martin'e yaptırım uyguladığını duyurdu. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T14:00+0300
2024-06-21T14:00+0300
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Çin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle Lockheed Martin'e yaptırım uygulama kararı aldı.Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan'a 60.2 milyon dolarlık Switchblade 300 (SB300) Anti-Personel ve Anti-Zırhlı Seyyar Füze Sistemleri ve 300 milyon dolarlık ALTIUS 600M-V İnsansız Hava Araçları satışını onayladığını açıklamıştı.Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin, Lockheed Martin'in ilgili departmanlarına ve üst yönetimine karşı önlemler almaya karar verdi" duyurusu yapıldı.Söz konusu bu kararın sebebinin ABD'nin yakın zamanda 'Tek Çin' ilkesini ciddi şekilde ihlal eden 'Çin'in Tayvan bölgesine silah satışını yeniden duyurması' olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-cin-bedel-odemeli-1084950780.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, abd, lockheed martin
çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, abd, lockheed martin
Çin'den ABD askeri-sanayi şirketine yaptırım kararı
Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Tayvan'a silah satışı nedeniyle ABD askeri-sanayi şirketi Lockheed Martin'e yaptırım uyguladığını duyurdu.
Çin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle Lockheed Martin'e yaptırım uygulama kararı aldı.
Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Tayvan'a 60.2 milyon dolarlık Switchblade 300 (SB300) Anti-Personel ve Anti-Zırhlı Seyyar Füze Sistemleri ve 300 milyon dolarlık ALTIUS 600M-V İnsansız Hava Araçları satışını onayladığını açıklamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin, Lockheed Martin'in ilgili departmanlarına ve üst yönetimine karşı önlemler almaya karar verdi" duyurusu yapıldı.
Söz konusu bu kararın sebebinin ABD'nin yakın zamanda 'Tek Çin' ilkesini ciddi şekilde ihlal eden 'Çin'in Tayvan bölgesine silah satışını yeniden duyurması' olduğunun altını çizdi.