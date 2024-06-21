https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/buyuk-kuluplerden-arda-gulere-dev-talip-yagmuru-gozlemciler-pesini-birakmiyor-izlemeye-gittiler-1085064041.html

Büyük kulüplerden Arda Güler'e dev talip yağmuru: 'Gözlemciler peşini bırakmıyor, izlemeye gittiler'

Büyük kulüplerden Arda Güler'e dev talip yağmuru: 'Gözlemciler peşini bırakmıyor, izlemeye gittiler'

Sputnik Türkiye

EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Maçta Arda Güler'in muhteşem performansı dikkat... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T07:49+0300

2024-06-21T07:49+0300

2024-06-21T07:49+0300

spor

arda güler

gözlemci

gözlemci

ingiliz

futbol

euro 2024

euro 2024

euro 2024

euro 2024

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084985016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9bad1319bf29687f6c5f16699a7f6d2.jpg

A Milli Takım'ın galibiyeti, Avrupa'nın büyük kulüplerinin gözlemcileri tarafından yakından takip edildi. Arda Güler'in performansı özellikle dikkat çekti. İki İngiliz devi, Arsenal ve Liverpool'un gözlemcileri, genç yeteneği izlemek için stadyumdaydı.Arda Güler: İngiliz devlerinin radarındaCaughtOffside'a göre, Arsenal ve Liverpool'un gözlemcileri Real Madrid'in genç yıldızını milli takım forması altında izlemek için stadyumdaydı. Bu iki kulübün, Arda Güler'in performansından etkilenerek yakın zamanda transfer girişiminde bulunabilecekleri ifade edildi.Real Madrid zorlanacakReal Madrid, Arda Güler'i bırakmama kararı almış olsa da, İngiliz kulüplerinin bu kararı zorlayabileceği konuşuluyor. Arsenal ve Liverpool, genç yıldızın Real Madrid'deki forma rekabetinde geri planda kalma ihtimaline karşın harekete geçmeye hazır durumda.Gözlemcilerin yoğun i̇lgisiMaçta sadece Arsenal ve Liverpool değil, Manchester City, Bayern Münih, PSG ve Milan gibi dev kulüplerin gözlemcileri de yer aldı. Milli takım oyuncularının performansı, Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/euro-2024te-uefaya-sasirtan-basvuru-turnuvadan-cekiliriz-1085063671.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, gözlemci, gözlemci, ingiliz, futbol, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024