https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/buyuk-kuluplerden-arda-gulere-dev-talip-yagmuru-gozlemciler-pesini-birakmiyor-izlemeye-gittiler-1085064041.html
Büyük kulüplerden Arda Güler'e dev talip yağmuru: 'Gözlemciler peşini bırakmıyor, izlemeye gittiler'
Büyük kulüplerden Arda Güler'e dev talip yağmuru: 'Gözlemciler peşini bırakmıyor, izlemeye gittiler'
Sputnik Türkiye
EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Maçta Arda Güler'in muhteşem performansı dikkat... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T07:49+0300
2024-06-21T07:49+0300
2024-06-21T07:49+0300
spor
arda güler
gözlemci
gözlemci
ingiliz
futbol
euro 2024
euro 2024
euro 2024
euro 2024
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084985016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9bad1319bf29687f6c5f16699a7f6d2.jpg
A Milli Takım'ın galibiyeti, Avrupa'nın büyük kulüplerinin gözlemcileri tarafından yakından takip edildi. Arda Güler'in performansı özellikle dikkat çekti. İki İngiliz devi, Arsenal ve Liverpool'un gözlemcileri, genç yeteneği izlemek için stadyumdaydı.Arda Güler: İngiliz devlerinin radarındaCaughtOffside'a göre, Arsenal ve Liverpool'un gözlemcileri Real Madrid'in genç yıldızını milli takım forması altında izlemek için stadyumdaydı. Bu iki kulübün, Arda Güler'in performansından etkilenerek yakın zamanda transfer girişiminde bulunabilecekleri ifade edildi.Real Madrid zorlanacakReal Madrid, Arda Güler'i bırakmama kararı almış olsa da, İngiliz kulüplerinin bu kararı zorlayabileceği konuşuluyor. Arsenal ve Liverpool, genç yıldızın Real Madrid'deki forma rekabetinde geri planda kalma ihtimaline karşın harekete geçmeye hazır durumda.Gözlemcilerin yoğun i̇lgisiMaçta sadece Arsenal ve Liverpool değil, Manchester City, Bayern Münih, PSG ve Milan gibi dev kulüplerin gözlemcileri de yer aldı. Milli takım oyuncularının performansı, Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/euro-2024te-uefaya-sasirtan-basvuru-turnuvadan-cekiliriz-1085063671.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1084985016_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c4bcc36fd33bed0eb6719d39b054cc3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda güler, gözlemci, gözlemci, ingiliz, futbol, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024
arda güler, gözlemci, gözlemci, ingiliz, futbol, euro 2024, euro 2024, euro 2024, euro 2024
Büyük kulüplerden Arda Güler'e dev talip yağmuru: 'Gözlemciler peşini bırakmıyor, izlemeye gittiler'
EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Maçta Arda Güler'in muhteşem performansı dikkat çekti. Genç yıldızın attığı gol, takımın galibiyetinde kritik rol oynadı ve onu maçın oyuncusu yaptı. Güler için ise iki İngiliz devinin yakın takipte olduğu belirtildi.
A Milli Takım'ın galibiyeti, Avrupa'nın büyük kulüplerinin gözlemcileri tarafından yakından takip edildi. Arda Güler'in performansı özellikle dikkat çekti. İki İngiliz devi, Arsenal ve Liverpool'un gözlemcileri, genç yeteneği izlemek için stadyumdaydı.
Arda Güler: İngiliz devlerinin radarında
CaughtOffside'a göre, Arsenal ve Liverpool'un gözlemcileri Real Madrid'in genç yıldızını milli takım forması altında izlemek için stadyumdaydı. Bu iki kulübün, Arda Güler'in performansından etkilenerek yakın zamanda transfer girişiminde bulunabilecekleri ifade edildi.
Real Madrid, Arda Güler'i bırakmama kararı almış olsa da, İngiliz kulüplerinin bu kararı zorlayabileceği konuşuluyor. Arsenal ve Liverpool, genç yıldızın Real Madrid'deki forma rekabetinde geri planda kalma ihtimaline karşın harekete geçmeye hazır durumda.
Gözlemcilerin yoğun i̇lgisi
Maçta sadece Arsenal ve Liverpool değil, Manchester City, Bayern Münih, PSG ve Milan gibi dev kulüplerin gözlemcileri de yer aldı. Milli takım oyuncularının performansı, Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.