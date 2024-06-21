https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/birlesmis-milletler-gazzede-10-binden-fazla-kadin-6-binden-fazla-anne-hayatini-kaybetti-1085085741.html
Birleşmiş Milletler: Gazze'de 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler: Gazze'de 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Guimond ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T15:50+0300
2024-06-21T15:50+0300
2024-06-21T15:50+0300
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israil-filistin sorunu
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Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Filistin Ofisi Özel Temsilcisi Maryse Guimond, "Gazze'de tanıştığım her kadının bir kayıp hikayesi var. 10 binden fazla kadın ve 6 binden fazla anne hayatını kaybetti" dedi.Gazze'deki bir haftalık görevini kısa bir süre önce bitirdiğini kaydeden Guimond, orada kendisini 'yıkılmış bir dünyada hapsolmuş' gibi hissettiğini söyledi.Guimond, "Gazze Şeridi'nde evler, hastaneler, okullar ve üniversiteler yıkıldı. Şeridin ortasında doğru ilerlediğinizde kıtlık içerisinde sıkışıp kalmış ve derme çatma çadırlarda yaşayan insanlar görüyorsunuz" dedi.Gazze'de 1 milyondan fazla kişinin birden fazla kez yerinden edildiğini hatırlatan Guimond, temel hizmetlere erişemeyen bu insanlar için güvenli hiçbir yer olmadığını belirtti.Guimond, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'İsrailli yetkililerle temastayız"Laerke de Gazze'ye yardım ulaştırılması ve bunların dağıtımı için kamu düzeni ve güvenliğin olmamasının büyük bir engel olduğunu söyledi.Buna çözüm bulmak için ortak çaba ve somut önlemlerin gerektiğine işaret eden Laerke, "Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak ve BM ile ortaklarının bunu yapması için uygun ortamı oluşturmak işgalci güç olarak İsrail yetkililerinin sorumluluğundadır" diye konuştu.Laerke, BM ve ortaklarının, Gazze'ye yönelik anlamlı bir insani müdahalenin gerçekleştirilmesini engelleyen ve uzun süredir devam eden sorunları ele almak üzere özellikle İsrailli yetkililerle temaslarda bulunduğunu aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/bm-raporu-israil-ordusu-gazze-seridinde-savas-hukukunu-sistematik-olarak-ihlal-ediyor-1085001216.html
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birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, kadın, anne, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, kadın, anne, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil
Birleşmiş Milletler: Gazze'de 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti
Guimond ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Filistin Ofisi Özel Temsilcisi Maryse Guimond, "Gazze'de tanıştığım her kadının bir kayıp hikayesi var. 10 binden fazla kadın ve 6 binden fazla anne hayatını kaybetti" dedi.
Gazze'deki bir haftalık görevini kısa bir süre önce bitirdiğini kaydeden Guimond, orada kendisini 'yıkılmış bir dünyada hapsolmuş' gibi hissettiğini söyledi.
Guimond, "Gazze Şeridi'nde evler, hastaneler, okullar ve üniversiteler yıkıldı. Şeridin ortasında doğru ilerlediğinizde kıtlık içerisinde sıkışıp kalmış ve derme çatma çadırlarda yaşayan insanlar görüyorsunuz" dedi.
Gazze'de 1 milyondan fazla kişinin birden fazla kez yerinden edildiğini hatırlatan Guimond, temel hizmetlere erişemeyen bu insanlar için güvenli hiçbir yer olmadığını belirtti.
Guimond, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Yaklaşık dokuz ay süren savaşın ardından halk, gıda güvenliği, barınma, sağlık ve geçimini sağlayacak araç ile kapasiteden neredeyse tamamen mahrum bırakıldı. Gazze halkı savaşın durmasını istiyor. Gazze'de tanıştığım her kadının bir kayıp hikayesi var. 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti.
'İsrailli yetkililerle temastayız"
Laerke de Gazze'ye yardım ulaştırılması ve bunların dağıtımı için kamu düzeni ve güvenliğin olmamasının büyük bir engel olduğunu söyledi.
Buna çözüm bulmak için ortak çaba ve somut önlemlerin gerektiğine işaret eden Laerke, "Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak ve BM ile ortaklarının bunu yapması için uygun ortamı oluşturmak işgalci güç olarak İsrail yetkililerinin sorumluluğundadır" diye konuştu.
Laerke, BM ve ortaklarının, Gazze'ye yönelik anlamlı bir insani müdahalenin gerçekleştirilmesini engelleyen ve uzun süredir devam eden sorunları ele almak üzere özellikle İsrailli yetkililerle temaslarda bulunduğunu aktardı.