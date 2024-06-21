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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/birlesmis-milletler-gazzede-10-binden-fazla-kadin-6-binden-fazla-anne-hayatini-kaybetti-1085085741.html
Birleşmiş Milletler: Gazze'de 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler: Gazze'de 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Guimond ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T15:50+0300
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israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
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Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Filistin Ofisi Özel Temsilcisi Maryse Guimond, "Gazze'de tanıştığım her kadının bir kayıp hikayesi var. 10 binden fazla kadın ve 6 binden fazla anne hayatını kaybetti" dedi.Gazze'deki bir haftalık görevini kısa bir süre önce bitirdiğini kaydeden Guimond, orada kendisini 'yıkılmış bir dünyada hapsolmuş' gibi hissettiğini söyledi.Guimond, "Gazze Şeridi'nde evler, hastaneler, okullar ve üniversiteler yıkıldı. Şeridin ortasında doğru ilerlediğinizde kıtlık içerisinde sıkışıp kalmış ve derme çatma çadırlarda yaşayan insanlar görüyorsunuz" dedi.Gazze'de 1 milyondan fazla kişinin birden fazla kez yerinden edildiğini hatırlatan Guimond, temel hizmetlere erişemeyen bu insanlar için güvenli hiçbir yer olmadığını belirtti.Guimond, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'İsrailli yetkililerle temastayız"Laerke de Gazze'ye yardım ulaştırılması ve bunların dağıtımı için kamu düzeni ve güvenliğin olmamasının büyük bir engel olduğunu söyledi.Buna çözüm bulmak için ortak çaba ve somut önlemlerin gerektiğine işaret eden Laerke, "Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak ve BM ile ortaklarının bunu yapması için uygun ortamı oluşturmak işgalci güç olarak İsrail yetkililerinin sorumluluğundadır" diye konuştu.Laerke, BM ve ortaklarının, Gazze'ye yönelik anlamlı bir insani müdahalenin gerçekleştirilmesini engelleyen ve uzun süredir devam eden sorunları ele almak üzere özellikle İsrailli yetkililerle temaslarda bulunduğunu aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/bm-raporu-israil-ordusu-gazze-seridinde-savas-hukukunu-sistematik-olarak-ihlal-ediyor-1085001216.html
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Birleşmiş Milletler: Gazze'de 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti

15:50 21.06.2024
© AFP 2023 / BASHAR TALEBGazze
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AFP 2023 / BASHAR TALEB
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Guimond ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Filistin Ofisi Özel Temsilcisi Maryse Guimond, "Gazze'de tanıştığım her kadının bir kayıp hikayesi var. 10 binden fazla kadın ve 6 binden fazla anne hayatını kaybetti" dedi.
Gazze'deki bir haftalık görevini kısa bir süre önce bitirdiğini kaydeden Guimond, orada kendisini 'yıkılmış bir dünyada hapsolmuş' gibi hissettiğini söyledi.
Guimond, "Gazze Şeridi'nde evler, hastaneler, okullar ve üniversiteler yıkıldı. Şeridin ortasında doğru ilerlediğinizde kıtlık içerisinde sıkışıp kalmış ve derme çatma çadırlarda yaşayan insanlar görüyorsunuz" dedi.
Gazze'de 1 milyondan fazla kişinin birden fazla kez yerinden edildiğini hatırlatan Guimond, temel hizmetlere erişemeyen bu insanlar için güvenli hiçbir yer olmadığını belirtti.
Guimond, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Yaklaşık dokuz ay süren savaşın ardından halk, gıda güvenliği, barınma, sağlık ve geçimini sağlayacak araç ile kapasiteden neredeyse tamamen mahrum bırakıldı. Gazze halkı savaşın durmasını istiyor. Gazze'de tanıştığım her kadının bir kayıp hikayesi var. 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti.

'İsrailli yetkililerle temastayız"

Laerke de Gazze'ye yardım ulaştırılması ve bunların dağıtımı için kamu düzeni ve güvenliğin olmamasının büyük bir engel olduğunu söyledi.
Buna çözüm bulmak için ortak çaba ve somut önlemlerin gerektiğine işaret eden Laerke, "Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak ve BM ile ortaklarının bunu yapması için uygun ortamı oluşturmak işgalci güç olarak İsrail yetkililerinin sorumluluğundadır" diye konuştu.
Laerke, BM ve ortaklarının, Gazze'ye yönelik anlamlı bir insani müdahalenin gerçekleştirilmesini engelleyen ve uzun süredir devam eden sorunları ele almak üzere özellikle İsrailli yetkililerle temaslarda bulunduğunu aktardı.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
BM raporu: İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde savaş hukukunu sistematik olarak ihlal ediyor
19 Haziran , 13:07
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