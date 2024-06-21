https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/birlesmis-milletler-gazzede-10-binden-fazla-kadin-6-binden-fazla-anne-hayatini-kaybetti-1085085741.html

Birleşmiş Milletler: Gazze'de 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler: Gazze'de 10 binden fazla kadın, 6 binden fazla anne hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Guimond ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T15:50+0300

2024-06-21T15:50+0300

2024-06-21T15:50+0300

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler (bm)

gazze

gazze şeridi

kadın

anne

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084247900_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_833ebea535d4e19b15c334b263d98950.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Filistin Ofisi Özel Temsilcisi Maryse Guimond, "Gazze'de tanıştığım her kadının bir kayıp hikayesi var. 10 binden fazla kadın ve 6 binden fazla anne hayatını kaybetti" dedi.Gazze'deki bir haftalık görevini kısa bir süre önce bitirdiğini kaydeden Guimond, orada kendisini 'yıkılmış bir dünyada hapsolmuş' gibi hissettiğini söyledi.Guimond, "Gazze Şeridi'nde evler, hastaneler, okullar ve üniversiteler yıkıldı. Şeridin ortasında doğru ilerlediğinizde kıtlık içerisinde sıkışıp kalmış ve derme çatma çadırlarda yaşayan insanlar görüyorsunuz" dedi.Gazze'de 1 milyondan fazla kişinin birden fazla kez yerinden edildiğini hatırlatan Guimond, temel hizmetlere erişemeyen bu insanlar için güvenli hiçbir yer olmadığını belirtti.Guimond, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'İsrailli yetkililerle temastayız"Laerke de Gazze'ye yardım ulaştırılması ve bunların dağıtımı için kamu düzeni ve güvenliğin olmamasının büyük bir engel olduğunu söyledi.Buna çözüm bulmak için ortak çaba ve somut önlemlerin gerektiğine işaret eden Laerke, "Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak ve BM ile ortaklarının bunu yapması için uygun ortamı oluşturmak işgalci güç olarak İsrail yetkililerinin sorumluluğundadır" diye konuştu.Laerke, BM ve ortaklarının, Gazze'ye yönelik anlamlı bir insani müdahalenin gerçekleştirilmesini engelleyen ve uzun süredir devam eden sorunları ele almak üzere özellikle İsrailli yetkililerle temaslarda bulunduğunu aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/bm-raporu-israil-ordusu-gazze-seridinde-savas-hukukunu-sistematik-olarak-ihlal-ediyor-1085001216.html

gazze

gazze şeridi

filistin

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi, kadın, anne, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil