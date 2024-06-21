https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/bir-adet-muzu-104-liraya-satin-alan-farah-zeynep-abdullahtan-tepki-1085104445.html

Bir adet muzu 104 liraya satın alan Farah Zeynep Abdullah'tan tepki

Bir adet muzu 104 liraya satın alan Farah Zeynep Abdullah'tan tepki

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü bir kahve markasının mağazasından bir adet muz alıp 104 TL ödeyen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, aldığı muzu ve fişini sosyal medya hesabından... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T22:22+0300

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türkiye

farah zeynep abdullah

muz

kahve

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Bodrum'da tatil yapan Farah Zeynep Abdullah, satın aldığı bir adet muzun fişini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bir adet muzu 104.79 TL'ye alan 34 yaşındaki oyuncu, "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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farah zeynep abdullah, muz, kahve