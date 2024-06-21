https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/bir-adet-muzu-104-liraya-satin-alan-farah-zeynep-abdullahtan-tepki-1085104445.html
Bir adet muzu 104 liraya satın alan Farah Zeynep Abdullah'tan tepki
Bir adet muzu 104 liraya satın alan Farah Zeynep Abdullah'tan tepki
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü bir kahve markasının mağazasından bir adet muz alıp 104 TL ödeyen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, aldığı muzu ve fişini sosyal medya hesabından... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T22:22+0300
2024-06-21T22:22+0300
2024-06-21T22:22+0300
türkiye
farah zeynep abdullah
muz
kahve
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Bodrum'da tatil yapan Farah Zeynep Abdullah, satın aldığı bir adet muzun fişini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bir adet muzu 104.79 TL'ye alan 34 yaşındaki oyuncu, "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım" ifadeleriyle tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/farah-zeynep-abdullahtan-mehmet-ali-erbilin-yeni-programina-tepki-kanal-dden-yanit-1084589320.html
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farah zeynep abdullah, muz, kahve
farah zeynep abdullah, muz, kahve
Bir adet muzu 104 liraya satın alan Farah Zeynep Abdullah'tan tepki
Dünyaca ünlü bir kahve markasının mağazasından bir adet muz alıp 104 TL ödeyen oyuncu Farah Zeynep Abdullah, aldığı muzu ve fişini sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi!
Bodrum'da tatil yapan Farah Zeynep Abdullah, satın aldığı bir adet muzun fişini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Bir adet muzu 104.79 TL'ye alan 34 yaşındaki oyuncu, "Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım" ifadeleriyle tepki gösterdi.