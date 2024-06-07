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Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in yeni programına tepki: Kanal D'den yanıt
Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in yeni programına tepki: Kanal D'den yanıt
Sputnik Türkiye
Kanal D resmi sosyal medya hesabından; Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönüşüne tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah'a 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' sahnesiyle yanıt... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T00:18+0300
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türkiye
kanal d
şovmen
program
mehmet ali erbil
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Kanal D, şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni bir programla ekranlara geri döneceğini duyurdu.Kanalın sosyal medya platformu X üzerinden "İşte parmağın sahibi geldi! Yakında #KanalD'de! notuyla programın tanıtımu videoyu yayınlandı. Paylaşılan videoda, Erbil, " Açıl susam, açıl! Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi? Tabi onda da benim parmağım var. diye konuştu.Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise kanalın paylaşımını alıntılayıp "ııııııyyyyyy @KanalDne kadar mal bi kanal" yorumu yaptı. Abdullah'ın sosyal medyada gündem olan yorumunun ardından Kanal D de 2010-2013 yılları arasında oynadığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki bir sahneyi paylaşarak, ":)" emojisiyle yanıt verdi. 'Aylin rahmet istedi diye yorumladım'Kanalın paylaşımının ardından Abdullah'tan bir yanıt daha geldi. Kanalın paylaşımını alıntılayan Abdullah "Ya çen 1 gün çonya bana laf mı çoktun @KanalD SABİTLEMİŞ PUUAHAH aylin rahmet istedi diye yorumladım rip queen" paylaşımı yaptı. Abdullah'ın bu paylaşımına da Kanal D'den yine sadece ":)" emojisiyle yanıt geldi.
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kanal d, şovmen, program, mehmet ali erbil , farah zeynep abdullah
kanal d, şovmen, program, mehmet ali erbil , farah zeynep abdullah

Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in yeni programına tepki: Kanal D'den yanıt

00:18 07.06.2024
© Fotoğraf : YouTubeFarah Zeynep Abdullah
Farah Zeynep Abdullah - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© Fotoğraf : YouTube
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Kanal D resmi sosyal medya hesabından; Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönüşüne tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah'a 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' sahnesiyle yanıt verdi.
Kanal D, şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni bir programla ekranlara geri döneceğini duyurdu.
Kanalın sosyal medya platformu X üzerinden "İşte parmağın sahibi geldi! Yakında #KanalD'de! notuyla programın tanıtımu videoyu yayınlandı.
Paylaşılan videoda, Erbil, " Açıl susam, açıl! Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi? Tabi onda da benim parmağım var. diye konuştu.
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise kanalın paylaşımını alıntılayıp "ııııııyyyyyy @KanalD
ne kadar mal bi kanal" yorumu yaptı.
Abdullah'ın sosyal medyada gündem olan yorumunun ardından Kanal D de 2010-2013 yılları arasında oynadığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki bir sahneyi paylaşarak, ":)" emojisiyle yanıt verdi.

'Aylin rahmet istedi diye yorumladım'

Kanalın paylaşımının ardından Abdullah'tan bir yanıt daha geldi. Kanalın paylaşımını alıntılayan Abdullah "Ya çen 1 gün çonya bana laf mı çoktun @KanalD SABİTLEMİŞ PUUAHAH aylin rahmet istedi diye yorumladım rip queen" paylaşımı yaptı.
Abdullah'ın bu paylaşımına da Kanal D'den yine sadece ":)" emojisiyle yanıt geldi.
Farah Zeynep Abdullah - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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