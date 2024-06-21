Bayramda kaç kurbanlık satıldı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mesele şu: Yanan bu ormanların yenilenmesi adına hangi adımlar atılıyor?'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul artık yabancıya da pahalı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Eylem Tok davası ABD'de başladı. Peki iade süreci nasıl işleyecek?
13:30
37 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yeni bir Asya-Pasifik önümüzdedir. ABD'nin Hint-Pasifik tezi bitti’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şehrazad'ın bestecisiydi
07:22
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tıbbın babası: İbn-i Sina
08:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahve sevgisi genetik mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Her 4 emekliden biri çalışmak zorunda kalıyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Deprem bölgeinde buruk bayram.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanı açıkladı: Sohbet botları insanları manipüle etmeyi öğrendi
15:09
2 dk
SESLİ HABER
‘Avrupa Birliği zehirli bir oluşum’
15:21
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
SESLİ HABER
Alman medyası yazdı: Scholz’dan ABD’ye gizli anlaşma önerisi
15:39
3 dk
SESLİ HABER
Rus ordusuna teslim olan Ukraynalı esir anlattı
15:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
‘ABD Türkiye'den intikam almaya başlıyor’
17:43
4 dk
SESLİ HABER
Doğum yapan kadınlara yeni destek paketinde neler var?
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem başlıyor
18:14
3 dk
SESLİ HABER
‘Naziler tüm Sovyet halkını yok etmeyi planlıyordu’
18:24
4 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en tehlikeli maddesi: 5 dakika bakmak 2 günde öldürüyor
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Arda Güler dev kulüplerin yakın takibinde
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
4 milyon emekli çalışmak zorunda
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Dünyadaki tek örneği Türkiye'de
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan BRICS yorumu
19:48
4 dk
SESLİ HABER
EURO 2024'te UEFA'ya şaşırtan başvuru
20:07
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Moskova ve Ankara, gaz dağıtım merkezi çalışmaları yürütüyor
20:16
4 dk
SESLİ HABER
Türk lirası için dikkat çeken analiz
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Hac’da ölü sayısı bini geçti
20:49
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Avrupa, düşüşe geçti
22:34
4 dk
SESLİ HABER
Sigaraya savaş açan köy
22:55
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den G7 ortak bildirisine tepki
23:15
2 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakan Yardımcısının dedeleri Nazi Almanyası'nda subaydı
23:31
1 dk
SESLİ HABER
‘Rusya Avrupa’ya gaz tedarikinde ABD’yi geride bıraktı’
23:49
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/bayramda-kac-kurbanlik-satildi-1085098528.html
Bayramda kaç kurbanlık satıldı?
Bayramda kaç kurbanlık satıldı?
Sputnik Türkiye
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl Kurban Bayramı'nda 2.2 milyonu küçükbaş olmak üzere... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T19:48+0300
2024-06-21T19:48+0300
türkiye
türkiye damızlık koyun keçi yetiştiricileri merkez birliği (tüdkiyeb)
kurban
kurban
kurban bayramı
kurbanlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0d/1072356759_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_64989a5c6e4b5e3a93efcf38eca405f1.jpg
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bayramdan aylar önce hazırlıklarını tamamlayan yetiştiricilerin kurban pazarlarında satışlarını yaptıklarını söyledi.Kurban Bayramı'nın sektöre hareketlilik kazandırdığını vurgulayan Çelik, sadece yetiştiricilerin değil, nakliye, bıçak ve kesim işi yapanların işlerinin de arttığını ifade etti.'Kurbanlıkta küçükbaşı daha çok tercih edildi'Çelik, kurbanlık satışlarına ilişkin de şu bilgiyi verdi:'Küçükbaş kurbanlıklarda öngördüğümüz satışlara ulaşılamadı'Bayram öncesinde kurban pazarlarındaki ve küçükbaş hayvan işletmelerindeki hareketliliğe bakarak 3 milyon civarında küçükbaş satışı olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:'Bu yıl satılan kurbanlık sayısı 2.7 milyonu geçti''Çelik, kurban pazarlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu sene 500 binden fazla da büyükbaş kurbanlık satışı yapıldığını tahmin ediyoruz. Böylelikle bu yıl satılan kurbanlık sayısı 2.7 milyonu geçti" ifadelerini kullandı.'ESK'nin elde kalan kurbanlıkları alması faydalı bir hizmet'Kurbanlık satış noktalarında elde kalan hayvanların yetiştiricilerin talep etmesi halinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınmasının önemine dikkati çeken Çelik, kurumun cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de değerlendirdiğini anlattı.Çelik, kurbanlık alım fiyatlarının kilogram başına koyunda 280 lira, keçide 170 olarak belirlendiğini aktararak, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/hayvan-yetistiricilerinden-kurban-cagrisi-satis-orani-yuzde-20-civarinda-bizi-tatmin-etmiyor-1084875981.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0d/1072356759_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_e76b3bb33e9c4800747210dda2a61945.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bayramda kaç kurbanlık satıldı?bayramda en çok hangi kurbanlıklar satıldı, bayramda kurbanlık sayısı, bayramda kaç kurbanlık kesildi
bayramda kaç kurbanlık satıldı?bayramda en çok hangi kurbanlıklar satıldı, bayramda kurbanlık sayısı, bayramda kaç kurbanlık kesildi

Bayramda kaç kurbanlık satıldı?

19:48 21.06.2024
© AA / Cem TekkeşinoğluKurbanlık - İstanbul
Kurbanlık - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Abone ol
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl Kurban Bayramı'nda 2.2 milyonu küçükbaş olmak üzere toplam 2.7 milyondan fazla kurbanlık hayvan satışı gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini söyledi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bayramdan aylar önce hazırlıklarını tamamlayan yetiştiricilerin kurban pazarlarında satışlarını yaptıklarını söyledi.
Kurban Bayramı'nın sektöre hareketlilik kazandırdığını vurgulayan Çelik, sadece yetiştiricilerin değil, nakliye, bıçak ve kesim işi yapanların işlerinin de arttığını ifade etti.

'Kurbanlıkta küçükbaşı daha çok tercih edildi'

Çelik, kurbanlık satışlarına ilişkin de şu bilgiyi verdi:
"Her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşlar kurbanlıkta küçükbaşı daha çok tercih etti. Ülke genelinde bu sene 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edildi. Tam rakamlar henüz netleşmedi. Kurbanlık satışları geçen seneye göre geride kaldı."

'Küçükbaş kurbanlıklarda öngördüğümüz satışlara ulaşılamadı'

Bayram öncesinde kurban pazarlarındaki ve küçükbaş hayvan işletmelerindeki hareketliliğe bakarak 3 milyon civarında küçükbaş satışı olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:
"Bu sene küçükbaş kurbanlıklarda öngördüğümüz satışlara maalesef ulaşılamadı. Bunun en büyük sebebi bayram tatilinin uzun olması diyebiliriz. Birçok kişi bayramı tatil yerlerinde geçirdi. Büyükşehirlerde kurbanlık satışlarında geçen yıla göre azalma görüldü. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerimizde kurban kesiminin beklenilen düzeyde olmadığını görüyoruz."

'Bu yıl satılan kurbanlık sayısı 2.7 milyonu geçti''

Çelik, kurban pazarlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu sene 500 binden fazla da büyükbaş kurbanlık satışı yapıldığını tahmin ediyoruz. Böylelikle bu yıl satılan kurbanlık sayısı 2.7 milyonu geçti" ifadelerini kullandı.

'ESK'nin elde kalan kurbanlıkları alması faydalı bir hizmet'

Kurbanlık satış noktalarında elde kalan hayvanların yetiştiricilerin talep etmesi halinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınmasının önemine dikkati çeken Çelik, kurumun cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de değerlendirdiğini anlattı.
Çelik, kurbanlık alım fiyatlarının kilogram başına koyunda 280 lira, keçide 170 olarak belirlendiğini aktararak, şunları kaydetti:
"ESK'nin elde kalan kurbanlıkları alması yetiştiricilerimiz için faydalı bir hizmet. Büyükşehirlere uzak illerden gelen ve satamadığı için geri götürmek durumunda kalacak yetiştiricilerimiz için de bu hizmet ek bir masrafa girmemeleri açısından çok kıymetli. Artan maliyetlerle mücadele eden yetiştiricilerimizin kurbanlıkları tekrar götürmeleri de ayrı bir masraf olacaktı. Tarım ve Orman Bakanlığına sektörümüz adına teşekkür ederim."
Hayvan pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
TÜRKİYE
Hayvan yetiştiricilerinden kurban çağrısı: 'Satış oranı yüzde 20 civarında, bizi tatmin etmiyor'
15 Haziran , 10:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала