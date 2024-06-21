https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/bayramda-kac-kurbanlik-satildi-1085098528.html

Bayramda kaç kurbanlık satıldı?

Bayramda kaç kurbanlık satıldı?

Sputnik Türkiye

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl Kurban Bayramı'nda 2.2 milyonu küçükbaş olmak üzere... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T19:48+0300

2024-06-21T19:48+0300

2024-06-21T19:48+0300

türkiye

türkiye damızlık koyun keçi yetiştiricileri merkez birliği (tüdkiyeb)

kurban

kurban

kurban bayramı

kurbanlık

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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bayramdan aylar önce hazırlıklarını tamamlayan yetiştiricilerin kurban pazarlarında satışlarını yaptıklarını söyledi.Kurban Bayramı'nın sektöre hareketlilik kazandırdığını vurgulayan Çelik, sadece yetiştiricilerin değil, nakliye, bıçak ve kesim işi yapanların işlerinin de arttığını ifade etti.'Kurbanlıkta küçükbaşı daha çok tercih edildi'Çelik, kurbanlık satışlarına ilişkin de şu bilgiyi verdi:'Küçükbaş kurbanlıklarda öngördüğümüz satışlara ulaşılamadı'Bayram öncesinde kurban pazarlarındaki ve küçükbaş hayvan işletmelerindeki hareketliliğe bakarak 3 milyon civarında küçükbaş satışı olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:'Bu yıl satılan kurbanlık sayısı 2.7 milyonu geçti''Çelik, kurban pazarlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu sene 500 binden fazla da büyükbaş kurbanlık satışı yapıldığını tahmin ediyoruz. Böylelikle bu yıl satılan kurbanlık sayısı 2.7 milyonu geçti" ifadelerini kullandı.'ESK'nin elde kalan kurbanlıkları alması faydalı bir hizmet'Kurbanlık satış noktalarında elde kalan hayvanların yetiştiricilerin talep etmesi halinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınmasının önemine dikkati çeken Çelik, kurumun cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de değerlendirdiğini anlattı.Çelik, kurbanlık alım fiyatlarının kilogram başına koyunda 280 lira, keçide 170 olarak belirlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/hayvan-yetistiricilerinden-kurban-cagrisi-satis-orani-yuzde-20-civarinda-bizi-tatmin-etmiyor-1084875981.html

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bayramda kaç kurbanlık satıldı?bayramda en çok hangi kurbanlıklar satıldı, bayramda kurbanlık sayısı, bayramda kaç kurbanlık kesildi