https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/hayvan-yetistiricilerinden-kurban-cagrisi-satis-orani-yuzde-20-civarinda-bizi-tatmin-etmiyor-1084875981.html

Hayvan yetiştiricilerinden kurban çağrısı: 'Satış oranı yüzde 20 civarında, bizi tatmin etmiyor'

Hayvan yetiştiricilerinden kurban çağrısı: 'Satış oranı yüzde 20 civarında, bizi tatmin etmiyor'

Sputnik Türkiye

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Çelik yaptığı açıklamada, kurban satışlarının kendilerini tatmin etmediğini... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T10:35+0300

2024-06-15T10:35+0300

2024-06-15T10:35+0300

türkiye

kurban bayramı

ekonomik kriz

belediye

tarım ve orman bakanlığı

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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, vatandaşlara kurbanlık satın alacaklara çağrı yaparak, "Kurbanın alınacağı adres kurban pazarlarıdır. Almak isteyen her vatandaşımız gelip kurbanını gönül rahatlığıyla bu pazarlardan alabilir" dedi."Üzülerek ifade edeyim, yetiştiricilerin burada bugüne kadar ortalama satış oranı yüzde 20 civarında. Bu sonuç bizi tatmin etmiyor" diyen Çelik, vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle pazarlarda durgunluk yaşandığına işaret etti. Çelik, bazı marketlerde yapılan kurbanlık satışlarının da durumu olumsuz etkilediğine dikkati çekti.Marketlerin çok çeşitli et satışı yaptığını belirten Çelik, "Kurbanın alınacağı adres kurban pazarlarıdır. Kurban kesilecek yerleri vatandaşlara gösteriyoruz. Belediyelerimiz her türlü imkanı veriyor. Almak isteyen her vatandaşımız gelip kurbanını gönül rahatlığıyla bu pazarlardan alabilir. Ben de kurban pazarından aldığım küçükbaş hayvanı bayramın birinci günü keseceğim" diye konuştu.Nihat Çelik, pazar yerlerinde satışların bayramın son gününe kadar devam edeceğini aktardı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her Kurban Bayramı'nda Et ve Süt Kurumu aracılığıyla kalan kurbanlıkların alımını yaptığını hatırlatan Çelik, geri gönderilecek hayvanlar için de lojistik destek sağlandığına dikkati çekti.Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin de bilgi veren Çelik şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/kurban-bayrami-oncesi-baklava-ustasindan-uyari-bin-liradan-daha-ucuza-alinan-baklavalar-yenmemeli-1084855265.html

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kurban bayramı, ekonomik kriz, belediye, tarım ve orman bakanlığı