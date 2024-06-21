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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/bakan-duyurdu-tren-biletlerinde-emeklilere-yonelik-yuzde-10-indirimden-62-bin-kisi-faydalandi-1085077849.html
Bakan duyurdu: ‘Tren biletlerinde emeklilere yönelik yüzde 10 indirimden 62 bin kişi faydalandı’
Bakan duyurdu: ‘Tren biletlerinde emeklilere yönelik yüzde 10 indirimden 62 bin kişi faydalandı’
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren biletlerinde emeklilere yönelik 1 Nisan’da uygulanmaya başlanan yüzde 10 indirimden bugüne kadar 62 bin... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
tren
yht
yüksek hızlı tren (yht)
bilet
emekli
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024'ün 'Emekli Yılı' ilan edildiği hatırlatılarak, bu kapsamda tren biletlerinde uygulanan indirim kampanyasında gelinen noktaya ilişkin bilgi verildi.Yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 1 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlanan emeklilere yüzde 10 indirim kampanyasından faydalanan emekli vatandaş sayısının 62 bin kişiye ulaştığını açıklayan Uraloğlu, "Akıl ve alın terleriyle ülkemize hizmet eden emeklilerimiz, seyahatlerinde ağırlıklı olarak YHT'leri tercih ediyor. İndirimi başlattığımız nisan ayının başından bu yana YHT'lerle 37 bin 500, ana hat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle ise 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı" ifadelerini kullandı.Turuncu Masa uygulamasıyla destekSon 22 yılda 275 milyar dolarlık ulaşım altyapısı yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, emekli vatandaşların hayatlarının ikinci baharında günlük yaşamın içinde yer almaları ve toplumdan kopmamaları için her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini ifade etti.Uraloğlu, emeklilere seyahatleri sırasında da kolaylıklar sağladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, tren, yht, yüksek hızlı tren (yht), bilet, emekli
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, tren, yht, yüksek hızlı tren (yht), bilet, emekli

Bakan duyurdu: ‘Tren biletlerinde emeklilere yönelik yüzde 10 indirimden 62 bin kişi faydalandı’

12:52 21.06.2024
© İHAÂşık Veysel’in günlerce yürüdüğü yol, YHT ile 2 saate düştü
Âşık Veysel’in günlerce yürüdüğü yol, YHT ile 2 saate düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren biletlerinde emeklilere yönelik 1 Nisan’da uygulanmaya başlanan yüzde 10 indirimden bugüne kadar 62 bin kişinin yararlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024'ün 'Emekli Yılı' ilan edildiği hatırlatılarak, bu kapsamda tren biletlerinde uygulanan indirim kampanyasında gelinen noktaya ilişkin bilgi verildi.
Yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 1 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlanan emeklilere yüzde 10 indirim kampanyasından faydalanan emekli vatandaş sayısının 62 bin kişiye ulaştığını açıklayan Uraloğlu, "Akıl ve alın terleriyle ülkemize hizmet eden emeklilerimiz, seyahatlerinde ağırlıklı olarak YHT'leri tercih ediyor. İndirimi başlattığımız nisan ayının başından bu yana YHT'lerle 37 bin 500, ana hat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle ise 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı" ifadelerini kullandı.

Turuncu Masa uygulamasıyla destek

Son 22 yılda 275 milyar dolarlık ulaşım altyapısı yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, emekli vatandaşların hayatlarının ikinci baharında günlük yaşamın içinde yer almaları ve toplumdan kopmamaları için her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini ifade etti.
Uraloğlu, emeklilere seyahatleri sırasında da kolaylıklar sağladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olan emeklilerimiz başımızın tacıdır. Onları trenlerimizde misafir etmekten mutluluk duyarken trenlerimizde konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri için de her türlü tedbiri alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz 'Turuncu Masa' uygulamasıyla yaşlı veya hareket kısıtlı vatandaşlarımıza destek oluyoruz.
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
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