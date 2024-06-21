https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/bakan-duyurdu-tren-biletlerinde-emeklilere-yonelik-yuzde-10-indirimden-62-bin-kisi-faydalandi-1085077849.html

Bakan duyurdu: ‘Tren biletlerinde emeklilere yönelik yüzde 10 indirimden 62 bin kişi faydalandı’

Bakan duyurdu: ‘Tren biletlerinde emeklilere yönelik yüzde 10 indirimden 62 bin kişi faydalandı’

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren biletlerinde emeklilere yönelik 1 Nisan’da uygulanmaya başlanan yüzde 10 indirimden bugüne kadar 62 bin... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T12:52+0300

2024-06-21T12:52+0300

2024-06-21T12:52+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

tren

yht

yüksek hızlı tren (yht)

bilet

emekli

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024'ün 'Emekli Yılı' ilan edildiği hatırlatılarak, bu kapsamda tren biletlerinde uygulanan indirim kampanyasında gelinen noktaya ilişkin bilgi verildi.Yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 1 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlanan emeklilere yüzde 10 indirim kampanyasından faydalanan emekli vatandaş sayısının 62 bin kişiye ulaştığını açıklayan Uraloğlu, "Akıl ve alın terleriyle ülkemize hizmet eden emeklilerimiz, seyahatlerinde ağırlıklı olarak YHT'leri tercih ediyor. İndirimi başlattığımız nisan ayının başından bu yana YHT'lerle 37 bin 500, ana hat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle ise 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı" ifadelerini kullandı.Turuncu Masa uygulamasıyla destekSon 22 yılda 275 milyar dolarlık ulaşım altyapısı yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, emekli vatandaşların hayatlarının ikinci baharında günlük yaşamın içinde yer almaları ve toplumdan kopmamaları için her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini ifade etti.Uraloğlu, emeklilere seyahatleri sırasında da kolaylıklar sağladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, tren, yht, yüksek hızlı tren (yht), bilet, emekli