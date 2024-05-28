https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/istanbuldaki-parcalanmis-ceset-olayinda-yeni-detaylar-1084293446.html
İstanbul'daki parçalanmış ceset olayında yeni detaylar
İstanbul'daki parçalanmış ceset olayında yeni detaylar
Sputnik Türkiye
İstanbul Pendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlının güvenlik kamerasına yansıyan... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T22:34+0300
2024-05-28T22:34+0300
2024-05-28T22:34+0300
türkiye
soruşturma
pendik
çöp
konteyner
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Pendik'te çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, dün çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset gördüğüne yönelik ihbarın ardından polis ekiplerince başlatılan soruşturma devam ediyor.Yapılan incelemede cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'eait olduğunun tespit edilmesinin ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.İncelemelerde bir şüphelinin çöp konteynerine elinde beyaz renkli bir kovayla geldiği, bunu boşalttıktan sonra kovayı yeşillik alana attığı belirlendi.Kimliğinin belirlenmesinin ardından Pendik'te gözaltına alınan şüpheli B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Ne olmuştu?Dumlupınar Mahallesi'nde bir sokaktaki çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.Polis ekipleri, çevrede yaptığı incelemede, cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığını belirlemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/pendikte-cop-konteynerinde-parcalara-ayrilmis-halde-bulunan-erkek-cesedinin-kimligi-belli-oldu--1084253202.html
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soruşturma, pendik, çöp, konteyner
soruşturma, pendik, çöp, konteyner
İstanbul'daki parçalanmış ceset olayında yeni detaylar
İstanbul Pendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, cesedin bulunduğu konteynerine bir şeyler attığı ve ardından elindeki beyaz kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edildi.
Pendik'te çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, dün çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset gördüğüne yönelik ihbarın ardından polis ekiplerince başlatılan soruşturma devam ediyor.
Yapılan incelemede cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'eait olduğunun tespit edilmesinin ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
İncelemelerde bir şüphelinin çöp konteynerine elinde beyaz renkli bir kovayla geldiği, bunu boşalttıktan sonra kovayı yeşillik alana attığı belirlendi.
Kimliğinin belirlenmesinin ardından Pendik'te gözaltına alınan şüpheli B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Dumlupınar Mahallesi'nde bir sokaktaki çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.
Polis ekipleri, çevrede yaptığı incelemede, cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığını belirlemişti.