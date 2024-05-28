https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/istanbuldaki-parcalanmis-ceset-olayinda-yeni-detaylar-1084293446.html

İstanbul'daki parçalanmış ceset olayında yeni detaylar

İstanbul'daki parçalanmış ceset olayında yeni detaylar

Sputnik Türkiye

İstanbul Pendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin 1 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlının güvenlik kamerasına yansıyan... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T22:34+0300

2024-05-28T22:34+0300

2024-05-28T22:34+0300

türkiye

soruşturma

pendik

çöp

konteyner

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084293290_3:0:647:362_1920x0_80_0_0_a4d3cbce3a213b4dea3ac5ef9f1503c4.jpg

Pendik'te çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, dün çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset gördüğüne yönelik ihbarın ardından polis ekiplerince başlatılan soruşturma devam ediyor.Yapılan incelemede cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'eait olduğunun tespit edilmesinin ardından polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.İncelemelerde bir şüphelinin çöp konteynerine elinde beyaz renkli bir kovayla geldiği, bunu boşalttıktan sonra kovayı yeşillik alana attığı belirlendi.Kimliğinin belirlenmesinin ardından Pendik'te gözaltına alınan şüpheli B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Ne olmuştu?Dumlupınar Mahallesi'nde bir sokaktaki çöp konteynerinden kıyafet toplayan bir kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.Polis ekipleri, çevrede yaptığı incelemede, cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığını belirlemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/pendikte-cop-konteynerinde-parcalara-ayrilmis-halde-bulunan-erkek-cesedinin-kimligi-belli-oldu--1084253202.html

türkiye

pendik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

soruşturma, pendik, çöp, konteyner