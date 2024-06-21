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Amasyalı Ayşe Nine 126 yaşında: '3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü'
Amasyalı Ayşe Nine 126 yaşında: '3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü'
Sputnik Türkiye
Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Ayşe Bayrı, 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etti. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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Osmanlı'nın son üç padişahı II. Abdülhamit, V. Mehmed Reşad ve VI. Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden 5 çocuk sahibi Ayşe Bayrı'nın 20 de torunu bulunuyor. Seçim çalışmaları sırasında farkına vardığı asırlık çınarın yaşına şaşırıp merak ederek evine giden Yeni Mahalle Muhtarı Celal Lafçı, “Ayşe ninemiz 126 yaşında. Türkiye’de aynı yaşta olan herhalde yoktur. Mahallemizde yaşaması ayrı bir gurur verici” dedi.Ayşe ninenin kızı Cemile Demirci, gününü dualar okuyarak geçiren annesinin evlatlarına hacca gitmeyi tavsiye ettiğini söyledi.Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun da Türkiye’nin en yaşlısı olan Ayşe Bayrı’yı ziyaret etti. Başkan Uzun, elini öpüp hayır duasını istediği 1 Temmuz 1898 doğumlu Bayrı’nın sağlık durumu hakkında çocuklarından bilgi aldı.
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türkiye, amasya, yaşlı, padişah, cumhurbaşkanı

Amasyalı Ayşe Nine 126 yaşında: '3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü'

13:13 21.06.2024
© İHA / SEYFULLAH UZUN-AW231329Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan ve 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 126 yaşındaki Ayşe Bayrı, yıllara meydan okuyor.
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan ve 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 126 yaşındaki Ayşe Bayrı, yıllara meydan okuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA / SEYFULLAH UZUN-AW231329
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Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Ayşe Bayrı, 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık etti.
Osmanlı'nın son üç padişahı II. Abdülhamit, V. Mehmed Reşad ve VI. Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden 5 çocuk sahibi Ayşe Bayrı'nın 20 de torunu bulunuyor. Seçim çalışmaları sırasında farkına vardığı asırlık çınarın yaşına şaşırıp merak ederek evine giden Yeni Mahalle Muhtarı Celal Lafçı, “Ayşe ninemiz 126 yaşında. Türkiye’de aynı yaşta olan herhalde yoktur. Mahallemizde yaşaması ayrı bir gurur verici” dedi.
Ayşe ninenin kızı Cemile Demirci, gününü dualar okuyarak geçiren annesinin evlatlarına hacca gitmeyi tavsiye ettiğini söyledi.
Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun da Türkiye’nin en yaşlısı olan Ayşe Bayrı’yı ziyaret etti. Başkan Uzun, elini öpüp hayır duasını istediği 1 Temmuz 1898 doğumlu Bayrı’nın sağlık durumu hakkında çocuklarından bilgi aldı.
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