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A Milli Futbol Takımı'nın gözü bu maçta: Yarın Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek
A Milli Futbol Takımı'nın gözü bu maçta: Yarın Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yarın Gürcistan ile Çekya karşılaşacak. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
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çekya
a milli futbol takımı
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Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.İlk maçlarını kaybettilerGürcistan ve Çekya, F Grubu'nda çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı.A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 ile geçtiği ilk maçlarda, Portekiz ise Çekya'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, birbirlerine rakip oldukları ikinci grup karşılaşmasında, ilk maçın yaralarını sarmaya çalışacak.İki takım ilk kez karşılaşacakGürcistan ile Çekya, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.Çekoslovakya dağıldıktan sonra katıldığı turnuvalarda en iyi derecesini EURO 1996'da final oynayarak elde eden Çekya, EURO 2004'te yarı final, EURO 2012 ve 2020'de ise çeyrek final gördü. Grup aşamasında havlu atmak istemeyen Çekya, puansız ayrıldığı ilk maçtan sonra Gürcistan karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan Gürcistan ise Çekya karşısında turnuva tarihinde ilk kez puan almanın hesaplarını yapıyor. Turnuvadaki ilk golünü ay-yıldızlılara karşı bulan ancak puan alamayan Gürcistan için gruptan çıkabilmek adına Çekya karşılaşması hayati önem taşıyor.Birer oyuncu ceza sınırındaGürcistan ve Çekya'da birer futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.İlk maçlarda sarı kartı bulunan Gürcü Solomon Kverkvelia ile Çek Patrik Schick, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son grup müsabakalarında cezalı duruma düşecek.
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gürcistan, çekya, a milli futbol takımı, türkiye, euro 2024
gürcistan, çekya, a milli futbol takımı, türkiye, euro 2024

A Milli Futbol Takımı'nın gözü bu maçta: Yarın Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek

09:36 21.06.2024 (güncellendi: 09:37 21.06.2024)
© İHA / FILIP SINGER2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı’nın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve play-off’tan gelecek takımla mücadele edecek.
2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı’nın rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve play-off’tan gelecek takımla mücadele edecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© İHA / FILIP SINGER
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda yarın Gürcistan ile Çekya karşılaşacak.
Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.
Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.

İlk maçlarını kaybettiler

Gürcistan ve Çekya, F Grubu'nda çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı 3-1 ile geçtiği ilk maçlarda, Portekiz ise Çekya'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, birbirlerine rakip oldukları ikinci grup karşılaşmasında, ilk maçın yaralarını sarmaya çalışacak.

İki takım ilk kez karşılaşacak

Gürcistan ile Çekya, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Çekoslovakya dağıldıktan sonra katıldığı turnuvalarda en iyi derecesini EURO 1996'da final oynayarak elde eden Çekya, EURO 2004'te yarı final, EURO 2012 ve 2020'de ise çeyrek final gördü. Grup aşamasında havlu atmak istemeyen Çekya, puansız ayrıldığı ilk maçtan sonra Gürcistan karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan Gürcistan ise Çekya karşısında turnuva tarihinde ilk kez puan almanın hesaplarını yapıyor. Turnuvadaki ilk golünü ay-yıldızlılara karşı bulan ancak puan alamayan Gürcistan için gruptan çıkabilmek adına Çekya karşılaşması hayati önem taşıyor.

Birer oyuncu ceza sınırında

Gürcistan ve Çekya'da birer futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İlk maçlarda sarı kartı bulunan Gürcü Solomon Kverkvelia ile Çek Patrik Schick, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son grup müsabakalarında cezalı duruma düşecek.
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