https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/8-gun-once-kaybolan-kadin-baygin-halde-ormanda-bulundu-1085102109.html

8 gün önce kaybolan kadın baygın halde ormanda bulundu

8 gün önce kaybolan kadın baygın halde ormanda bulundu

Sputnik Türkiye

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 8 gün önce kaybolan kadına, ormanlık alanda baygın halde ulaşıldı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T21:30+0300

2024-06-21T21:30+0300

2024-06-21T21:30+0300

türkiye

kastamonu

kadın

ormanlık alan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/15/1085102198_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_f48abe331e7fcd3928ab76f80a490c6c.jpg

Kastamonu’da 9 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ormanlık alanda jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu. İlçeye bağlı Karafasıl köyünde yaşayan 73 yaşındaki Sultan Öztürk, kaybolmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda baygın halde bulundu.Hayati tehlikesi bulunmayan Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Psikolojik rahatsızlığı bulunan Öztürk'ün 13 Haziran'da ayrıldığı evine geri dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/antalyada-denizde-kol-bacak-ve-bassiz-ceset-bulundu-1085096426.html

türkiye

kastamonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kastamonu, kadın, ormanlık alan