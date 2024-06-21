https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/8-gun-once-kaybolan-kadin-baygin-halde-ormanda-bulundu-1085102109.html
8 gün önce kaybolan kadın baygın halde ormanda bulundu
8 gün önce kaybolan kadın baygın halde ormanda bulundu
Sputnik Türkiye
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 8 gün önce kaybolan kadına, ormanlık alanda baygın halde ulaşıldı. 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T21:30+0300
2024-06-21T21:30+0300
2024-06-21T21:30+0300
türkiye
kastamonu
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ormanlık alan
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Kastamonu’da 9 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ormanlık alanda jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu. İlçeye bağlı Karafasıl köyünde yaşayan 73 yaşındaki Sultan Öztürk, kaybolmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda baygın halde bulundu.Hayati tehlikesi bulunmayan Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Psikolojik rahatsızlığı bulunan Öztürk'ün 13 Haziran'da ayrıldığı evine geri dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/antalyada-denizde-kol-bacak-ve-bassiz-ceset-bulundu-1085096426.html
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kastamonu, kadın, ormanlık alan
kastamonu, kadın, ormanlık alan
8 gün önce kaybolan kadın baygın halde ormanda bulundu
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 8 gün önce kaybolan kadına, ormanlık alanda baygın halde ulaşıldı.
Kastamonu’da 9 gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın, ormanlık alanda jandarma ekiplerince sağ olarak bulundu.
İlçeye bağlı Karafasıl köyünde yaşayan 73 yaşındaki Sultan Öztürk, kaybolmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda baygın halde bulundu.
Hayati tehlikesi bulunmayan Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Psikolojik rahatsızlığı bulunan Öztürk'ün 13 Haziran'da ayrıldığı evine geri dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.