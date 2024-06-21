https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/-4-milyon-emekli-calismak-zorunda-primlerin-emeklilere-geri-donusu-saglanmali-1085058905.html

4 milyon emekli çalışmak zorunda: 'Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı'

4 milyon emekli çalışmak zorunda: 'Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı'

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emekli, sosyal güvenlik destek primiyle çalışmayı sürdürüyor. Türkiye... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T02:09+0300

2024-06-21T02:09+0300

2024-06-21T02:09+0300

ekonomi

sosyal güvenlik kurumu

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

türkiye emekliler derneği (tüed)

emekli

emekli maaşı

kazım ergün

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Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, 16 milyon 154 binden fazla kişinin SGK'den emeklilik ve yaşlılık aylığı aldığını belirterek, emeklilerin bir kısmının ekonomik nedenlerden dolayı çalışmaya devam ettiğini söyledi.'Kayıtlı çalışan emekli sayısı kadar'SGK'nin Mart 2024 verilerine göre, 1 milyon 943 bin 579 emeklinin SGK'ye sosyal güvenlik destek primi ödenmesiyle çalışmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:'Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı'Kazım Ergün, sosyal güvenlik destek primiyle kayıtlı şekilde çalışan emeklilere bu durumun ilave bir geri dönüşünün olmadığını, SGK'ye kayıtlı çalışmaya devam eden emeklilere ilave imkanların sağlanması gerektiğini söyledi.Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmak durumunda kalan emeklilerin kayıtlılığının teşvikinin önemine değinen Ergün, "Çalışan emeklilerimiz için yapılan prim ödemesinin emeklilere bir şekilde geri dönüşü sağlanmalı. Bu emekli aylıklarından artış sağlayacaktır" dedi.

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