https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/yuk-treninin-carptigi-arac-60-metre-suruklendi-yaralilar-var-1085035883.html

Yük treninin çarptığı araç 60 metre sürüklendi: Yaralılar var

Yük treninin çarptığı araç 60 metre sürüklendi: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü ve yanındaki yaralandı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T13:00+0300

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Diyarbakır'dan Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden maden taşıyan N.Y. (48) idaresindeki yük treni, merkez Bağlar ilçesindeki Dericiler Sitesi mevkiinde kontrollü hemzemin geçitte Muhammed Nur Osman (18) kontrolündeki 21 AEA 675 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın 63 metre sürüklendiği kazada sürücü ve yanındaki Muhammed Nur Osman (18) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yanındaki şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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