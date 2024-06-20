https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/yuk-treninin-carptigi-arac-60-metre-suruklendi-yaralilar-var-1085035883.html
Yük treninin çarptığı araç 60 metre sürüklendi: Yaralılar var
Yük treninin çarptığı araç 60 metre sürüklendi: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü ve yanındaki yaralandı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T13:00+0300
2024-06-20T13:00+0300
2024-06-20T13:00+0300
türkiye
türkiye
tren
tren kazası
diyarbakır
otomobil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085035725_0:197:2730:1733_1920x0_80_0_0_85a2d1cdc1935ee94a472f0a38af582e.jpg
Diyarbakır'dan Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden maden taşıyan N.Y. (48) idaresindeki yük treni, merkez Bağlar ilçesindeki Dericiler Sitesi mevkiinde kontrollü hemzemin geçitte Muhammed Nur Osman (18) kontrolündeki 21 AEA 675 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın 63 metre sürüklendiği kazada sürücü ve yanındaki Muhammed Nur Osman (18) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yanındaki şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/marmaray-istasyonunda-tekmeli-yumruklu-kavga-10-kisi-yakalandi-1085030213.html
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085035725_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dd0f84d054853e540c113791a724dc6b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, tren, tren kazası, diyarbakır, otomobil
türkiye, tren, tren kazası, diyarbakır, otomobil
Yük treninin çarptığı araç 60 metre sürüklendi: Yaralılar var
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü ve yanındaki yaralandı.
Diyarbakır'dan Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden maden taşıyan N.Y. (48) idaresindeki yük treni, merkez Bağlar ilçesindeki Dericiler Sitesi mevkiinde kontrollü hemzemin geçitte Muhammed Nur Osman (18) kontrolündeki 21 AEA 675 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın 63 metre sürüklendiği kazada sürücü ve yanındaki Muhammed Nur Osman (18) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yanındaki şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.