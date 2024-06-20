https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/marmaray-istasyonunda-tekmeli-yumruklu-kavga-10-kisi-yakalandi-1085030213.html
Marmaray istasyonunda tekmeli yumruklu kavga: 10 kişi yakalandı
Marmaray istasyonunda tekmeli yumruklu kavga: 10 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Üsküdar'da, Marmaray istasyonunda kavga ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, birbirlerinden şikayetçi olmamaları nedeniyle serbest bırakıldı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T11:30+0300
2024-06-20T11:30+0300
2024-06-20T11:30+0300
türkiye
marmaray
kavga
gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Marmaray istasyonunda çıkan sözlü tartışmanın ardından kavga eden 10 kişinin kimliklerini belirledi.Polis ekipleri, A.T, H.Ş, F.A, M.A, Ş.A, B.A, S.K, M.A, G.E ile H.A'yı yakalayıp gözaltına aldı.Emniyette işlemleri sırasında birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını ifade eden şüpheliler, tutanak tutulmasının ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/siirt-valisi-silahli-kavganin-ortasinda-kaldi-guvenlik-gucleri-mudahale-etti-1084363952.html
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marmaray, kavga, gözaltı
Marmaray istasyonunda tekmeli yumruklu kavga: 10 kişi yakalandı
Üsküdar'da, Marmaray istasyonunda kavga ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, birbirlerinden şikayetçi olmamaları nedeniyle serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Marmaray istasyonunda çıkan sözlü tartışmanın ardından kavga eden 10 kişinin kimliklerini belirledi.
Polis ekipleri, A.T, H.Ş, F.A, M.A, Ş.A, B.A, S.K, M.A, G.E ile H.A'yı yakalayıp gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri sırasında birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını ifade eden şüpheliler, tutanak tutulmasının ardından serbest bırakıldı.