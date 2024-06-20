https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/marmaray-istasyonunda-tekmeli-yumruklu-kavga-10-kisi-yakalandi-1085030213.html

Marmaray istasyonunda tekmeli yumruklu kavga: 10 kişi yakalandı

Marmaray istasyonunda tekmeli yumruklu kavga: 10 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Üsküdar'da, Marmaray istasyonunda kavga ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, birbirlerinden şikayetçi olmamaları nedeniyle serbest bırakıldı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T11:30+0300

2024-06-20T11:30+0300

2024-06-20T11:30+0300

türkiye

marmaray

kavga

gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Marmaray istasyonunda çıkan sözlü tartışmanın ardından kavga eden 10 kişinin kimliklerini belirledi.Polis ekipleri, A.T, H.Ş, F.A, M.A, Ş.A, B.A, S.K, M.A, G.E ile H.A'yı yakalayıp gözaltına aldı.Emniyette işlemleri sırasında birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını ifade eden şüpheliler, tutanak tutulmasının ardından serbest bırakıldı.

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marmaray, kavga, gözaltı