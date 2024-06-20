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Ünlü ekonomist 'gelmiş geçmiş en büyük ekonomik çöküş' için tarih verdi: Konut fiyatları detayı ne?
Ünlü ekonomist 'gelmiş geçmiş en büyük ekonomik çöküş' için tarih verdi: Konut fiyatları detayı ne?
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Finans yazarı ve ekonomist Dent, "tarihin en büyük ekonomik çöküşünün" yaşanacağını ve etkilerinin Büyük Buhran'dan daha büyük olacağını söyleyerek tarih... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T13:15+0300
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Dünyaca ünlü finans yazarı ve ekonomist Harry Dent, 2025 yılında 'tarihin en büyük ekonomik çöküşünün' yaşanacağını ve etkilerinin Büyük Buhran'dan daha büyük olacağını söyledi. Fox News'e verdiği demeçte, merkez bankaları tarafından şişirilen ekonomik balonun henüz patlamadığını belirten Dent, yaklaşan kriz için ciddi uyarılarda bulundu.Dent, "1925-29 yılları arasında patlayan balon doğal bir süreçti, arkasında herhangi bir teşvik yoktu. Fakat bu defa durum farklı ve daha önce böylesi yaşanmadı" dedi. Ekonominin sürekli teşviklerle ayakta tutulduğunu ifade eden Dent, "Balon 14 yıldır şişiyor. Normalde beş ila altı yılda patlaması gereken balon, bu defa daha uzun sürdü. Dolayısıyla 2008-2009 krizinden daha büyük bir çöküş bekliyoruz" şeklinde konuştu.Borsalarda büyük çöküş beklentisiABD hisse senetleri, Mayıs ayını Nasdaq'ın yüzde 6.9'luk, S&amp;P 500'ün yüzde 4.8'lik ve Dow Jones'un yüzde 2.3'lük artışıyla kapattı. Ancak Dent, bu yükselişin geçici olduğunu belirterek, Amerikan borsalarında büyük düşüşler öngörüyor. Dent, "S&amp;P'nin zirveden yüzde 86, Nasdaq'ın ise yüzde 92 düşeceğini göreceğiz. Nvidia gibi şirketler bile yüzde 98 değer kaybedecek. Tarihte sonu kötü bitmeyen tek bir balon bile olmadı ve bu seferki çok daha büyük ve hacimli" dedi.Konut fiyatları düşecekAralık ayında da benzer uyarılarda bulunan Dent, piyasanın dip noktalarının 2025'in başları ile ortaları arasında görülebileceğini söyledi. Gayrimenkul krizinin balonun merkezinde olduğunu belirten Dent, konut fiyatlarının 2012'nin en düşük seviyelerine ineceğini öngörüyor. Dent, "Tarihte hiçbir zaman konutlar bu kadar yaygın bir şekilde sahiplenilmemişti. Çin ve Japonya gibi ülkelerde zenginler, potansiyel bir piyasa çöküşüne karşı teminat olarak artan sayıda boş mülk satın alıyor" dedi.Krizin sorumlusu: Hükümet bu balona tamamen yapay bir ilaç enjekte ettiCumhuriyet'te yer alan habere göre, bazı eleştirmenler Dent'in hipotezlerini "çılgınca" bulurken, onu korku tacirliği yapmakla suçluyor. Ancak Dent, "Sadece gördüklerimi söylüyorum" diyerek eleştirilere yanıt veriyor. Merkez bankalarının havadan para basma gücünün büyük krize neden olacağını savunan Dent, "Hükümet bu balona tamamen yapay bir ilaç enjekte etti. Hiçbir şeyi bedavaya elde edemezsiniz ve balonlar her zaman patlar. Bu çok ama çok yüksek bir olasılıktır" şeklinde konuştu.Harry Dent kimdir?Harry Dent, finansal piyasalar ve ekonomik tahminler konusunda tanınan Amerikalı bir yazardır. Harvard İşletme Okulu'ndan MBA derecesine sahip olan Dent, kariyerine stratejik danışman olarak başlamış ve ardından ekonomik döngüler üzerine yoğunlaşmıştır. Dent, ekonomik balonlar ve krizler üzerine yaptığı öngörülerle bilinir. Kendi adıyla kurduğu 'Dent Research' adlı araştırma firmasında ekonomik analizler ve tahminler yapmaktadır. Demografik değişimlerin ekonomik etkileri, tüketici davranışları ve piyasa döngüleri üzerine çeşitli kitaplar yazmıştır.
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harry dent kim, ekonomi haberleri, son dakika ekonomi haberleri
harry dent kim, ekonomi haberleri, son dakika ekonomi haberleri

Ünlü ekonomist 'gelmiş geçmiş en büyük ekonomik çöküş' için tarih verdi: Konut fiyatları detayı ne?

13:15 20.06.2024 (güncellendi: 13:18 20.06.2024)
© AFP 2023 / Kazuhiro NOGIJaponya borsası, borsa
Japonya borsası, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
© AFP 2023 / Kazuhiro NOGI
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Finans yazarı ve ekonomist Dent, "tarihin en büyük ekonomik çöküşünün" yaşanacağını ve etkilerinin Büyük Buhran'dan daha büyük olacağını söyleyerek tarih verdi. Gayrimenkul krizinin balonun merkezinde olduğunu belirten Dent, konut fiyatlarının 2012'nin en düşük seviyelerine ineceğini öngörüyor.
Dünyaca ünlü finans yazarı ve ekonomist Harry Dent, 2025 yılında 'tarihin en büyük ekonomik çöküşünün' yaşanacağını ve etkilerinin Büyük Buhran'dan daha büyük olacağını söyledi. Fox News'e verdiği demeçte, merkez bankaları tarafından şişirilen ekonomik balonun henüz patlamadığını belirten Dent, yaklaşan kriz için ciddi uyarılarda bulundu.
Dent, "1925-29 yılları arasında patlayan balon doğal bir süreçti, arkasında herhangi bir teşvik yoktu. Fakat bu defa durum farklı ve daha önce böylesi yaşanmadı" dedi. Ekonominin sürekli teşviklerle ayakta tutulduğunu ifade eden Dent, "Balon 14 yıldır şişiyor. Normalde beş ila altı yılda patlaması gereken balon, bu defa daha uzun sürdü. Dolayısıyla 2008-2009 krizinden daha büyük bir çöküş bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Borsalarda büyük çöküş beklentisi

ABD hisse senetleri, Mayıs ayını Nasdaq'ın yüzde 6.9'luk, S&P 500'ün yüzde 4.8'lik ve Dow Jones'un yüzde 2.3'lük artışıyla kapattı. Ancak Dent, bu yükselişin geçici olduğunu belirterek, Amerikan borsalarında büyük düşüşler öngörüyor. Dent, "S&P'nin zirveden yüzde 86, Nasdaq'ın ise yüzde 92 düşeceğini göreceğiz. Nvidia gibi şirketler bile yüzde 98 değer kaybedecek. Tarihte sonu kötü bitmeyen tek bir balon bile olmadı ve bu seferki çok daha büyük ve hacimli" dedi.

Konut fiyatları düşecek

Aralık ayında da benzer uyarılarda bulunan Dent, piyasanın dip noktalarının 2025'in başları ile ortaları arasında görülebileceğini söyledi. Gayrimenkul krizinin balonun merkezinde olduğunu belirten Dent, konut fiyatlarının 2012'nin en düşük seviyelerine ineceğini öngörüyor. Dent, "Tarihte hiçbir zaman konutlar bu kadar yaygın bir şekilde sahiplenilmemişti. Çin ve Japonya gibi ülkelerde zenginler, potansiyel bir piyasa çöküşüne karşı teminat olarak artan sayıda boş mülk satın alıyor" dedi.

Krizin sorumlusu: Hükümet bu balona tamamen yapay bir ilaç enjekte etti

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bazı eleştirmenler Dent'in hipotezlerini "çılgınca" bulurken, onu korku tacirliği yapmakla suçluyor. Ancak Dent, "Sadece gördüklerimi söylüyorum" diyerek eleştirilere yanıt veriyor. Merkez bankalarının havadan para basma gücünün büyük krize neden olacağını savunan Dent, "Hükümet bu balona tamamen yapay bir ilaç enjekte etti. Hiçbir şeyi bedavaya elde edemezsiniz ve balonlar her zaman patlar. Bu çok ama çok yüksek bir olasılıktır" şeklinde konuştu.

Harry Dent kimdir?

Harry Dent, finansal piyasalar ve ekonomik tahminler konusunda tanınan Amerikalı bir yazardır. Harvard İşletme Okulu'ndan MBA derecesine sahip olan Dent, kariyerine stratejik danışman olarak başlamış ve ardından ekonomik döngüler üzerine yoğunlaşmıştır. Dent, ekonomik balonlar ve krizler üzerine yaptığı öngörülerle bilinir. Kendi adıyla kurduğu 'Dent Research' adlı araştırma firmasında ekonomik analizler ve tahminler yapmaktadır. Demografik değişimlerin ekonomik etkileri, tüketici davranışları ve piyasa döngüleri üzerine çeşitli kitaplar yazmıştır.
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