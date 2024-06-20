https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/turkiye-portekiz-macinin-hakemi-belli-oldu-1085030506.html

Türkiye-Portekiz maçının hakemi belli oldu

Türkiye-Portekiz maçının hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında oynanacak Türkiye - Portekiz mücadelesinde Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

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2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya geliyor.Türkiye ile Portekiz arasında oynanacak kritik mücadeleye Alman hakem Felix Zwayer atandı.Zwayer'in yardımcılıklarını Marco Achmüller ve Jesus Gil Manzano yapacak.VAR odasında ise Bastian Dankert görev alacak.Türkiye-Portekiz maçı ne zaman?Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/besiktasin-portekizli-eski-futbolcusu-manuel-fernandes-portekiz-ve-turkiye-gruptan-cikar-1085027586.html

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