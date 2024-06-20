https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/besiktasin-portekizli-eski-futbolcusu-manuel-fernandes-portekiz-ve-turkiye-gruptan-cikar-1085027586.html
Beşiktaş'ın Portekizli eski futbolcusu Manuel Fernandes'den EURO 2024 için Türkiye tahmini
Beşiktaş'ın Portekizli eski futbolcusu Manuel Fernandes'den EURO 2024 için Türkiye tahmini
Sputnik Türkiye
Süper Lig’de Beşiktaş ve Kayserispor formaları giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu’nda oynanacak... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T10:51+0300
2024-06-20T10:51+0300
2024-06-20T10:53+0300
spor
manuel fernandes
kayserispor
beşiktaş
euro 2024
türkiye
portekiz
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Birdönem Süper Lig’de Beşiktaş ve Kayserispor formaları da giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, EURO 2024 F Grubu’nda 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Portekiz maç öncesi değerlendirmede bulundu.“Portekiz’in maçı kazanacağını düşünüyorum”Fernandes; Portekiz Milli Takımı’nın, Türkiye'ye göre daha tecrübeli futbolculardan oluştuğunu dile getirdi. 38 yaşındaki futbolcu, “Türkiye de özellikle Vincenzo Montella teknik direktörlük görevine geldikten sonra çok organize oynuyor. Onunla birlikte şampiyonada çok ileri gidebilirler. Ama Portekiz’in maçı kazanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.“Portekiz ve Türkiye gruptan çıkar”‘Portekiz, Türkiye, Çekya ve Gürcistan’ın bulunduğu grupta bir sürpriz yaşanır mı?’ sorusuna Manuel Fernandes, “Sürprizlere inanmıyorum. Portekiz ve Türkiye'nin gruptan çıkacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.EURO 2024’teki şampiyonluk favorisinin Fransa olduğunu açıklayan başarılı futbolcu, ayrıca hem Türk Milli Takımı adına hem de turnuvanın genelinde 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler’in isminin ön plana çıkacağına inandığını vurguladı.
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manuel fernandes, kayserispor, beşiktaş, euro 2024, türkiye, portekiz
manuel fernandes, kayserispor, beşiktaş, euro 2024, türkiye, portekiz
Beşiktaş'ın Portekizli eski futbolcusu Manuel Fernandes'den EURO 2024 için Türkiye tahmini
10:51 20.06.2024 (güncellendi: 10:53 20.06.2024)
Süper Lig’de Beşiktaş ve Kayserispor formaları giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu’nda oynanacak Portekiz - Türkiye maçında favorisinin Portekiz olduğunu söyledi. Fernandes, Çekya ile Gürcistan’ın da yer aldığı bu gruptan Portekiz ve Türkiye’nin çıkacağını düşündüğünü belirtti.
Birdönem Süper Lig’de Beşiktaş ve Kayserispor formaları da giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, EURO 2024 F Grubu’nda 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Portekiz maç öncesi değerlendirmede bulundu.
“Portekiz’in maçı kazanacağını düşünüyorum”
Fernandes; Portekiz Milli Takımı’nın, Türkiye'ye göre daha tecrübeli futbolculardan oluştuğunu dile getirdi. 38 yaşındaki futbolcu, “Türkiye de özellikle Vincenzo Montella teknik direktörlük görevine geldikten sonra çok organize oynuyor. Onunla birlikte şampiyonada çok ileri gidebilirler. Ama Portekiz’in maçı kazanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“Portekiz ve Türkiye gruptan çıkar”
‘Portekiz, Türkiye, Çekya ve Gürcistan’ın bulunduğu grupta bir sürpriz yaşanır mı?’ sorusuna Manuel Fernandes, “Sürprizlere inanmıyorum. Portekiz ve Türkiye'nin gruptan çıkacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.
EURO 2024’teki şampiyonluk favorisinin Fransa olduğunu açıklayan başarılı futbolcu, ayrıca hem Türk Milli Takımı adına hem de turnuvanın genelinde 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler’in isminin ön plana çıkacağına inandığını vurguladı.