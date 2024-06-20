https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/besiktasin-portekizli-eski-futbolcusu-manuel-fernandes-portekiz-ve-turkiye-gruptan-cikar-1085027586.html

Beşiktaş'ın Portekizli eski futbolcusu Manuel Fernandes'den EURO 2024 için Türkiye tahmini

Beşiktaş'ın Portekizli eski futbolcusu Manuel Fernandes'den EURO 2024 için Türkiye tahmini

Sputnik Türkiye

Süper Lig’de Beşiktaş ve Kayserispor formaları giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu’nda oynanacak... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

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spor

manuel fernandes

kayserispor

beşiktaş

euro 2024

türkiye

portekiz

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Birdönem Süper Lig’de Beşiktaş ve Kayserispor formaları da giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, EURO 2024 F Grubu’nda 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Portekiz maç öncesi değerlendirmede bulundu.“Portekiz’in maçı kazanacağını düşünüyorum”Fernandes; Portekiz Milli Takımı’nın, Türkiye'ye göre daha tecrübeli futbolculardan oluştuğunu dile getirdi. 38 yaşındaki futbolcu, “Türkiye de özellikle Vincenzo Montella teknik direktörlük görevine geldikten sonra çok organize oynuyor. Onunla birlikte şampiyonada çok ileri gidebilirler. Ama Portekiz’in maçı kazanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.“Portekiz ve Türkiye gruptan çıkar”‘Portekiz, Türkiye, Çekya ve Gürcistan’ın bulunduğu grupta bir sürpriz yaşanır mı?’ sorusuna Manuel Fernandes, “Sürprizlere inanmıyorum. Portekiz ve Türkiye'nin gruptan çıkacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.EURO 2024’teki şampiyonluk favorisinin Fransa olduğunu açıklayan başarılı futbolcu, ayrıca hem Türk Milli Takımı adına hem de turnuvanın genelinde 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler’in isminin ön plana çıkacağına inandığını vurguladı.

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manuel fernandes, kayserispor, beşiktaş, euro 2024, türkiye, portekiz