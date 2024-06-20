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Tayland Dışişleri Bakanlığı: Tayland, Kazan zirvesinde BRICS'e üye olmayı umuyor
Tayland Dışişleri Bakanlığı: Tayland, Kazan zirvesinde BRICS'e üye olmayı umuyor
Sputnik Türkiye
Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikondet Phalangkun, Tayland’ın Ekim ayında Rusya’ya bağlı Tatristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenecek BRICS... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T22:52+0300
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Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bilgi Dairesi Başkanı Nikondet Phalangkun, Bangkok'ta düzenlediği basın toplantısında Tayland'ın bu yılın Ekim ayında Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesinde, organizasyona üye olmayı umduğunu söyledi.Phalangkun, “Tayland, Rusya'nın yürüttüğü BRICS Başkanlığı'na, ülkemizin BRICS'e tam üye olarak katılma niyetini belirten resmi mektubunu bir hafta önce iletti. BRICS bu konuyu üst düzey yetkililerden ülke liderlerine kadar farklı düzeylerde ele alacak. Sonucun olumlu olacağını ve Tayland'ın bu yılın Ekim ayında Kazan'daki BRICS zirvesinde organizasyona üye olacağını umuyoruz” dedi.Tayland’ın Kazan'daki zirveye davet edildiğini ve katılacağını belirten Phalangkun, “BRICS'e başkalarına karşı ittifak yapmak için değil, Tayland'ın uluslararası rolünü artırmak ve insanlığın daha da gelişmesi için gündemi şekillendirmede ve yön belirlemede kritik rol oynayan, küresel kalkınmada kapsayıcılık, eşitlik ve adaleti sağlama yolunda ilerleyen gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler birliğinin bir parçası olmak için katılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/rus-uzman-esitlik-ilkesi-bricsi-bmden-daha-guclu-hale-getirecek-1084982520.html
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tayland, brics, brics zirvesi, rusya, kazan, tataristan cumhuriyeti, bangkok, üyelik
tayland, brics, brics zirvesi, rusya, kazan, tataristan cumhuriyeti, bangkok, üyelik

Tayland Dışişleri Bakanlığı: Tayland, Kazan zirvesinde BRICS'e üye olmayı umuyor

22:52 20.06.2024
BRICS Rusya
BRICS Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
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Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikondet Phalangkun, Tayland’ın Ekim ayında Rusya’ya bağlı Tatristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenecek BRICS zirvesinde organizasyona katılmayı umduğunu ifade etti.
Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bilgi Dairesi Başkanı Nikondet Phalangkun, Bangkok'ta düzenlediği basın toplantısında Tayland'ın bu yılın Ekim ayında Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesinde, organizasyona üye olmayı umduğunu söyledi.
Phalangkun, “Tayland, Rusya'nın yürüttüğü BRICS Başkanlığı'na, ülkemizin BRICS'e tam üye olarak katılma niyetini belirten resmi mektubunu bir hafta önce iletti. BRICS bu konuyu üst düzey yetkililerden ülke liderlerine kadar farklı düzeylerde ele alacak. Sonucun olumlu olacağını ve Tayland'ın bu yılın Ekim ayında Kazan'daki BRICS zirvesinde organizasyona üye olacağını umuyoruz” dedi.
Tayland’ın Kazan'daki zirveye davet edildiğini ve katılacağını belirten Phalangkun, “BRICS'e başkalarına karşı ittifak yapmak için değil, Tayland'ın uluslararası rolünü artırmak ve insanlığın daha da gelişmesi için gündemi şekillendirmede ve yön belirlemede kritik rol oynayan, küresel kalkınmada kapsayıcılık, eşitlik ve adaleti sağlama yolunda ilerleyen gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler birliğinin bir parçası olmak için katılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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