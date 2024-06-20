https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/tahliye-edilen-sansar-salvo-niye-bana-freesansi-yapmadiniz-ben-size-hep-duet-yaptim-arkadaslarim-1085045853.html
Tahliye edilen Sansar Salvo: Niye bana 'freesansi' yapmadınız ben size hep düet yaptım arkadaşlarım
Tahliye edilen Sansar Salvo: Niye bana 'freesansi' yapmadınız ben size hep düet yaptım arkadaşlarım
Sputnik Türkiye
Rapçi Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Aslan, cezaevinden tahliye oldu. Salvo tahliye sonrası sosyal medya hesabından ''Niye bana 'freesansi' yapmadınız ben... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T17:16+0300
2024-06-20T17:16+0300
2024-06-20T17:16+0300
yaşam
rap
sansar salvo
cezaevi
tahliye
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3 gün önce cezaevine giren ve tahliye olan ünlü rapçi Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Aslan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Neden cezaevine girdiği açıklanmayan rapçi, sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek, ''Niye bana 'freesansi' yapmadınız ben size hep düet yaptım arkadaşlarım'' dedi.Salvo ayrıca paylaştığı mesajların devamında ''Cezaevinde sizden daha iyi abilerimle arkadaşlarım oldu. 2 hapis tebliğine itiraz ettim kanıtlarla, 1'ini alamadım karakoldan sistemde 4 kere aynı suçu işlemişim gibi gözüküyor. Taksim'de alınıyorum 12 Haziran - 13 Haziran'dan bu güne kadar Ümraniye E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'nda hapis yatıyorum. Ben ne ara 4 te 4 yaptım? ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/bursada-eski-yapim-bomba-imha-edildi-1085034484.html
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rap, sansar salvo, cezaevi, tahliye
rap, sansar salvo, cezaevi, tahliye
Tahliye edilen Sansar Salvo: Niye bana 'freesansi' yapmadınız ben size hep düet yaptım arkadaşlarım
Rapçi Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Aslan, cezaevinden tahliye oldu. Salvo tahliye sonrası sosyal medya hesabından ''Niye bana 'freesansi' yapmadınız ben size hep düet yaptım arkadaşlarım'' mesajı paylaştı.
3 gün önce cezaevine giren ve tahliye olan ünlü rapçi Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Aslan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Neden cezaevine girdiği açıklanmayan rapçi, sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek, ''Niye bana 'freesansi' yapmadınız ben size hep düet yaptım arkadaşlarım'' dedi.
Salvo ayrıca paylaştığı mesajların devamında ''Cezaevinde sizden daha iyi abilerimle arkadaşlarım oldu. 2 hapis tebliğine itiraz ettim kanıtlarla, 1'ini alamadım karakoldan sistemde 4 kere aynı suçu işlemişim gibi gözüküyor. Taksim'de alınıyorum 12 Haziran - 13 Haziran'dan bu güne kadar Ümraniye E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'nda hapis yatıyorum. Ben ne ara 4 te 4 yaptım? ifadesini kullandı.