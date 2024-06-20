https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/tahliye-edilen-sansar-salvo-niye-bana-freesansi-yapmadiniz-ben-size-hep-duet-yaptim-arkadaslarim-1085045853.html

Tahliye edilen Sansar Salvo: Niye bana 'freesansi' yapmadınız ben size hep düet yaptım arkadaşlarım

Tahliye edilen Sansar Salvo: Niye bana 'freesansi' yapmadınız ben size hep düet yaptım arkadaşlarım

Sputnik Türkiye

Rapçi Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Aslan, cezaevinden tahliye oldu. Salvo tahliye sonrası sosyal medya hesabından ''Niye bana 'freesansi' yapmadınız ben... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T17:16+0300

2024-06-20T17:16+0300

2024-06-20T17:16+0300

yaşam

rap

sansar salvo

cezaevi

tahliye

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3 gün önce cezaevine giren ve tahliye olan ünlü rapçi Sansar Salvo adıyla tanınan Ekincan Aslan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Neden cezaevine girdiği açıklanmayan rapçi, sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek, ''Niye bana 'freesansi' yapmadınız ben size hep düet yaptım arkadaşlarım'' dedi.Salvo ayrıca paylaştığı mesajların devamında ''Cezaevinde sizden daha iyi abilerimle arkadaşlarım oldu. 2 hapis tebliğine itiraz ettim kanıtlarla, 1'ini alamadım karakoldan sistemde 4 kere aynı suçu işlemişim gibi gözüküyor. Taksim'de alınıyorum 12 Haziran - 13 Haziran'dan bu güne kadar Ümraniye E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu'nda hapis yatıyorum. Ben ne ara 4 te 4 yaptım? ifadesini kullandı.

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rap, sansar salvo, cezaevi, tahliye