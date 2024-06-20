https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/bursada-eski-yapim-bomba-imha-edildi-1085034484.html

Bursa'da eski yapım bomba bulundu: Ekipler imha etti

Bursa'da eski yapım bomba bulundu: Ekipler imha etti

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri eski yapım bomba tespit etti. Çevre güvenliğini alan ekipler, bombayı imha etti. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T12:18+0300

2024-06-20T12:18+0300

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türkiye

karacabey

bursa

bomba imha

bomba imha ekibi

bomba imha uzmanı

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Bursa'nın Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi'nde eski yapım bomba tespit eden jandarma ekipleri arazinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.Bomba imha uzmanlarınca imha edilen bomba, yoğun gürültüye neden olurken, o anlar çevredik bulunanlar tararfından görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/15-gun-sureyle-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-girisler-yasaklandi-1085032650.html

türkiye

karacabey

bursa

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