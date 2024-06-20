https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/bursada-eski-yapim-bomba-imha-edildi-1085034484.html
Bursa'da eski yapım bomba bulundu: Ekipler imha etti
Bursa'da eski yapım bomba bulundu: Ekipler imha etti
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri eski yapım bomba tespit etti. Çevre güvenliğini alan ekipler, bombayı imha etti. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T12:18+0300
2024-06-20T12:18+0300
2024-06-20T12:32+0300
türkiye
karacabey
bursa
bomba imha
bomba imha ekibi
bomba imha uzmanı
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi'nde eski yapım bomba tespit eden jandarma ekipleri arazinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.Bomba imha uzmanlarınca imha edilen bomba, yoğun gürültüye neden olurken, o anlar çevredik bulunanlar tararfından görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/15-gun-sureyle-gecici-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-girisler-yasaklandi-1085032650.html
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karacabey, bursa, bomba imha, bomba imha ekibi, bomba imha uzmanı
karacabey, bursa, bomba imha, bomba imha ekibi, bomba imha uzmanı
Bursa'da eski yapım bomba bulundu: Ekipler imha etti
12:18 20.06.2024 (güncellendi: 12:32 20.06.2024)
Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri eski yapım bomba tespit etti. Çevre güvenliğini alan ekipler, bombayı imha etti.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi'nde eski yapım bomba tespit eden jandarma ekipleri arazinin çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanlarınca imha edilen bomba, yoğun gürültüye neden olurken, o anlar çevredik bulunanlar tararfından görüntülendi.