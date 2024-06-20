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Şili’de iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Şili’de iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Sputnik Türkiye
Güney Amerika ülkesi Şili’de test sürüşü yapan bir trenin yük treni ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T16:59+0300
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dünya
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tren
tren kazası
can kaybı
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Güney Amerika ülkesi Şili’de test sürüşü yapan bir trenin yük treni ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.Şili’nin San Bernardo bölgesinde devlet demiryollarına ait bir tren test sürüşü sırasında bin 346 ton bakır yüklü 8 vagonlu trenle kafa kafaya çarpıştı.Test sürüşü yapan trenin bir vagonu, yük treninin üzerinde asılı kaldı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yetkililer feci kazada yük trenindeki 2 personelin hayatını kaybettiğini, diğer trendeki 4'ü Çinli olmak üzere 9 kişinin de yaralandığını belirtti.Devlet demiryolu şirketi, test sürüşü yapan trende 10 kişinin bulunduğunu aktardı.Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/hindistanda-iki-tren-carpisti-8-kisi-hayatini-kaybetti-1084921412.html
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şili, tren, tren kazası, can kaybı, güney amerika
şili, tren, tren kazası, can kaybı, güney amerika

Şili’de iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

16:59 20.06.2024
© AFP 2023 / JAVIER TORRESŞili'de tren kazası
Şili'de tren kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
© AFP 2023 / JAVIER TORRES
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Güney Amerika ülkesi Şili’de test sürüşü yapan bir trenin yük treni ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Güney Amerika ülkesi Şili’de test sürüşü yapan bir trenin yük treni ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Şili’nin San Bernardo bölgesinde devlet demiryollarına ait bir tren test sürüşü sırasında bin 346 ton bakır yüklü 8 vagonlu trenle kafa kafaya çarpıştı.
Test sürüşü yapan trenin bir vagonu, yük treninin üzerinde asılı kaldı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yetkililer feci kazada yük trenindeki 2 personelin hayatını kaybettiğini, diğer trendeki 4'ü Çinli olmak üzere 9 kişinin de yaralandığını belirtti.
Devlet demiryolu şirketi, test sürüşü yapan trende 10 kişinin bulunduğunu aktardı.
Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan'da tren kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2024
DÜNYA
Hindistan'da iki tren çarpıştı: 8 kişi hayatını kaybetti
17 Haziran , 11:50
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