https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/silide-iki-tren-kafa-kafaya-carpisti-2-olu-1085045260.html

Şili’de iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Şili’de iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Sputnik Türkiye

Güney Amerika ülkesi Şili’de test sürüşü yapan bir trenin yük treni ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T16:59+0300

2024-06-20T16:59+0300

2024-06-20T16:59+0300

dünya

şili

tren

tren kazası

can kaybı

güney amerika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085045103_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_037858d9326ad7435f41df9d805ea41b.jpg

Güney Amerika ülkesi Şili’de test sürüşü yapan bir trenin yük treni ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.Şili’nin San Bernardo bölgesinde devlet demiryollarına ait bir tren test sürüşü sırasında bin 346 ton bakır yüklü 8 vagonlu trenle kafa kafaya çarpıştı.Test sürüşü yapan trenin bir vagonu, yük treninin üzerinde asılı kaldı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yetkililer feci kazada yük trenindeki 2 personelin hayatını kaybettiğini, diğer trendeki 4'ü Çinli olmak üzere 9 kişinin de yaralandığını belirtti.Devlet demiryolu şirketi, test sürüşü yapan trende 10 kişinin bulunduğunu aktardı.Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/hindistanda-iki-tren-carpisti-8-kisi-hayatini-kaybetti-1084921412.html

şili

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şili, tren, tren kazası, can kaybı, güney amerika