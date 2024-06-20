https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/silide-iki-tren-kafa-kafaya-carpisti-2-olu-1085045260.html
Şili’de iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Şili’de iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Sputnik Türkiye
Güney Amerika ülkesi Şili’de test sürüşü yapan bir trenin yük treni ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T16:59+0300
2024-06-20T16:59+0300
2024-06-20T16:59+0300
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şili
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tren kazası
can kaybı
güney amerika
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Güney Amerika ülkesi Şili’de test sürüşü yapan bir trenin yük treni ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.Şili’nin San Bernardo bölgesinde devlet demiryollarına ait bir tren test sürüşü sırasında bin 346 ton bakır yüklü 8 vagonlu trenle kafa kafaya çarpıştı.Test sürüşü yapan trenin bir vagonu, yük treninin üzerinde asılı kaldı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yetkililer feci kazada yük trenindeki 2 personelin hayatını kaybettiğini, diğer trendeki 4'ü Çinli olmak üzere 9 kişinin de yaralandığını belirtti.Devlet demiryolu şirketi, test sürüşü yapan trende 10 kişinin bulunduğunu aktardı.Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/hindistanda-iki-tren-carpisti-8-kisi-hayatini-kaybetti-1084921412.html
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şili, tren, tren kazası, can kaybı, güney amerika
şili, tren, tren kazası, can kaybı, güney amerika
Şili’de iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
Güney Amerika ülkesi Şili’de test sürüşü yapan bir trenin yük treni ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Güney Amerika ülkesi Şili’de test sürüşü yapan bir trenin yük treni ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Şili’nin San Bernardo bölgesinde devlet demiryollarına ait bir tren test sürüşü sırasında bin 346 ton bakır yüklü 8 vagonlu trenle kafa kafaya çarpıştı.
Test sürüşü yapan trenin bir vagonu, yük treninin üzerinde asılı kaldı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yetkililer feci kazada yük trenindeki 2 personelin hayatını kaybettiğini, diğer trendeki 4'ü Çinli olmak üzere 9 kişinin de yaralandığını belirtti.
Devlet demiryolu şirketi, test sürüşü yapan trende 10 kişinin bulunduğunu aktardı.
Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.