https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/hindistanda-iki-tren-carpisti-8-kisi-hayatini-kaybetti-1084921412.html
Hindistan'da iki tren çarpıştı: 8 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da iki tren çarpıştı: 8 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yük ile yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken, 25'ten fazla kişi yaralandı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T11:50+0300
2024-06-17T11:50+0300
2024-06-17T11:50+0300
dünya
hindistan
tren
tren kazası
can kaybı
hindistan başbakanı narendra modi
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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yük ile yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 25'ten fazla kişi yaralandı.Yetkililer, Batı Bengal'deki tren kazasına ilişkin açıklamada bulundu.Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 25'ten fazla yaralının olduğunu bildirdi.Yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kus-gribi-hindistana-ulasti-1084757545.html
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hindistan, tren, tren kazası, can kaybı, hindistan başbakanı narendra modi
hindistan, tren, tren kazası, can kaybı, hindistan başbakanı narendra modi
Hindistan'da iki tren çarpıştı: 8 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yük ile yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken, 25'ten fazla kişi yaralandı.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yük ile yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 25'ten fazla kişi yaralandı.
Yetkililer, Batı Bengal'deki tren kazasına ilişkin açıklamada bulundu.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 25'ten fazla yaralının olduğunu bildirdi.
Yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.