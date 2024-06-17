https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/hindistanda-iki-tren-carpisti-8-kisi-hayatini-kaybetti-1084921412.html

Hindistan'da iki tren çarpıştı: 8 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da iki tren çarpıştı: 8 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yük ile yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken, 25'ten fazla kişi yaralandı. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

hindistan

tren

tren kazası

can kaybı

hindistan başbakanı narendra modi

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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yük ile yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 25'ten fazla kişi yaralandı.Yetkililer, Batı Bengal'deki tren kazasına ilişkin açıklamada bulundu.Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 25'ten fazla yaralının olduğunu bildirdi.Yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/kus-gribi-hindistana-ulasti-1084757545.html

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hindistan, tren, tren kazası, can kaybı, hindistan başbakanı narendra modi