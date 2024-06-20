https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/salda-golunde-2-bin-metre-acikta-kurtarilmisti-9-yasindaki-kiz-cocugu-kahramaniyla-bulustu-1085048151.html

Salda Gölü'nde 2 bin metre açıkta kurtarılmıştı: 9 yaşındaki kız çocuğu kahramanıyla buluştu

Salda Gölü'nde 2 bin metre açıkta kurtarılmıştı: 9 yaşındaki kız çocuğu kahramanıyla buluştu

Sputnik Türkiye

Salda Gölü'nde bindiği oyuncağıyla yaklaşık 2 bin metre açığa sürüklenen ve göl kenarında kamp yapan bir adam tarafından kano ile kurtarılan Ayşe Sıla, olaydan... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T19:11+0300

2024-06-20T19:11+0300

2024-06-20T19:39+0300

türkiye

salda gölü

kız çocuğu

boğulma

bot

hipotermi

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Salda köyünden dayısı ve kuzenleri ile birlikte geldiği Doğanbaba köyü orman plajında göle giren 9 yaşındaki Ayşe Sıla G.'nin gölde üzerine bindiği şişme at, rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölün karşı kıyısında bulunan halk plajından bot ile hareket eden AFAD ve cankurtaran ekipleri gölde sürüklenen kızı ararken, jandarma ve sağlık ekipleri ise Doğanbaba plajında hazır beklemeye başladı. O sırada karavanıyla geldiği plajda tatil yapan Gökhan Aslan, kanosu ile küçük kızı kurtarmak için bir cankurtaranla birlikte göle açıldı. Yaklaşık 2 bin metre kadar kürek çektikten sonra boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşan ikili küçük kızı kurtardı. Gökhan Aslan sahile doğru tekrar kürek çekerek ilerledi.Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan Ayşe Sıla, daha sonra fazla su yuttuğu ve uzun süre boyunca suda kaldığı için hipotermi geçirme riski bulunduğundan ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra kendisini kurtaran Gökhan Aslan'a u Ayşe Sıla G., ailesiyle birlikte teşekkür etmek için Aslan'ın konakladığı alana gelerek, kahramanı ile buluştu. Ayşe Sıla, Gökhan Aslan'a sarılarak teşekkür etti. Gökhan Aslan ile sohbet eden Ayşe Sıla ve ailesi daha sonra göl kenarından ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/sanliurfada-1-mahalle-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1085047673.html

türkiye

salda gölü

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salda gölü, kız çocuğu, boğulma, bot, hipotermi