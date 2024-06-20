https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/sanliurfada-1-mahalle-kuduz-nedeniyle-karantinaya-alindi-1085047673.html

Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı, bölgedeki köpekler veterinerler tarafından... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T18:05+0300

2024-06-20T18:05+0300

2024-06-20T18:05+0300

türkiye

şanlıurfa

siverek

kuduz

sokak köpeği

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Siverek ilçesi kırsalında bulunan Sumaklı Mahallesi’nde kuduz olabileceği şüphesiyle Siverek Hayvan Barınağı'nda müşahede altına alınan sahipsiz köpek öldü. Yapılan test sonucunda köpekte kuduz vakasına rastlanılması üzerine Sumaklı Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldı.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleye 'dikkat kuduz riskli bölge' yazılı uyarıcı levhalar asıldı. Bölgedeki sahipsiz köpekler ise veterinerler tarafından aşılandı.Öte yandan, ilçe kırsalındaki Karakeçili Mahallesi'nde kuduz şüphesiyle gözlem altına alınan köpeğin takibine de devam edildiği öğrenildi.Kentte Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta Ufuk Kılıç'a (16), Batıkent Mahallesi'nde de 4 Haziran'da Mustafa Şahin'e saldıran sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilmiş ve mahallelerde karantina uygulaması başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/sokak-kopegi-bir-kisiyi-isirdi-beldede-kuduz-karantinasi-basladi-1085024598.html

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