https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/rusyanin-7-bolgesinde-16-ukrayna-ihasi-engellendi-1085028529.html

Rusya’nın 7 bölgesinde 16 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın 7 bölgesinde 16 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin 7 bölgesinde Ukrayna’ya ait 16 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T11:03+0300

2024-06-20T11:03+0300

2024-06-20T11:00+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

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hava saldırısı

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bryansk

krasnodar

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Kiev rejiminin, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme yönündeki girişimleri devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece bu türden yeni girişimlerin başarıyla engellendiğini kaydederek, “Görev başındaki hava savunma araçları Adıge Cumhuriyeti’nde 6, Bryansk bölgesinde 3, Krasnodar bölgesinde 3, Rostov bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde 1 ve Oryol bölgesinde 1 İHA ele geçirdi ve imha etti” açıklamasında bulundu.Bakanlık, sabah saatlerinde bir İHA’nın daha Kursk bölgesinde engellendiğini duyurdu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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