https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/rusyanin-7-bolgesinde-16-ukrayna-ihasi-engellendi-1085028529.html
Rusya’nın 7 bölgesinde 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın 7 bölgesinde 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin 7 bölgesinde Ukrayna’ya ait 16 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T11:03+0300
2024-06-20T11:03+0300
2024-06-20T11:00+0300
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Kiev rejiminin, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme yönündeki girişimleri devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece bu türden yeni girişimlerin başarıyla engellendiğini kaydederek, “Görev başındaki hava savunma araçları Adıge Cumhuriyeti’nde 6, Bryansk bölgesinde 3, Krasnodar bölgesinde 3, Rostov bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde 1 ve Oryol bölgesinde 1 İHA ele geçirdi ve imha etti” açıklamasında bulundu.Bakanlık, sabah saatlerinde bir İHA’nın daha Kursk bölgesinde engellendiğini duyurdu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/nebenzya-bati-cok-gec-olmadan-rusyanin-baris-onerisini-dikkate-almali-1084983357.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, hava saldırısı, adıge cumhuriyeti, bryansk, krasnodar, rostov, belgorod, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, hava saldırısı, adıge cumhuriyeti, bryansk, krasnodar, rostov, belgorod, kursk
Rusya’nın 7 bölgesinde 16 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin 7 bölgesinde Ukrayna’ya ait 16 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Kiev rejiminin, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme yönündeki girişimleri devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece bu türden yeni girişimlerin başarıyla engellendiğini kaydederek, “Görev başındaki hava savunma araçları Adıge Cumhuriyeti’nde 6, Bryansk bölgesinde 3, Krasnodar bölgesinde 3, Rostov bölgesinde 1, Belgorod bölgesinde 1 ve Oryol bölgesinde 1 İHA ele geçirdi ve imha etti” açıklamasında bulundu.
Bakanlık, sabah saatlerinde bir İHA’nın daha Kursk bölgesinde engellendiğini duyurdu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.