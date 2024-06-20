https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/rusya-savunma-bakani-belousovdan-primorskiy-kraydaki-insaata-siki-kontrol-saglanmasi-talimati-1085052628.html

Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı

Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ziyaret ettiği Primorskiy Kray’daki Pasifik Filosu 155. Muhafız Deniz Piyade Tugayı’nın askeri kampının inşaat ve... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T21:57+0300

2024-06-20T21:57+0300

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Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere Rusya Savunma Bakanı Belousov, Primorskiy Kray’daki Pasifik Filosu 155. Muhafız Deniz Piyade Tugayı’nın askeri kampını ziyaret ederek yetkililerden inşaat ve rekonstrüksiyon çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.Belousov, inşaatın ilerleyişinin ve onaylanmış olan programa bağlı kalınmasının titizlikle kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İnşaat zamanında tamamlanmalı. Askerlerin dönüşleri yakın, o zamana kadar her şeyin hazır olması için tüm koşulların oluşturulması gerekiyor” vurgusunu yaptı.İnşaat sürelerinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Belousov, işlerin gidişatı, makine ve çalışan sayısı ile ilgili aylık rapor verilmesini istedi ve ilgili kişilerin ceza yasaları nezdinde sorumlu tutulacağını hatırlattı.Belousov ayrıca birliğin bulunduğu yeri ziyaret ederek, personelinin barınma koşulları hakkında bilgi aldı ve askerlerle sohbet etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rusya-savunma-bakani-belosuov-ukrayna-bu-ay-35-bin-asker-ve-2-bin-700-askeri-techizat-kaybetti-1084380143.html

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Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı Sputnik Türkiye Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı 2024-06-20T21:57+0300 true PT0M36S

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rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, primorskiy, askeri birlik, ziyaret, video