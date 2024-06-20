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Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı
Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ziyaret ettiği Primorskiy Kray’daki Pasifik Filosu 155. Muhafız Deniz Piyade Tugayı’nın askeri kampının inşaat ve... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
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Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere Rusya Savunma Bakanı Belousov, Primorskiy Kray’daki Pasifik Filosu 155. Muhafız Deniz Piyade Tugayı’nın askeri kampını ziyaret ederek yetkililerden inşaat ve rekonstrüksiyon çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.Belousov, inşaatın ilerleyişinin ve onaylanmış olan programa bağlı kalınmasının titizlikle kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İnşaat zamanında tamamlanmalı. Askerlerin dönüşleri yakın, o zamana kadar her şeyin hazır olması için tüm koşulların oluşturulması gerekiyor” vurgusunu yaptı.İnşaat sürelerinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Belousov, işlerin gidişatı, makine ve çalışan sayısı ile ilgili aylık rapor verilmesini istedi ve ilgili kişilerin ceza yasaları nezdinde sorumlu tutulacağını hatırlattı.Belousov ayrıca birliğin bulunduğu yeri ziyaret ederek, personelinin barınma koşulları hakkında bilgi aldı ve askerlerle sohbet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rusya-savunma-bakani-belosuov-ukrayna-bu-ay-35-bin-asker-ve-2-bin-700-askeri-techizat-kaybetti-1084380143.html
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Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı
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Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı
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rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, primorskiy, askeri birlik, ziyaret, video

Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı

21:57 20.06.2024 (güncellendi: 22:20 20.06.2024)
Andrey Belousov
Andrey Belousov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ziyaret ettiği Primorskiy Kray’daki Pasifik Filosu 155. Muhafız Deniz Piyade Tugayı’nın askeri kampının inşaat ve rekonstrüksiyon sürelerine uyulması konusunda sıkı kontrol sağlanması talimatını verdi.
Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere Rusya Savunma Bakanı Belousov, Primorskiy Kray’daki Pasifik Filosu 155. Muhafız Deniz Piyade Tugayı’nın askeri kampını ziyaret ederek yetkililerden inşaat ve rekonstrüksiyon çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
© Sputnik
Belousov, inşaatın ilerleyişinin ve onaylanmış olan programa bağlı kalınmasının titizlikle kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İnşaat zamanında tamamlanmalı. Askerlerin dönüşleri yakın, o zamana kadar her şeyin hazır olması için tüm koşulların oluşturulması gerekiyor” vurgusunu yaptı.
İnşaat sürelerinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Belousov, işlerin gidişatı, makine ve çalışan sayısı ile ilgili aylık rapor verilmesini istedi ve ilgili kişilerin ceza yasaları nezdinde sorumlu tutulacağını hatırlattı.
Belousov ayrıca birliğin bulunduğu yeri ziyaret ederek, personelinin barınma koşulları hakkında bilgi aldı ve askerlerle sohbet etti.
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