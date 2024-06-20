https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/rusya-savunma-bakani-belousovdan-primorskiy-kraydaki-insaata-siki-kontrol-saglanmasi-talimati-1085052628.html
Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı
Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ziyaret ettiği Primorskiy Kray’daki Pasifik Filosu 155. Muhafız Deniz Piyade Tugayı’nın askeri kampının inşaat ve... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T21:57+0300
2024-06-20T21:57+0300
2024-06-20T22:20+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
andrey belousov
primorskiy
askeri birlik
ziyaret
video
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085052446_0:18:745:437_1920x0_80_0_0_b03a53b9a32de132723f3ad3f7c92387.png
Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere Rusya Savunma Bakanı Belousov, Primorskiy Kray’daki Pasifik Filosu 155. Muhafız Deniz Piyade Tugayı’nın askeri kampını ziyaret ederek yetkililerden inşaat ve rekonstrüksiyon çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.Belousov, inşaatın ilerleyişinin ve onaylanmış olan programa bağlı kalınmasının titizlikle kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İnşaat zamanında tamamlanmalı. Askerlerin dönüşleri yakın, o zamana kadar her şeyin hazır olması için tüm koşulların oluşturulması gerekiyor” vurgusunu yaptı.İnşaat sürelerinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Belousov, işlerin gidişatı, makine ve çalışan sayısı ile ilgili aylık rapor verilmesini istedi ve ilgili kişilerin ceza yasaları nezdinde sorumlu tutulacağını hatırlattı.Belousov ayrıca birliğin bulunduğu yeri ziyaret ederek, personelinin barınma koşulları hakkında bilgi aldı ve askerlerle sohbet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rusya-savunma-bakani-belosuov-ukrayna-bu-ay-35-bin-asker-ve-2-bin-700-askeri-techizat-kaybetti-1084380143.html
rusya
primorskiy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085052446_70:0:675:454_1920x0_80_0_0_2a15bd26ddade5edb2caf9d49e5b77c7.png
Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı
2024-06-20T21:57+0300
true
PT0M36S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, primorskiy, askeri birlik, ziyaret, video
rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, primorskiy, askeri birlik, ziyaret, video
Rusya Savunma Bakanı Belousov’dan Primorskiy Kray’daki inşaata sıkı kontrol sağlanması talimatı
21:57 20.06.2024 (güncellendi: 22:20 20.06.2024)
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, ziyaret ettiği Primorskiy Kray’daki Pasifik Filosu 155. Muhafız Deniz Piyade Tugayı’nın askeri kampının inşaat ve rekonstrüksiyon sürelerine uyulması konusunda sıkı kontrol sağlanması talimatını verdi.
Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere Rusya Savunma Bakanı Belousov, Primorskiy Kray’daki Pasifik Filosu 155. Muhafız Deniz Piyade Tugayı’nın askeri kampını ziyaret ederek yetkililerden inşaat ve rekonstrüksiyon çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Belousov, inşaatın ilerleyişinin ve onaylanmış olan programa bağlı kalınmasının titizlikle kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “İnşaat zamanında tamamlanmalı. Askerlerin dönüşleri yakın, o zamana kadar her şeyin hazır olması için tüm koşulların oluşturulması gerekiyor” vurgusunu yaptı.
İnşaat sürelerinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Belousov, işlerin gidişatı, makine ve çalışan sayısı ile ilgili aylık rapor verilmesini istedi ve ilgili kişilerin ceza yasaları nezdinde sorumlu tutulacağını hatırlattı.
Belousov ayrıca birliğin bulunduğu yeri ziyaret ederek, personelinin barınma koşulları hakkında bilgi aldı ve askerlerle sohbet etti.