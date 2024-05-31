https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rusya-savunma-bakani-belosuov-ukrayna-bu-ay-35-bin-asker-ve-2-bin-700-askeri-techizat-kaybetti-1084380143.html

Rusya Savunma Bakanı Belosuov: Ukrayna bu ay 35 bin asker ve 2 bin 700 askeri teçhizat kaybetti

Rusya Savunma Bakanı Belosuov: Ukrayna bu ay 35 bin asker ve 2 bin 700 askeri teçhizat kaybetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu ay Ukrayna ordusuna ciddi kayıplar verdirdi. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T11:26+0300

2024-05-31T11:26+0300

2024-05-31T11:26+0300

dünya

andrey belousov

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

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bradley

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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belosuov, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Ukrayna krizi, Batı'nın Kiev'e desteği, KGAÖ ülkeleri arasındaki askeri işbirliği ve Batı'nın bu işbirliğini engelleme girişimleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Savunma Bakanı, konuşmasının Ukrayna kriziyle ilgili bölümünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu ay içinde 35 binden fazla asker ve 2 bin 700 askeri teçhizat kaybettiğini belirtti.Belousov, "Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe potansiyelini planlı bir şekilde azaltıyor. Mayıs ayında düşman, 35 binden fazla askeri personel ve 2 bin 700 askeri teçhizat kaybetti. Bunlar arasında 4'ü Abrams, 7'si Leopard ve 12'si Bradley olmak üzere 290 tank ve zırhlı savaş aracı yer alıyor. Ayrıca 11 uçak ve 4 helikopter düşürüldü, 730 sahra topu ve çok sayıda roket sistemi imha edildi" dedi.

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andrey belousov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), abrams, leopard, bradley