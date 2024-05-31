https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rusya-savunma-bakani-belosuov-ukrayna-bu-ay-35-bin-asker-ve-2-bin-700-askeri-techizat-kaybetti-1084380143.html
Rusya Savunma Bakanı Belosuov: Ukrayna bu ay 35 bin asker ve 2 bin 700 askeri teçhizat kaybetti
Rusya Savunma Bakanı Belosuov: Ukrayna bu ay 35 bin asker ve 2 bin 700 askeri teçhizat kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu ay Ukrayna ordusuna ciddi kayıplar verdirdi. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T11:26+0300
2024-05-31T11:26+0300
2024-05-31T11:26+0300
dünya
andrey belousov
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
abrams
leopard
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Rusya Savunma Bakanı Andrey Belosuov, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Ukrayna krizi, Batı'nın Kiev'e desteği, KGAÖ ülkeleri arasındaki askeri işbirliği ve Batı'nın bu işbirliğini engelleme girişimleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Savunma Bakanı, konuşmasının Ukrayna kriziyle ilgili bölümünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu ay içinde 35 binden fazla asker ve 2 bin 700 askeri teçhizat kaybettiğini belirtti.Belousov, "Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe potansiyelini planlı bir şekilde azaltıyor. Mayıs ayında düşman, 35 binden fazla askeri personel ve 2 bin 700 askeri teçhizat kaybetti. Bunlar arasında 4'ü Abrams, 7'si Leopard ve 12'si Bradley olmak üzere 290 tank ve zırhlı savaş aracı yer alıyor. Ayrıca 11 uçak ve 4 helikopter düşürüldü, 730 sahra topu ve çok sayıda roket sistemi imha edildi" dedi.
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andrey belousov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), abrams, leopard, bradley
andrey belousov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), abrams, leopard, bradley
Rusya Savunma Bakanı Belosuov: Ukrayna bu ay 35 bin asker ve 2 bin 700 askeri teçhizat kaybetti
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu ay Ukrayna ordusuna ciddi kayıplar verdirdi.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belosuov, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi Toplantısı'nda Ukrayna krizi, Batı'nın Kiev'e desteği, KGAÖ ülkeleri arasındaki askeri işbirliği ve Batı'nın bu işbirliğini engelleme girişimleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Savunma Bakanı, konuşmasının Ukrayna kriziyle ilgili bölümünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu ay içinde 35 binden fazla asker ve 2 bin 700 askeri teçhizat kaybettiğini belirtti.
Belousov, "Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin muharebe potansiyelini planlı bir şekilde azaltıyor. Mayıs ayında düşman, 35 binden fazla askeri personel ve 2 bin 700 askeri teçhizat kaybetti. Bunlar arasında 4'ü Abrams, 7'si Leopard ve 12'si Bradley olmak üzere 290 tank ve zırhlı savaş aracı yer alıyor. Ayrıca 11 uçak ve 4 helikopter düşürüldü, 730 sahra topu ve çok sayıda roket sistemi imha edildi" dedi.