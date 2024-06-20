https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/rusya-merkez-bankasindan-faiz-artisi-sinyali-1085040122.html
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali
Sputnik Türkiye
ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) tüm ekonomik yaptırımlarına ragmen iç piyasalarda denge sağlayabilen Rusya Merkez Bankası, enflasyonda hedef seviyeye ulaşılması... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T14:49+0300
2024-06-20T14:49+0300
2024-06-20T15:02+0300
ekonomi
rusya
rusya merkez bankası
ekonomi
enflasyon
faiz
faiz artırımı
politika faizi
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Ülke ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporunu kamuoyuyla paylaşan Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5.4 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğüne işaret ederken, hanehalkı tüketiminin de söz konusu dönemde banka tahminlerinden çok daha fazla arttığını kaydetti.Öte yandan ülkedeki enflasyon beklentilerinin yüksek kalmasının kalıcı enflasyonu güçlendirdiği değerlendirmesine yer verilen raporda, tüketici talebindeki büyümenin arz kapasitesini aşmasının Rusya'daki fiyat artışını tetikleyen ana unsur olduğu belirtildi.Enflasyon hedefine ulaşmak için daha sıkı bir mali politikaya ihtiyaç duyulabileceği vurgulanan raporda, "Ekonomide alternatif bir senaryonun yaşandığına ilişkin ikna edici veriler elde edersek temmuz ayındaki toplantıda politika faiz oranının önemli ölçüde artırılmasına ilişkin bir karar alınabilir" denildi.Rusya Merkez Bankası Mali Politika Bölümü Direktörü Kiril Tremasov, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, bankanın 27 Temmuz'daki toplantısında politika faiz oranını 100 ila 200 baz puan artırabileceğini söylemişti.Banka, 7 Haziran'daki son toplantısında politika faizini, değişikliğe gitmeyerek yüzde 16 seviyesinde bırakmıştı.Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) verilerine göre ülkedeki yıllık enflasyon 17 Haziran itibariyle yüzde 8.31’den yüzde 8.46’ya yükselirken, Merkez Bankası, 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 4-4.5 aralığından 4.3-4.8 aralığına yükseltmişti.Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ise 2024 yılı yıllık enflasyon tahminini yüzde 5.1 olarak belirledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/fed-baskani-powelldan-enflasyon-mesaji-1084779351.html
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rusya enflasyon, rusya'da enflasyon
rusya enflasyon, rusya'da enflasyon
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali
14:49 20.06.2024 (güncellendi: 15:02 20.06.2024)
ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) tüm ekonomik yaptırımlarına ragmen iç piyasalarda denge sağlayabilen Rusya Merkez Bankası, enflasyonda hedef seviyeye ulaşılması için temmuzda yapılacak toplantıda politika faizinde önemli ölçüde artış yapabileceği sinyali verdi.
Ülke ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporunu kamuoyuyla paylaşan Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5.4 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğüne işaret ederken, hanehalkı tüketiminin de söz konusu dönemde banka tahminlerinden çok daha fazla arttığını kaydetti.
Öte yandan ülkedeki enflasyon beklentilerinin yüksek kalmasının kalıcı enflasyonu güçlendirdiği değerlendirmesine yer verilen raporda, tüketici talebindeki büyümenin arz kapasitesini aşmasının Rusya'daki fiyat artışını tetikleyen ana unsur olduğu belirtildi.
Enflasyon hedefine ulaşmak için daha sıkı bir mali politikaya ihtiyaç duyulabileceği vurgulanan raporda, "Ekonomide alternatif bir senaryonun yaşandığına ilişkin ikna edici veriler elde edersek temmuz ayındaki toplantıda politika faiz oranının önemli ölçüde artırılmasına ilişkin bir karar alınabilir" denildi.
Rusya Merkez Bankası Mali Politika Bölümü Direktörü Kiril Tremasov, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, bankanın 27 Temmuz'daki toplantısında politika faiz oranını 100 ila 200 baz puan artırabileceğini söylemişti.
Banka, 7 Haziran'daki son toplantısında politika faizini, değişikliğe gitmeyerek yüzde 16 seviyesinde bırakmıştı.
Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) verilerine göre ülkedeki yıllık enflasyon 17 Haziran itibariyle yüzde 8.31’den yüzde 8.46’ya yükselirken, Merkez Bankası, 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 4-4.5 aralığından 4.3-4.8 aralığına yükseltmişti.
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ise 2024 yılı yıllık enflasyon tahminini yüzde 5.1 olarak belirledi.