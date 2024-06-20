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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/rus-ordusu-ukraynanin-silah-uretimini-saglayan-enerji-tesislerini-vurdu-1085039750.html
Rus ordusu, Ukrayna'nın silah üretimini sağlayan enerji tesislerini vurdu
Rus ordusu, Ukrayna'nın silah üretimini sağlayan enerji tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Kiev rejiminin Rus enerji sektörüne yönelik saldırılara misilleme olarak Ukrayna’da silah ve askeri teçhizat üretimini sağlayan... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T14:41+0300
2024-06-20T14:41+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin Rus enerji sektörüne zarar verme girişimlerine misilleme olarak Ukrayna’da ordu için silah ve askeri teçhizat üretimini sağlayan enerji tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve kara bazlı silahlarla grup atışı gerçekleştirdi. Açıklamada, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna ordusunun yaklaşık 290 askeri etkisiz hale getirildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaşarak iki karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 500 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca iki topçu mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı püskürtülen düşman, 785 asker ve ABD yapımı M113 dahil beş zırhlı savaş aracını kaybetti. Ayrıca Ukrayna ordusunun bir elektronik harp aracı ve beş mühimmat deposu vuruldu.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 380 asker ve ABD yapımı MaxxPro zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşmanın 140 askeri ve iki zırhlı savaş aracı yok edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 70 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 74 İHA ve 21 adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon

Rus ordusu, Ukrayna'nın silah üretimini sağlayan enerji tesislerini vurdu

14:41 20.06.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Kiev rejiminin Rus enerji sektörüne yönelik saldırılara misilleme olarak Ukrayna’da silah ve askeri teçhizat üretimini sağlayan enerji tesislerini vurduğu bildirildi. Ayrıca özel askeri harekat bölgesinde 2 bin 165 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.
Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin Rus enerji sektörüne zarar verme girişimlerine misilleme olarak Ukrayna’da ordu için silah ve askeri teçhizat üretimini sağlayan enerji tesislerine yönelik yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, hava ve kara bazlı silahlarla grup atışı gerçekleştirdi.
Açıklamada, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği kaydedildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna ordusunun yaklaşık 290 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı hatlara ulaşarak iki karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 500 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti. Ayrıca iki topçu mühimmat deposu havaya uçuruldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı püskürtülen düşman, 785 asker ve ABD yapımı M113 dahil beş zırhlı savaş aracını kaybetti. Ayrıca Ukrayna ordusunun bir elektronik harp aracı ve beş mühimmat deposu vuruldu.
Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 380 asker ve ABD yapımı MaxxPro zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşmanın 140 askeri ve iki zırhlı savaş aracı yok edildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri, 70 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 74 İHA ve 21 adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
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