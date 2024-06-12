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Rus bilim insanları ayçiçeği verimini artırmanın yolunu buldu
Rus bilim insanları ayçiçeği verimini artırmanın yolunu buldu
Sputnik Türkiye
Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre Rus bilim insanları, kükürt içeren yeni gübre kullanarak ayçiçeği verimini neredeyse 1.5 kat... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T12:46+0300
2024-06-12T12:43+0300
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Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Agrobiotechnopark şirketi tarafından gerçekleştirilen saha deneyleri sırasında, yeni bir gübre olan kükürt bentonit’in 150 kg/ha dozunda uygulanmasının, tek bir ayçiçeğindeki tohumların ağırlığını yüzde 43 oranında, yani 69 gramdan 98 grama kadar artırmaya yardımcı olduğu tespit edildi. Deneyler, içeriğinde kükürt oranının düşük olduğu tipik gri orman topraklarında, Antemis ve Terrasmi hibridleri üzerinde yapıldı” ifadesine yer verildi.Kükürt içeren gübrelerin ürün verimliliğini artırmanın yanı sıra, kalitesini de iyileştirdiği kaydedilirken kükürdün klorofil oluşumunda, nitrojen ve karbonhidrat metabolizmasında ve yağ sentezinde rol oynadığı ve stres faktörlerine karşı direnci artırdığı belirtildi.Kükürt içeren gübrelerin kullanıldığı yeni tarım teknolojisinin uygulanmasının, yağlı tohumların verim ve kalitesini artırarak ayçiçeği yetiştiriciliğinin karlılığını artıracağı kaydedilen açıklamada, “Bu da Rus tarım üreticilerinin küresel pazarda başarılı bir şekilde rekabet etmesine ve ‘sıvı altına’ olan ve giderek artan talebi karşılamaya yardımcı olacak” dendi.Üniversitenin Arazi Yönetimi ve Kadastro Daire Başkanı Doç. Dr. Salavat Süleymanov, Rusya’nın ayçiçeği yağı üretimi ve ihracatında dünya lideri olduğunu kaydetti.2023 verilerine göre, ülkede üretilen bitkisel yağın yüzde 60’tan fazlasının dış pazarlara tedarik edildiğini, ihracatın yarısından fazlasının da Hindistan ve Çin’e gittiğini anlatan Süleymanov, “Bitkisel yağlara olan muazzam talep göz önüne alındığında, Rusya’nın bu ülkelerle ticaret hacmini daha da artırma konusunda muazzam bir potansiyeli var” diye anlattı.
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rusya, rus bilim insanları, gübre, kükürt, ayçiçeği, ayçiçeği yağı, ihracat, hindistan, çin

Rus bilim insanları ayçiçeği verimini artırmanın yolunu buldu

12:46 12.06.2024
© AFP 2023 / Frank Rumpenhorst / dpa Ayçiçeği
Ayçiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
© AFP 2023 / Frank Rumpenhorst / dpa
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Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre Rus bilim insanları, kükürt içeren yeni gübre kullanarak ayçiçeği verimini neredeyse 1.5 kat artırmanın yolunu buldu.
Kazan Devlet Tarım Üniversitesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Agrobiotechnopark şirketi tarafından gerçekleştirilen saha deneyleri sırasında, yeni bir gübre olan kükürt bentonit’in 150 kg/ha dozunda uygulanmasının, tek bir ayçiçeğindeki tohumların ağırlığını yüzde 43 oranında, yani 69 gramdan 98 grama kadar artırmaya yardımcı olduğu tespit edildi. Deneyler, içeriğinde kükürt oranının düşük olduğu tipik gri orman topraklarında, Antemis ve Terrasmi hibridleri üzerinde yapıldı” ifadesine yer verildi.
Kükürt içeren gübrelerin ürün verimliliğini artırmanın yanı sıra, kalitesini de iyileştirdiği kaydedilirken kükürdün klorofil oluşumunda, nitrojen ve karbonhidrat metabolizmasında ve yağ sentezinde rol oynadığı ve stres faktörlerine karşı direnci artırdığı belirtildi.
Kükürt içeren gübrelerin kullanıldığı yeni tarım teknolojisinin uygulanmasının, yağlı tohumların verim ve kalitesini artırarak ayçiçeği yetiştiriciliğinin karlılığını artıracağı kaydedilen açıklamada, “Bu da Rus tarım üreticilerinin küresel pazarda başarılı bir şekilde rekabet etmesine ve ‘sıvı altına’ olan ve giderek artan talebi karşılamaya yardımcı olacak” dendi.
Üniversitenin Arazi Yönetimi ve Kadastro Daire Başkanı Doç. Dr. Salavat Süleymanov, Rusya’nın ayçiçeği yağı üretimi ve ihracatında dünya lideri olduğunu kaydetti.
2023 verilerine göre, ülkede üretilen bitkisel yağın yüzde 60’tan fazlasının dış pazarlara tedarik edildiğini, ihracatın yarısından fazlasının da Hindistan ve Çin’e gittiğini anlatan Süleymanov, “Bitkisel yağlara olan muazzam talep göz önüne alındığında, Rusya’nın bu ülkelerle ticaret hacmini daha da artırma konusunda muazzam bir potansiyeli var” diye anlattı.
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