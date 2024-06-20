https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/parisin-kieve-sozu-verdigi-savas-ucaklari-grafiti-oldu-mirage-tabutlara-donusturuldu-1085027121.html
Paris’in Kiev’e sözünü verdiği savaş uçakları grafiti oldu: Mirage, tabutlara dönüştürüldü
Paris’in Kiev’e sözünü verdiği savaş uçakları grafiti oldu: Mirage, tabutlara dönüştürüldü
Sputnik Türkiye
Fransa’nın başkenti Paris’te, Libération gazetesinin ofis binasının yanındaki bir duvara, Ukrayna’ya sağlanacağı sözü verilen Mirage savaş uçaklarını tabut... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T10:47+0300
2024-06-20T10:47+0300
2024-06-20T10:45+0300
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fransa
paris
libération
grafiti
duvar
ukrayna
mirage 2000-5
eyfel kulesi
tabut
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Libération gazetesi, ofis yakınında bir duvara, beş adet büyük resim çizildiğini duyurdu. Duvara çablon aracılığıyla tabut biçimi verilen savaş uçakları çizildi ve üst kısmına da “Ukrayna için Mirage’lar” ifadesine yer verildi.Haberde, Ukrayna telefon numarasını kullanarak gazeteyi arayan ve kendini Marina olarak tanıtan genç bir kadının şehrin farklı yerlerine bu türden yaklaşık 50 grafiti yaptığını bildirdiği ve yerlerinin adreslerini verdiği aktarıldı.Gazeteciler, haziran başında Eyfel Kulesi'ne tabutların bırakıldığı bilgisini veren kişinin ve geçen yılın Ekim ayında Paris’teki evlere Davut Yıldızları şeklindeki grafiti çizdirdiğini bildiren başka bir kişinin de aynı numaradan aradıklarına dikkat çekti.Eyfel Kulesi'ne Fransa bayrağına sarılı ve üzerinde ‘Ukrayna’da ölen Fransız askerleri’ yazısının yer aldığı tabutların bırakılması olayında Bulgaristan, Ukrayna ve Almanya vatandaşı 3 kişi gözaltına alınmıştı. BFMTV televizyonu, bu kişilere hiçbir suçlama yöneltilmediğini duyurmuştu. RTL, iki kişinin sınır dışı edildiğini bildirmişti.Bu olaydan birkaç gün sonra Paris polisi, duvarlara ‘Ukrayna’da ölen Fransız askerlerinin’ tabutlarını resmeden üç Moldova vatandaşını gözaltına almıştı. Savcılık, mahkemenin bu olayda da “dış müdahale” görmediğini ve gözaltına alınan kişileri para cezası vererek serbest bıraktığını açıklamıştı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Haziran’da, Ukrayna’ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının gönderileceğini ve bu yazdan itibaren Ukraynalı pilotları Fransa'da eğitmeye başlayacaklarını duyurmuştu.
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fransa, paris, libération, grafiti, duvar, ukrayna, mirage 2000-5, eyfel kulesi, tabut, fransız askerleri, bulgaristan, almanya, moldova, emmanuel macron
fransa, paris, libération, grafiti, duvar, ukrayna, mirage 2000-5, eyfel kulesi, tabut, fransız askerleri, bulgaristan, almanya, moldova, emmanuel macron
Paris’in Kiev’e sözünü verdiği savaş uçakları grafiti oldu: Mirage, tabutlara dönüştürüldü
Fransa’nın başkenti Paris’te, Libération gazetesinin ofis binasının yanındaki bir duvara, Ukrayna’ya sağlanacağı sözü verilen Mirage savaş uçaklarını tabut şeklinde gösteren bir grafiti tespit edildi.
Libération
gazetesi, ofis yakınında bir duvara, beş adet büyük resim çizildiğini duyurdu. Duvara çablon aracılığıyla tabut biçimi verilen savaş uçakları çizildi ve üst kısmına da “Ukrayna için Mirage’lar
” ifadesine yer verildi.
Haberde, Ukrayna telefon numarasını kullanarak gazeteyi arayan ve kendini Marina olarak tanıtan genç bir kadının şehrin farklı yerlerine bu türden yaklaşık 50 grafiti yaptığını bildirdiği ve yerlerinin adreslerini verdiği aktarıldı.
Gazeteciler, haziran başında Eyfel Kulesi'ne tabutların bırakıldığı bilgisini veren kişinin ve geçen yılın Ekim ayında Paris’teki evlere Davut Yıldızları şeklindeki grafiti çizdirdiğini bildiren başka bir kişinin de aynı numaradan aradıklarına dikkat çekti.
Eyfel Kulesi'ne Fransa bayrağına sarılı ve üzerinde ‘Ukrayna’da ölen Fransız askerleri’ yazısının yer aldığı tabutların bırakılması olayında Bulgaristan, Ukrayna ve Almanya vatandaşı 3 kişi gözaltına alınmıştı. BFMTV televizyonu, bu kişilere hiçbir suçlama yöneltilmediğini duyurmuştu. RTL, iki kişinin sınır dışı edildiğini bildirmişti.
Bu olaydan birkaç gün sonra Paris polisi, duvarlara ‘Ukrayna’da ölen Fransız askerlerinin’ tabutlarını resmeden üç Moldova vatandaşını gözaltına almıştı. Savcılık, mahkemenin bu olayda da “dış müdahale” görmediğini ve gözaltına alınan kişileri para cezası vererek serbest bıraktığını açıklamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Haziran’da, Ukrayna’ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının gönderileceğini ve bu yazdan itibaren Ukraynalı pilotları Fransa'da eğitmeye başlayacaklarını duyurmuştu.