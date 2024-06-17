https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/meteoroloji-acikladi-hava-sicakligi-mevsim-normallerinin-3-6-derece-uzerinde-seyredecek-1084916829.html

Meteoroloji açıkladı: 'Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek'

Meteoroloji açıkladı: 'Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin etti. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T09:09+0300

2024-06-17T09:09+0300

2024-06-17T09:38+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bayramin-ikinci-gununde-aci-tablo-yaklasik-1-300-kisi-yaralandi--1084916688.html

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