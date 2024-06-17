https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/meteoroloji-acikladi-hava-sicakligi-mevsim-normallerinin-3-6-derece-uzerinde-seyredecek-1084916829.html
Meteoroloji açıkladı: 'Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek'
Meteoroloji açıkladı: 'Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin etti. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T09:09+0300
2024-06-17T09:09+0300
2024-06-17T09:38+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
sıcaklık
rüzgar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
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Meteoroloji açıkladı: 'Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek'
09:09 17.06.2024 (güncellendi: 09:38 17.06.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İstanbul
: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir
: Az bulutlu ve açık 34
Samsun
: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon
: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum
: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır
: Az bulutlu ve açık 40