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Milli futbolcu Merih Demiral EURO 2024'ü değerlendirdi: 'Finalde Almanya ile karşılaşmayı isterim'
Milli futbolcu Merih Demiral EURO 2024'ü değerlendirdi: 'Finalde Almanya ile karşılaşmayı isterim'
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Merih Demiral, 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) Gürcistan galibiyetiyle iyi başladıkları için mutlu... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
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spor
a milli futbol takımı
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merih demiral
portekiz
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A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Merih Demiral, 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) Gürcistan galibiyetiyle iyi başladıkları için mutlu olduklarını ve Portekiz maçını da kazanmak istediklerini söyledi.Ay-yıldızlı takımın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merih Demiral, "Çok iyi başlangıç yaptık. Hepimiz çok mutluyuz. Ortam gayet iyi. Antrenmanlarımız, tempo çok iyi. Oynayan, oynamayan herkes çok iyi durumda. Şimdi önümüzde daha zorlu bir maç var, Portekiz maçı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Gürcistan maçı gayet iyiydi. Bazı zamanlarda bazı zorluklar çektik ama üstesinden geldik. İkinci maçta daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Gürcistan'ın iyi bir takım olduğunu belirten Merih, "Çok önemli oyuncuları vardı. Defans olarak iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Pozisyonalar verdik ama her maçta olacak şeyler. Çok büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki aramızda konuştuk. Maçtan hemen sonra hatta az önce de toplantı yaptık, pozisyonlar üzerine. Geliştirmemiz gereken konular var, özellikle defansif anlamda. İkinci maçta daha iyi olacağına inanıyorum. Gürcistan çok geride beklediği ve çok önemli oyuncuları olduğu için bazı pozisyonlar beklentimizin dışında gelişti. Gerekli analizi yaptık, çok daha iyi olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.Portekiz karşılaşmasının iki takım için de çok önemli olduğunun altını çizen milli oyuncu, "Portekiz çok iyi bir takım. Hem tecrübeli hem iyi genç oyuncuları var. Biz şu an gayet iyi durumdayız. O yüzden bizim için de avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çünkü statta çok güzel atmosfer oluyor. Gurbetçi vatandaşlarımız bizi çok iyi destekliyor. Arkamızda onlar itici güç. Onların da desteğiyle galibiyet alacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.'Ronaldo her zaman çok tehlikeli bir oyuncu'Merih, "Ronaldo ile Türkiye-Portekiz maçıyla ilgili konuştunuz mu?" sorusuna, "Gruplar ilk belli olduğunda konuşmuştuk. Şu an konuşamadık. Maçtan önce konuşuruz. Ronaldo’nun seviyesi şu an gayet iyi. Çok profesyonel, herkese örnek olan bir futbolcu. Suudi Arabistan’da da karşılıklı oynadığımızda iyi durumdaydı. Hiçbir şey kaybetmiş değil. Ronaldo her zaman çok tehlikeli, çok büyük bir oyuncu. Tabii ki çok dikkat etmemiz gerekiyor defans olarak. Herkes elinden gelenin en iyisini yaparak belki de dünyanın en iyi oyuncusuna karşı en iyi savunmayı yapacaktır. 39 yaşında bu golleri atmak kolay değil" yanıtını verdi.Milli futbolcu, takımın hedeflerinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu:Merih, "Finale kalırsak, hangi takımla karşılaşmak istersin?" sorusuna, "Almanya’yı isterim, bakalım maç maç gidelim de hayırlısı" yanıtını verdi.Almanya'daki taraftar desteğinin kendilerine güç verdiğini vurgulayan Merih Demiral, "Ev sahibi gibi oynuyoruz. Muhteşem bir atmosfer oluyor, özellikle Dortmund stadında. Sahaya ilk çıktığımızda hepimiz çok etkilendik. Çok güzel bir atmosfer vardı. Bizim için çok büyük avantaj. İlk maçta iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İkinci maçta çok daha büyük destek olacaktır" ifadelerini kullandı.'Milli arma için geçmişte oynayıp da bizim hakkımızda konuşanlara hiç bakmıyoruz'Merih, milli takımla ilgili zaman zaman haksız eleştiriler yapıldığını belirterek, "Tartışmalar çok oluyor, futbolcular ister istemez etkileniyordur. Samet (Akaydın) Ağabey muhteşem bir performans sergiledi, maçtan önce çok farklı bir algı vardı. Samet Ağabey hiç etkilenmedi, sahaya çıktı aslanlar gibi oynadı. Onun adına çok mutlu oldum. Milli takım olunca kimin oynadığı benim için önemli değil. Burada bulunmak herkesin hayali, süre verildiğinde elimden geleni yapmak istiyorum. Özellikle burada oynamış eski oyunculardan haksız eleştiriler olabiliyor, bu futbolcuları üzüyor, biz yine de sahada kalıyoruz. Milli arma için geçmişte oynayıp da bizim hakkımızda konuşanlara hiç bakmıyoruz, sahaya odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.Her maçta oynamak istediğini kaydeden milli futbolcu, "Ama hocamızın takdiri. Defansta kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Ne kadar rekabet olursa o kadar şans, her zaman herkes daha iyi performans ortaya koymaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.Takımdaki genç futbolcular hakkında da konuşan milli futbolcu, "Gelişimleri çok iyi, süper yeteneklerimizi var. Tabii ki dışarıda tartışmalar oluyor. Onlar da muhakkak görüyordur. Onlar bizim değerimiz. İsim ve kulüp olarak bakmamız lazım çünkü burası milli takım. Herkes bu armanın altında savaşıyor. Belki en iyi arkadaşlıklar da onların arasında ama dışarıda farklı algı var. Bence milletimizin bunlara bakmaması lazım. Ülke olarak bu değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Milli formanın altında birleştiğimiz için ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. İster istemez herkes etkileniyor. Ben onlardan daha tecrübeliyim ama onlar muhakkak ki etkileniyordur çünkü 18-19 yaşında çocuklar. Onlar bizim takımımız için çok önemli. Çok daha iyi işler yapacağına yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Merih Demiral, "Maçlardan önce hangi şarkıları dinliyorsunuz?" sorusunu, "DJ Hakan (Çalhanoğlu) Ağabey, normalde ben de kendi kulaklığımı takıp maça giderim ama Hakan Abi bir şey yaptırmış, kimse kulaklık takmıyor. Kendi listemi oluşturamadım, o ne çalıyorsa onu dinliyoruz. Çok güzel şarkılar çalıyor. Tarkan’ın şarkısı, ‘Bir oluruz yolunda’, Mehter Marşı, Plevne Marşı. Dinleyince tüyleriniz diken diken oluyor. Hakan Ağabey güzel şarkılar seçiyor." şeklinde yanıtladı.'Mourinho’nun Türk futboluna katkısı çok büyük olacaktır'Milli futbolcu, Portekizli bir gazetecinin Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Jose Mourinho ilgili bir sorusu üzerine ise, "Mourinho’nun Türk futboluna katkısı tabii ki çok büyük olacaktır. Çünkü çok büyük bir isim. Türkiye’ye çok şeyler katacaktır, hem ismiyle hem oynatacağı oyunla hem de yaşatacağı başarılarla. O yüzden büyük bir fırsat. Hem Türk futbolcular için hem de Türk milleti için böyle büyük bir hocanın Türkiye’ye gelip, Fenerbahçe’yi çalıştıracak olması. Hepimiz için bir şans. İnşallah herkes en iyi şekilde değerlendirir ve çok başarılı olur" ifadelerini kullandı.Bir dönem Portekiz'de futbol oynadığını da hatırlatan Merih, "Portekiz’de çok güzel bir geçmişim var. Oradaki insanları çok seviyorum. Lizbon’u ayrı seviyorum, orada yaşadığım için 2 yıl. Benim için de özel bir maç olacak. Portekiz maçları her zaman özel. Her zaman büyük futbolculara karşı oynamak bir fırsat bizim için. O yüzden çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah hak eden kazanır" şeklinde konuştu.
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Milli futbolcu Merih Demiral EURO 2024'ü değerlendirdi: 'Finalde Almanya ile karşılaşmayı isterim'

17:25 20.06.2024
© AAMerih Demiral
Merih Demiral - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
© AA
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A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Merih Demiral, 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) Gürcistan galibiyetiyle iyi başladıkları için mutlu olduklarını ve Portekiz maçını da kazanmak istediklerini söyledi.
A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Merih Demiral, 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) Gürcistan galibiyetiyle iyi başladıkları için mutlu olduklarını ve Portekiz maçını da kazanmak istediklerini söyledi.
Ay-yıldızlı takımın Barsinghausen'de gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merih Demiral, "Çok iyi başlangıç yaptık. Hepimiz çok mutluyuz. Ortam gayet iyi. Antrenmanlarımız, tempo çok iyi. Oynayan, oynamayan herkes çok iyi durumda. Şimdi önümüzde daha zorlu bir maç var, Portekiz maçı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Gürcistan maçı gayet iyiydi. Bazı zamanlarda bazı zorluklar çektik ama üstesinden geldik. İkinci maçta daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Gürcistan'ın iyi bir takım olduğunu belirten Merih, "Çok önemli oyuncuları vardı. Defans olarak iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Pozisyonalar verdik ama her maçta olacak şeyler. Çok büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki aramızda konuştuk. Maçtan hemen sonra hatta az önce de toplantı yaptık, pozisyonlar üzerine. Geliştirmemiz gereken konular var, özellikle defansif anlamda. İkinci maçta daha iyi olacağına inanıyorum. Gürcistan çok geride beklediği ve çok önemli oyuncuları olduğu için bazı pozisyonlar beklentimizin dışında gelişti. Gerekli analizi yaptık, çok daha iyi olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
Portekiz karşılaşmasının iki takım için de çok önemli olduğunun altını çizen milli oyuncu, "Portekiz çok iyi bir takım. Hem tecrübeli hem iyi genç oyuncuları var. Biz şu an gayet iyi durumdayız. O yüzden bizim için de avantaj. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çünkü statta çok güzel atmosfer oluyor. Gurbetçi vatandaşlarımız bizi çok iyi destekliyor. Arkamızda onlar itici güç. Onların da desteğiyle galibiyet alacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'Ronaldo her zaman çok tehlikeli bir oyuncu'

Merih, "Ronaldo ile Türkiye-Portekiz maçıyla ilgili konuştunuz mu?" sorusuna, "Gruplar ilk belli olduğunda konuşmuştuk. Şu an konuşamadık. Maçtan önce konuşuruz. Ronaldo’nun seviyesi şu an gayet iyi. Çok profesyonel, herkese örnek olan bir futbolcu. Suudi Arabistan’da da karşılıklı oynadığımızda iyi durumdaydı. Hiçbir şey kaybetmiş değil. Ronaldo her zaman çok tehlikeli, çok büyük bir oyuncu. Tabii ki çok dikkat etmemiz gerekiyor defans olarak. Herkes elinden gelenin en iyisini yaparak belki de dünyanın en iyi oyuncusuna karşı en iyi savunmayı yapacaktır. 39 yaşında bu golleri atmak kolay değil" yanıtını verdi.
Milli futbolcu, takımın hedeflerinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu:
Maç maç bakıyoruz. İlk maç çok iyi geçti bizim açımızdan. Ama bu Avrupa Şampiyonası. İkinci maçta ne olacağı belli olamaz. Biz her zaman maç maç gidiyoruz. Takımda çok güzel ortam var. Aramızda konuşuyoruz, hepimizin hayalleri var. Öncelikle Portekiz maçı, sonra gelecek maç. Böyle bakmamız çok daha mantıklı. Elimizden gelenin en iyisini sahaya koymaya çalışacağız. Gürcistan’ı yenmeseydik, öncesinde milli takım için farklı bir algı vardı, 'Gruptan çıkamaz' diyenler vardı. Ülkemizde konuşan, yorum yapan çok insan oluyor. Maç maç bakıyoruz. Daha görülebilir bir hedef, ikinci maçımızı da kazanırsak ya da puan kaybetmezsek bizim için çok daha farklı olur. Hepimizin hayalleri, hedefleri var, bundan emin olabilirsiniz ama maç maç gitmeyi tercih ediyoruz. Bir anda hava değişti, şimdi finalde kimle karşılaşırız soruluyor. Ben olaya daha gerçekçi bakmak istiyorum, önümüzdeki maçı kazanıp, grubu en iyi şekilde bitirip sonrasında hedeflerimizi konuşmayı tercih ediyorum.
Merih, "Finale kalırsak, hangi takımla karşılaşmak istersin?" sorusuna, "Almanya’yı isterim, bakalım maç maç gidelim de hayırlısı" yanıtını verdi.
Almanya'daki taraftar desteğinin kendilerine güç verdiğini vurgulayan Merih Demiral, "Ev sahibi gibi oynuyoruz. Muhteşem bir atmosfer oluyor, özellikle Dortmund stadında. Sahaya ilk çıktığımızda hepimiz çok etkilendik. Çok güzel bir atmosfer vardı. Bizim için çok büyük avantaj. İlk maçta iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İkinci maçta çok daha büyük destek olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Milli arma için geçmişte oynayıp da bizim hakkımızda konuşanlara hiç bakmıyoruz'

Merih, milli takımla ilgili zaman zaman haksız eleştiriler yapıldığını belirterek, "Tartışmalar çok oluyor, futbolcular ister istemez etkileniyordur. Samet (Akaydın) Ağabey muhteşem bir performans sergiledi, maçtan önce çok farklı bir algı vardı. Samet Ağabey hiç etkilenmedi, sahaya çıktı aslanlar gibi oynadı. Onun adına çok mutlu oldum. Milli takım olunca kimin oynadığı benim için önemli değil. Burada bulunmak herkesin hayali, süre verildiğinde elimden geleni yapmak istiyorum. Özellikle burada oynamış eski oyunculardan haksız eleştiriler olabiliyor, bu futbolcuları üzüyor, biz yine de sahada kalıyoruz. Milli arma için geçmişte oynayıp da bizim hakkımızda konuşanlara hiç bakmıyoruz, sahaya odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.
Her maçta oynamak istediğini kaydeden milli futbolcu, "Ama hocamızın takdiri. Defansta kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Ne kadar rekabet olursa o kadar şans, her zaman herkes daha iyi performans ortaya koymaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Takımdaki genç futbolcular hakkında da konuşan milli futbolcu, "Gelişimleri çok iyi, süper yeteneklerimizi var. Tabii ki dışarıda tartışmalar oluyor. Onlar da muhakkak görüyordur. Onlar bizim değerimiz. İsim ve kulüp olarak bakmamız lazım çünkü burası milli takım. Herkes bu armanın altında savaşıyor. Belki en iyi arkadaşlıklar da onların arasında ama dışarıda farklı algı var. Bence milletimizin bunlara bakmaması lazım. Ülke olarak bu değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Milli formanın altında birleştiğimiz için ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. İster istemez herkes etkileniyor. Ben onlardan daha tecrübeliyim ama onlar muhakkak ki etkileniyordur çünkü 18-19 yaşında çocuklar. Onlar bizim takımımız için çok önemli. Çok daha iyi işler yapacağına yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Merih Demiral, "Maçlardan önce hangi şarkıları dinliyorsunuz?" sorusunu, "DJ Hakan (Çalhanoğlu) Ağabey, normalde ben de kendi kulaklığımı takıp maça giderim ama Hakan Abi bir şey yaptırmış, kimse kulaklık takmıyor. Kendi listemi oluşturamadım, o ne çalıyorsa onu dinliyoruz. Çok güzel şarkılar çalıyor. Tarkan’ın şarkısı, ‘Bir oluruz yolunda’, Mehter Marşı, Plevne Marşı. Dinleyince tüyleriniz diken diken oluyor. Hakan Ağabey güzel şarkılar seçiyor." şeklinde yanıtladı.

'Mourinho’nun Türk futboluna katkısı çok büyük olacaktır'

Milli futbolcu, Portekizli bir gazetecinin Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Jose Mourinho ilgili bir sorusu üzerine ise, "Mourinho’nun Türk futboluna katkısı tabii ki çok büyük olacaktır. Çünkü çok büyük bir isim. Türkiye’ye çok şeyler katacaktır, hem ismiyle hem oynatacağı oyunla hem de yaşatacağı başarılarla. O yüzden büyük bir fırsat. Hem Türk futbolcular için hem de Türk milleti için böyle büyük bir hocanın Türkiye’ye gelip, Fenerbahçe’yi çalıştıracak olması. Hepimiz için bir şans. İnşallah herkes en iyi şekilde değerlendirir ve çok başarılı olur" ifadelerini kullandı.
Bir dönem Portekiz'de futbol oynadığını da hatırlatan Merih, "Portekiz’de çok güzel bir geçmişim var. Oradaki insanları çok seviyorum. Lizbon’u ayrı seviyorum, orada yaşadığım için 2 yıl. Benim için de özel bir maç olacak. Portekiz maçları her zaman özel. Her zaman büyük futbolculara karşı oynamak bir fırsat bizim için. O yüzden çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah hak eden kazanır" şeklinde konuştu.
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