https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/fenerbahce-yonetim-kurulu-uyesi-acun-ilicalidan-batshuayi-aciklamasi-arzu-etseydik-tutardik-1085046006.html
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı'dan Batshuayi açıklaması: 'Arzu etseydik tutardık'
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı'dan Batshuayi açıklaması: 'Arzu etseydik tutardık'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yle yola devam... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T17:18+0300
2024-06-20T17:18+0300
2024-06-20T17:18+0300
spor
fenerbahçe
acun ılıcalı
michy batshuayi
galatasaray
jose mourinho
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Konuya ilişkin açıklama yapan Ilıcalı, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrafor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum" cümlelerini kaydetti.Fenerbahçe taraftarlarının sabırlı olmasını ve kendilerine güvenmeye devam etmesini belirten Ilıcalı, Batshuayi transferine ilişkin ise "Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık" cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/transfer-caliminda-batshuayi-imzayi-atti-fenerbahceden-galatasaraya-gecme-nedeni-ortaya-cikti-1085021978.html
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fenerbahçe, acun ılıcalı, michy batshuayi, galatasaray, jose mourinho
fenerbahçe, acun ılıcalı, michy batshuayi, galatasaray, jose mourinho
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı'dan Batshuayi açıklaması: 'Arzu etseydik tutardık'
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Ilıcalı, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrafor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum" cümlelerini kaydetti.
Fenerbahçe taraftarlarının sabırlı olmasını ve kendilerine güvenmeye devam etmesini belirten Ilıcalı, Batshuayi transferine ilişkin ise "Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık" cümlesini kaydetti.