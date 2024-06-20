https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/mersinde-kestel-kanyonunda-kaybolan-5-kisi-bulundu-1085020033.html
Mersin'de Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu
Mersin'de Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu
Sputnik Türkiye
Mersin'in Mut ilçesindeki Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundu. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T06:55+0300
2024-06-20T06:55+0300
2024-06-20T06:56+0300
yaşam
kayıp
gezi
kestel
kanyon
turist
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Alınan bilgiye göre, gezi amacıyla Kestel Kanyonu'na giden 5 kişilik grup, akşam saatlerinde dönüş sırasında yolunu kaybetti.Grup üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Arama başlatan ekipler, konumlarını tespit ettikleri S.K, B.U, E.Ö, Y.E. ve Ş.D'yi 3 saat süren çalışmayla buldu.Su verilen grup üyeleri, ekiplerce bulundukları yerden alınarak şehir merkezine götürüldü.
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kayıp, gezi, kestel, kanyon, turist
kayıp, gezi, kestel, kanyon, turist
Mersin'de Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu
06:55 20.06.2024 (güncellendi: 06:56 20.06.2024)
Mersin'in Mut ilçesindeki Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.
Alınan bilgiye göre, gezi amacıyla Kestel Kanyonu'na giden 5 kişilik grup, akşam saatlerinde dönüş sırasında yolunu kaybetti.
Grup üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arama başlatan ekipler, konumlarını tespit ettikleri S.K, B.U, E.Ö, Y.E. ve Ş.D'yi 3 saat süren çalışmayla buldu.
Su verilen grup üyeleri, ekiplerce bulundukları yerden alınarak şehir merkezine götürüldü.