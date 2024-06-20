https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/mersinde-kestel-kanyonunda-kaybolan-5-kisi-bulundu-1085020033.html

Mersin'de Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Mersin'de Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Sputnik Türkiye

Mersin'in Mut ilçesindeki Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundu. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T06:55+0300

2024-06-20T06:55+0300

2024-06-20T06:56+0300

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kestel

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Alınan bilgiye göre, gezi amacıyla Kestel Kanyonu'na giden 5 kişilik grup, akşam saatlerinde dönüş sırasında yolunu kaybetti.Grup üyeleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Arama başlatan ekipler, konumlarını tespit ettikleri S.K, B.U, E.Ö, Y.E. ve Ş.D'yi 3 saat süren çalışmayla buldu.Su verilen grup üyeleri, ekiplerce bulundukları yerden alınarak şehir merkezine götürüldü.

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kayıp, gezi, kestel, kanyon, turist