https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/kuzey-korede-vladimir-putine-en-yuksek-devlet-odulu-verildi-1085024871.html

Kuzey Kore’de Vladimir Putin’e en yüksek devlet ödülü verildi

Kuzey Kore’de Vladimir Putin’e en yüksek devlet ödülü verildi

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore’nin uluslararası yayın kuruluşu Kore’nin Sesi Radyosu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ülkenin en yüksek devlet ödülü olan Kim İl-sung... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T09:34+0300

2024-06-20T09:34+0300

2024-06-20T09:31+0300

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Kore’nin Sesi Radyosu’nun haberinde, “Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi ve Yüksek Halk Meclisi Başkanlık Divanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin’e ülkenin en yüksek devlet ödülü olan Kim İl-sung Nişanı verme kararını aldı” ifadesine yer verildi.Ödülün, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki “dostluk ve kardeşlik ilişkilerini, stratejik ortaklık ve sarsılmaz müttefiklik ilişkilerine kadar yükseltilmesi ve geliştirilmesinde, Kore-Rusya dostluğunda yeni bir sayfa açılmasındaki büyük hizmetlerinden dolayı” verildiği kaydedildi.Ödül verme töreninin 19 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirildiği belirtildi.Kim İl-sung Nişanı, 1972 yılında Kuzey Kore'nin kurucusunun 60. doğum günü vesilesiyle, oğlu Kim Cong-il’in önerisiyle verilmeye başladı. Kim Cong-il’in 3 kez aldığı ödül ayrıca eğitim, medya, sanayi ve diğer alanlarda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara veriliyor.‘Kuzey Kore, ABD güçlerini üzerine çekerek Rusya’ya yardımcı olur’Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasının, taraflardan birine yönelik dışarıdan saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü duyurdu.Rusya’nın Kuzey Kore nükleer füze programı uzmanı Vladimir Hrustalev, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın saldırıya uğraması durumunda Kuzey Kore’den ne tür yardım alabileceği yönündeki bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:Güney Kore Savunma Bakanlığı’nın 2022 raporuna göre, Kuzey Kore ordusunun barış zamanındaki toplam asker sayısı 1 milyon 280 bin kişi. Ülke ayrıca 7 milyon 620 bin yedek askere sahip. Kuzey Kore Kara Kuvvetleri’nin hizmetinde 4 bin 300’den fazla tank, 2 bin 600 zırhlı savaş aracı, 8 bin 800 topçu sistemi, 5 bin 500 çoklu roketatar ve 100’den fazla ‘karadan karaya’ güdümlü füze sistemi bulunuyor. Kuzey Kore Deniz Kuvvetleri 420 savaş gemisi, 250 çıkartma gemisi, 20 mayın döşeme gemisi, 40 yardımcı gemi ve 70 denizaltıdan oluşuyor. Kuzey Kore Hava Kuvvetleri de 810’dan fazla savaş ve 290 eğitim uçağı ile 290 helikoptere sahip.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/kuzey-kore-ve-rusyanin-pozisyonlari-cok-kutuplu-bir-dunya-yaratmayi-hedefliyor-1085017232.html

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rusya, vladimir putin, kuzey kore, kim il-sung, kim cong-il, abd, kuzeydoğu asya, ortadoğu, doğu avrupa, güney kore