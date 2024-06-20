Kocaeli'nde bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mesele şu: Yanan bu ormanların yenilenmesi adına hangi adımlar atılıyor?'
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul artık yabancıya da pahalı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Eylem Tok davası ABD'de başladı. Peki iade süreci nasıl işleyecek?
13:30
37 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şehrazad'ın bestecisiydi
07:21
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tıbbın babası: İbn-i Sina
08:34
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/kocaelinde-bazi-plajlarda-yarin-denize-girmek-yasaklandi-1085054888.html
Kocaeli'nde bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nde bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T23:53+0300
2024-06-20T23:53+0300
türkiye
kocaeli
deniz
karadeniz
hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085042172_0:148:2000:1273_1920x0_80_0_0_a595d5356643acca8077b0a43b897316.jpg
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri uyarısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/mugla-milastaki-orman-yanginina-mudahale-eden-yangin-sondurme-ucagi-bafa-golune-sert-inis-yapti-1084856713.html
türkiye
kocaeli
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085042172_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_760a0340a69cabc6bfda25ac8cb2618c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kocaeli, deniz, karadeniz, hava durumu
kocaeli, deniz, karadeniz, hava durumu

Kocaeli'nde bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı

23:53 20.06.2024
© İHA / FAİK GÜVEN YILMAZ - RAMAZAN BOZCA-AW231030Nem oranı yüzde 86’yı geçti, şehrin üzerini sis bulutu kapladı
Nem oranı yüzde 86’yı geçti, şehrin üzerini sis bulutu kapladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2024
© İHA / FAİK GÜVEN YILMAZ - RAMAZAN BOZCA-AW231030
Abone ol
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.
Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri uyarısı yapıldı.
Yangına müdahale eden amfibik uçak Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
TÜRKİYE
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
14 Haziran , 17:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала