https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/kocaelinde-bazi-plajlarda-yarin-denize-girmek-yasaklandi-1085054888.html
Kocaeli'nde bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nde bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı
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Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T23:53+0300
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri uyarısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/mugla-milastaki-orman-yanginina-mudahale-eden-yangin-sondurme-ucagi-bafa-golune-sert-inis-yapti-1084856713.html
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kocaeli, deniz, karadeniz, hava durumu
kocaeli, deniz, karadeniz, hava durumu
Kocaeli'nde bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.
Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri uyarısı yapıldı.