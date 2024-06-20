https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/kocaelinde-bazi-plajlarda-yarin-denize-girmek-yasaklandi-1085054888.html

Kocaeli'nde bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nde bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T23:53+0300

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2024-06-20T23:53+0300

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri uyarısı yapıldı.

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