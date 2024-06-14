https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/mugla-milastaki-orman-yanginina-mudahale-eden-yangin-sondurme-ucagi-bafa-golune-sert-inis-yapti-1084856713.html

Orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı

Orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Didim ilçesinde yangına müdahale eden amfibik uçak Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T17:02+0300

2024-06-14T17:02+0300

2024-06-14T17:35+0300

türkiye

muğla

milas

orman yangını

müdahale

yangın söndürme

yangın söndürme uçağı

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Denizli, Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını çıktı. Söndürme çalışmaları sürerken Muğla'da başlayıp Denizli'ye sıçrayan alevlerin yerleşim yerlerine yakınlığı endişe yarattı. Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. Su üstünde asılı kalan uçaktaki pilot ve diğer personelin kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekipleri gönderildi.'3 personeli kurtardık'Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesindeki çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü söyledi.Uçakta bulunan 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade eden Vali Canbolat, şunları kaydetti:Olayla ilgili ilk bilgilerin bu yönde olduğunu anlatan Canbolat, Muğla Valiliği'nin daha detaylı açıklama yapacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/orman-genel-muduru-karacabey-orman-yanginlariyla-mucadeleye-haziriz-1084808157.html

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