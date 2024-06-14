https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/mugla-milastaki-orman-yanginina-mudahale-eden-yangin-sondurme-ucagi-bafa-golune-sert-inis-yapti-1084856713.html
Orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı
Orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Didim ilçesinde yangına müdahale eden amfibik uçak Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T17:02+0300
2024-06-14T17:02+0300
2024-06-14T17:35+0300
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muğla
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orman yangını
müdahale
yangın söndürme
yangın söndürme uçağı
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Denizli, Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını çıktı. Söndürme çalışmaları sürerken Muğla'da başlayıp Denizli'ye sıçrayan alevlerin yerleşim yerlerine yakınlığı endişe yarattı. Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. Su üstünde asılı kalan uçaktaki pilot ve diğer personelin kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekipleri gönderildi.'3 personeli kurtardık'Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesindeki çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü söyledi.Uçakta bulunan 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade eden Vali Canbolat, şunları kaydetti:Olayla ilgili ilk bilgilerin bu yönde olduğunu anlatan Canbolat, Muğla Valiliği'nin daha detaylı açıklama yapacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/orman-genel-muduru-karacabey-orman-yanginlariyla-mucadeleye-haziriz-1084808157.html
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muğla, milas, orman yangını, müdahale, yangın söndürme, yangın söndürme uçağı
muğla, milas, orman yangını, müdahale, yangın söndürme, yangın söndürme uçağı
Orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı
17:02 14.06.2024 (güncellendi: 17:35 14.06.2024)
Aydın'ın Didim ilçesinde yangına müdahale eden amfibik uçak Bafa Gölü'ne sert iniş yaptı.
Denizli, Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını çıktı.
Söndürme çalışmaları sürerken Muğla'da başlayıp Denizli'ye sıçrayan alevlerin yerleşim yerlerine yakınlığı endişe yarattı. Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı.
Su üstünde asılı kalan uçaktaki pilot ve diğer personelin kurtarılması için bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE ekipleri gönderildi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesindeki çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü söyledi.
Uçakta bulunan 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade eden Vali Canbolat, şunları kaydetti:
Didim'deki Akyeniköy Mahallesi'ndeki Dalyan bölgesinde çıkan yangına müdahale için gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak Bafa Gölü'nden su doldururken düştü. İçinde bulunan pilotlar uçağın üzerine çıktılar. Biraz önce oradaki Milas'a ait karakolun teknesi marifetiyle alındılar. Genel durumları iyi görünüyor. İki pilot ve 1 memur görevli uçakta.
Olayla ilgili ilk bilgilerin bu yönde olduğunu anlatan Canbolat, Muğla Valiliği'nin daha detaylı açıklama yapacağını belirtti.