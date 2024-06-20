https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/kitlerde-ozellestirme-iddialariyla-ilgili-aciklama-1085043362.html

KİT'lerde özelleştirme iddialarıyla ilgili açıklama

KİT'lerde özelleştirme iddialarıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı 19 kamu iktisadi teşebbüsünün özelleştirileceği, yabancı sermayeye satılacağı ve kapatılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T16:26+0300

2024-06-20T16:26+0300

2024-06-20T16:26+0300

türkiye

kit

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104046/04/1040460463_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_025759864779a50e5838c4c1f9ad11a8.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu iktisadi teşebbüslerinde özelleştirme iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, 19 kamu iktisadi teşebbüsünün (KİT) hazırlanan bir kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı veya kapatılacağı iddialarının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Taslak aşamasında olan düzenlemeler ile KİT’lerin daha etkin ve verimli çalışmaları ve kurumsallıklarını artırmalarının amaçlandığı belirtildi.Bakanlık bunu satış olarak yorumlamanın iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını söyledi.Açıklamaya göre taslak çalışmada yer alan hususlardan biri yönetim kurullarının daha profesyonel biryapıya kavuşmasını sağlamak olarak belirlendi.Açıklamada çalışmaların KİT'lerin kurumsallıklarını artırarak uluslararası rekabetçiliğini yükseltme hedefi ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/trafik-kanununda-degisiklige-gidildi-arac-muayene-hizmetleri-icin-yeni-karar-resmi-gazetede-1084300331.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kit, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı