https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/istanbulda-ekmege-yuzde-60-zam-250-gram-ekmek-8-lira-oldu-1085041821.html
İstanbul’da ekmeğe yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu
İstanbul’da ekmeğe yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi 5 liraya satılan 250 gramlık Halk Ekmek'e yüzde 60 oranda zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte ekmeğin fiyatı 8 liraya... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T15:33+0300
2024-06-20T15:33+0300
2024-06-20T15:34+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
halk ekmek
zam
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Halk Ekmek A.Ş.’de Kurban Bayramı'nın ardından normal ekmeğe yüzde 60 oranında zam yaptı. Yapılan son zam ile birlikte 5 liraya satılan 250 gramlık normal ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi. Gerçekleştirilen zamdan önce herhangi bir duyurunun yapılmaması ise vatandaşlar tarafından tepki çekti.'Ekmeğe zam geldiğinden haberim yoktu'Çetin Yıldırım halk ekmeğine gelen zamdan haberinin olmadığını belirterek, “Zamlara alıştık artık. Zam olacağından da haberimizin olmasına gerek yok, alıştık zaten. Ekmeğe bile zam gelmiş. Bu ekmeğe zam geldiğinden haberim yoktu. 2 ekmeği 10 liraya alıyordum, şimdi 16 liraya aldım. Yüzde 60-70 zam gelmiş oluyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/mehmet-simsek-londrada-turkiye-ekonomisindeki-gelismeleri-ve-ekonomi-programini-anlatacak-1084997824.html
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), halk ekmek, zam
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), halk ekmek, zam
İstanbul’da ekmeğe yüzde 60 zam: 250 gram ekmek 8 lira oldu
15:33 20.06.2024 (güncellendi: 15:34 20.06.2024)
İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi 5 liraya satılan 250 gramlık Halk Ekmek'e yüzde 60 oranda zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Halk Ekmek A.Ş.’de Kurban Bayramı'nın ardından normal ekmeğe yüzde 60 oranında zam yaptı.
Yapılan son zam ile birlikte 5 liraya satılan 250 gramlık normal ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi. Gerçekleştirilen zamdan önce herhangi bir duyurunun yapılmaması ise vatandaşlar tarafından tepki çekti.
'Ekmeğe zam geldiğinden haberim yoktu'
Çetin Yıldırım halk ekmeğine gelen zamdan haberinin olmadığını belirterek, “Zamlara alıştık artık. Zam olacağından da haberimizin olmasına gerek yok, alıştık zaten. Ekmeğe bile zam gelmiş. Bu ekmeğe zam geldiğinden haberim yoktu. 2 ekmeği 10 liraya alıyordum, şimdi 16 liraya aldım. Yüzde 60-70 zam gelmiş oluyor” ifadelerini kullandı.