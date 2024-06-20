https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/hazine-ve-maliye-bakanligi-merkezi-yonetim-brut-borc-stoku-verilerini-acikladi-1085051006.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 7 trilyon 641.3 milyar lira olarak belirlendi. 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T20:41+0300
2024-06-20T20:41+0300
2024-06-20T20:41+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
stok
borç
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 7 trilyon 641.3 milyar lira oldu.Borç stokunun 2 trilyon 996,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 644.5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/yurt-disi-cikis-harci-3-bin-tlye-mi-cikiyor--1085037040.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, stok, borç
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, stok, borç
Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı
Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 7 trilyon 641.3 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 7 trilyon 641.3 milyar lira oldu.
Borç stokunun 2 trilyon 996,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 644.5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.