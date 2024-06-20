https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/hazine-ve-maliye-bakanligi-merkezi-yonetim-brut-borc-stoku-verilerini-acikladi-1085051006.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 7 trilyon 641.3 milyar lira olarak belirlendi. 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T20:41+0300

2024-06-20T20:41+0300

2024-06-20T20:41+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

stok

borç

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mayıs sonu itibarıyla 7 trilyon 641.3 milyar lira oldu.Borç stokunun 2 trilyon 996,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 644.5 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/yurt-disi-cikis-harci-3-bin-tlye-mi-cikiyor--1085037040.html

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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, stok, borç