https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/fener-rum-patrikhanesi-ile-ilgili-iddialara-yalanlama-1085019581.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili iddialara yalanlama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili iddialara yalanlama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili iddiaları yalanlayarak, "Ukrayna Barış Zirvesi’ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T00:44+0300

2024-06-20T00:44+0300

2024-06-20T00:56+0300

dünya

dışişleri bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

fener rum patrikhanesi

fener rum patrikhanesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/14/1085019426_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0fe746035cf74f525c7d2e2edb20d093.jpg

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'Ukrayna Barış Zirvesi’yle ilgili bazı haberler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi."Fener Rum Patrikhanesi’nin, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın, zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulunan Keçeli, zirvenin sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri’ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi’nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna’dan izahat istendiğini bildirdi.Keçeli, "Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi’nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir" ifadesine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/fener-rum-patrigi-bartholomeos-papa-francis-gelecek-yil-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1083934979.html

ukrayna

fener rum patrikhanesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, fener rum patrikhanesi, fener rum patrikhanesi