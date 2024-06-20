https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/fener-rum-patrikhanesi-ile-ilgili-iddialara-yalanlama-1085019581.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili iddialara yalanlama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili iddialara yalanlama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili iddiaları yalanlayarak, "Ukrayna Barış Zirvesi’ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T00:44+0300
2024-06-20T00:44+0300
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fener rum patrikhanesi
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'Ukrayna Barış Zirvesi’yle ilgili bazı haberler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi."Fener Rum Patrikhanesi’nin, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın, zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulunan Keçeli, zirvenin sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri’ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi’nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna’dan izahat istendiğini bildirdi.Keçeli, "Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi’nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir" ifadesine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/fener-rum-patrigi-bartholomeos-papa-francis-gelecek-yil-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1083934979.html
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dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, fener rum patrikhanesi, fener rum patrikhanesi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili iddialara yalanlama
00:44 20.06.2024 (güncellendi: 00:56 20.06.2024)
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili iddiaları yalanlayarak, "Ukrayna Barış Zirvesi’ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın, zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'Ukrayna Barış Zirvesi’yle ilgili bazı haberler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
"Fener Rum Patrikhanesi’nin, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın, zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulunan Keçeli, zirvenin sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri’ye bilahare Fener Rum Patrikhanesi’nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna’dan izahat istendiğini bildirdi.
Keçeli, "Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi’nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir" ifadesine yer verdi.