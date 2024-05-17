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Fener Rum Patriği Bartholomeos: Papa Francis gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret edecek
Fener Rum Patriği Bartholomeos: Papa Francis gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos, gelecek yıl Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yıldönümü münasebetiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T17:21+0300
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Patrik Bartholomeos yaptığı açıklamada, Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yıl dönümü münasebetiyle gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.Bartholomeos Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Papa Francis bu önemli yıl dönümünü birlikte kutlamak istiyor" dedi.Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yapıldığı İznik şehrine gitmeden önce İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etmeyi planladığı ifade edildi.Bartholomeos ziyareti organize etmek üzere bir komite oluşturulduğunu ve Vatikan'ın da bu konuda yakında Türk hükümetiyle temasa geçeceğini söyledi.Francis Aralık ayında 88 yaşına girecek.
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fener rum patrikhanesi, fener rum ortodoks patrikhanesi, patrik bartholomeos, papa francis, iznik, istanbul, türkiye

Fener Rum Patriği Bartholomeos: Papa Francis gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret edecek

17:21 17.05.2024
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTEPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2024
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
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Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos, gelecek yıl Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yıldönümü münasebetiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.
Patrik Bartholomeos yaptığı açıklamada, Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yıl dönümü münasebetiyle gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
Bartholomeos Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Papa Francis bu önemli yıl dönümünü birlikte kutlamak istiyor" dedi.
Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yapıldığı İznik şehrine gitmeden önce İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etmeyi planladığı ifade edildi.
Bartholomeos ziyareti organize etmek üzere bir komite oluşturulduğunu ve Vatikan'ın da bu konuda yakında Türk hükümetiyle temasa geçeceğini söyledi.
Francis Aralık ayında 88 yaşına girecek.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, karnında kesiğe bağlı gelişen fıtık sebebiyle 7 Haziran'da yapılan operasyonun ardından taburcu edildi. Kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Papa, Hâlâ hayattayım dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
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Papa Francis taburcu oldu: 'Hâlâ hayattayım'
16 Haziran 2023, 13:21
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