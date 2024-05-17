https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/fener-rum-patrigi-bartholomeos-papa-francis-gelecek-yil-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1083934979.html

Fener Rum Patriği Bartholomeos: Papa Francis gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret edecek

Fener Rum Patriği Bartholomeos: Papa Francis gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos, gelecek yıl Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yıldönümü münasebetiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T17:21+0300

2024-05-17T17:21+0300

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dünya

fener rum patrikhanesi

fener rum ortodoks patrikhanesi

patrik bartholomeos

papa francis

iznik

istanbul

türkiye

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Patrik Bartholomeos yaptığı açıklamada, Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yıl dönümü münasebetiyle gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.Bartholomeos Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Papa Francis bu önemli yıl dönümünü birlikte kutlamak istiyor" dedi.Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yapıldığı İznik şehrine gitmeden önce İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etmeyi planladığı ifade edildi.Bartholomeos ziyareti organize etmek üzere bir komite oluşturulduğunu ve Vatikan'ın da bu konuda yakında Türk hükümetiyle temasa geçeceğini söyledi.Francis Aralık ayında 88 yaşına girecek.

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fener rum patrikhanesi

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fener rum patrikhanesi, fener rum ortodoks patrikhanesi, patrik bartholomeos, papa francis, iznik, istanbul, türkiye