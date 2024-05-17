https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/fener-rum-patrigi-bartholomeos-papa-francis-gelecek-yil-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1083934979.html
Fener Rum Patriği Bartholomeos: Papa Francis gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret edecek
Fener Rum Patriği Bartholomeos: Papa Francis gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos, gelecek yıl Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yıldönümü münasebetiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi... 17.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-17T17:21+0300
2024-05-17T17:21+0300
2024-05-17T17:21+0300
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fener rum ortodoks patrikhanesi
patrik bartholomeos
papa francis
iznik
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türkiye
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Patrik Bartholomeos yaptığı açıklamada, Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yıl dönümü münasebetiyle gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.Bartholomeos Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Papa Francis bu önemli yıl dönümünü birlikte kutlamak istiyor" dedi.Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yapıldığı İznik şehrine gitmeden önce İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etmeyi planladığı ifade edildi.Bartholomeos ziyareti organize etmek üzere bir komite oluşturulduğunu ve Vatikan'ın da bu konuda yakında Türk hükümetiyle temasa geçeceğini söyledi.Francis Aralık ayında 88 yaşına girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230616/papa-francis-taburcu-oldu-hl-hayattayim-1072533519.html
fener rum patrikhanesi
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fener rum patrikhanesi, fener rum ortodoks patrikhanesi, patrik bartholomeos, papa francis, iznik, istanbul, türkiye
fener rum patrikhanesi, fener rum ortodoks patrikhanesi, patrik bartholomeos, papa francis, iznik, istanbul, türkiye
Fener Rum Patriği Bartholomeos: Papa Francis gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret edecek
Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos, gelecek yıl Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yıldönümü münasebetiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.
Patrik Bartholomeos yaptığı açıklamada, Papa Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yıl dönümü münasebetiyle gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
Bartholomeos Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Papa Francis bu önemli yıl dönümünü birlikte kutlamak istiyor" dedi.
Francis'in Birinci İznik Konsili'nin yapıldığı İznik şehrine gitmeden önce İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etmeyi planladığı ifade edildi.
Bartholomeos ziyareti organize etmek üzere bir komite oluşturulduğunu ve Vatikan'ın da bu konuda yakında Türk hükümetiyle temasa geçeceğini söyledi.
Francis Aralık ayında 88 yaşına girecek.