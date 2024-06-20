https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/ergin-ataman-acikladi-nbaden-teklif-aldi-mi-1085025441.html
Ergin Ataman açıkladı: NBA'den teklif aldı mı?
Ergin Ataman açıkladı: NBA'den teklif aldı mı?
Sputnik Türkiye
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, "Okyanusun diğer tarafından da beni takip edenlerin olduğunu biliyorum. Artık Euroleague’in en üst seviyesindeyim. Şu... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T09:54+0300
2024-06-20T09:54+0300
2024-06-20T09:54+0300
spor
ergin ataman
panathinaikos
basketbol
nba
yunanistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060503149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdae0b7ffbd7057e3b43d7780d6d8dec.jpg
Panathinaikos ile Yunanistan Basketbol Lig'inde ve THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.Fanatik'e konuşan deneyimli başantrenörün açıklamaları şu şekilde:'NBA'den teklif yok'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/nuggets-ve-pacers-nba-konferans-yari-final-serisini-esitledi-1083745648.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060503149_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e81587136e2c1e50fa3ce2fdf6e58d17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ergin ataman,ergin ataman nba,ergin ataman nba teklif
ergin ataman,ergin ataman nba,ergin ataman nba teklif
Ergin Ataman açıkladı: NBA'den teklif aldı mı?
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, "Okyanusun diğer tarafından da beni takip edenlerin olduğunu biliyorum. Artık Euroleague’in en üst seviyesindeyim. Şu ana kadar NBA’den bir teklif yok ama gelirse de orada da en iyisini yapacağımı biliyorum." ifadelerini kullandı.
Panathinaikos ile Yunanistan Basketbol Lig'inde ve THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.
Fanatik'e konuşan deneyimli başantrenörün açıklamaları şu şekilde:
Panathinaikos’la bir yıl daha kontratım var. Tabii ki burada çok mutluyum. Ama bir taraftan da profesyonelim. Durumu değerlendireceğim. Kontratı uzatmak istemezlerse önümüzdeki sene serbest kalırım. Dediğim gibi Atina’da güzel bir atmosfer var. Teklif gelirse değerlendiririm. Gelmezse önümüze bakarız. Okyanusun diğer tarafından da beni takip edenlerin olduğunu biliyorum. Artık Euroleague’in en üst seviyesindeyim. Şu ana kadar NBA’den bir teklif yok ama gelirse de orada da en iyisini yapacağımı biliyorum. Gelecek yılın çalışmalarına başladık. Şampiyon ve oturmuş bir kadro. En fazla iki isim gidecek yerine iki kişi gelecek. Bunlar çok önemli oyuncular olacak. Zaten başkan Giannakopoulos sıradan birilerini getirmez.