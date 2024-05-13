https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/nuggets-ve-pacers-nba-konferans-yari-final-serisini-esitledi-1083745648.html

Nuggets ve Pacers, NBA konferans yarı final serisini eşitledi

Nuggets ve Pacers, NBA konferans yarı final serisini eşitledi

Sputnik Türkiye

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finalinde Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 115-107, Indiana Pacers ise New York Knicks'i 121-89 yenerek... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T10:38+0300

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NBA play-off'larına iki maçla devam edilirken, Nuggets, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Nikola Jokic'in 35 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla yıldızlaştığı Batı Konferansı yarı final serisi 4. maçında Timberwolves'u mağlup etti.Deplasmanda oynadığı iki maçı kazanarak saha avantajını geri alan Nuggets'ta Aaron Gordon 27 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Jamal Murray 19 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle oynadı.Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 44 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Mike Conley'nin 15 sayı, 9 asist ve Karl-Anthony Towns'ın 13 sayı, 12 ribauntluk katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.Pacers seriye denge getirdiIndiana Pacers, iki yenilgiyle başladığı Doğu Konferansı yarı final serisinin 4. maçında New York Knicks'i Tyrese Haliburton'ın 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansıyla yendi.Mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen ev sahibi Pacers'ta TJ McConnell 15 sayı, 10 asist ve Pascal Siakam 14 sayı, 4 ribaunt üretti.Knicks'te Alec Burks'ün 20 ve Jalen Brunson'ın 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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