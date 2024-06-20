https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/elifnur-kilinctan-17-yas-alti-asya-halter-sampiyonasinda-3-altin-madalya-asya-rekoru-kirdi--1085050165.html
Elifnur Kılınç'tan 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya: Asya rekoru kırdı
Elifnur Kılınç'tan 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya: Asya rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Özbekistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda Elifnur Kılınç, koparmada 58, silkmede 76 ve toplamda 134 kiloluk dereceleriyle 3 altın... 20.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-20T19:47+0300
2024-06-20T19:47+0300
2024-06-20T19:47+0300
spor
halter
altın madalya
milli sporcu
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17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda, kadınlar 45 kiloda yarışan milli sporcu Elifnur Kılınç, koparmada 58, silkmede 76 ve toplamda 134 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya elde etti.Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, genç milli halterciler Özbekistan’da düzenlenen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesi veriyor.Organizasyonda kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan milli halterci Elifnur Kılınç, koparmada 58, silkmede 76 ve toplamda 134 kiloluk dereceleriyle 3 birincilik kazandı.Ayrıca Elifnur Kılınç, silkme ve toplamdaki dereceleriyle Asya rekoru kırdı.
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halter, altın madalya, milli sporcu
halter, altın madalya, milli sporcu
Elifnur Kılınç'tan 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya: Asya rekoru kırdı
Özbekistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda Elifnur Kılınç, koparmada 58, silkmede 76 ve toplamda 134 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazandı.
17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda, kadınlar 45 kiloda yarışan milli sporcu Elifnur Kılınç, koparmada 58, silkmede 76 ve toplamda 134 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, genç milli halterciler Özbekistan’da düzenlenen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesi veriyor.
Organizasyonda kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan milli halterci Elifnur Kılınç, koparmada 58, silkmede 76 ve toplamda 134 kiloluk dereceleriyle 3 birincilik kazandı.
Ayrıca Elifnur Kılınç, silkme ve toplamdaki dereceleriyle Asya rekoru kırdı.