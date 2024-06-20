https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/elifnur-kilinctan-17-yas-alti-asya-halter-sampiyonasinda-3-altin-madalya-asya-rekoru-kirdi--1085050165.html

Elifnur Kılınç'tan 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya: Asya rekoru kırdı

Elifnur Kılınç'tan 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya: Asya rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

Özbekistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda Elifnur Kılınç, koparmada 58, silkmede 76 ve toplamda 134 kiloluk dereceleriyle 3 altın... 20.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-20T19:47+0300

2024-06-20T19:47+0300

2024-06-20T19:47+0300

spor

halter

altın madalya

milli sporcu

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17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda, kadınlar 45 kiloda yarışan milli sporcu Elifnur Kılınç, koparmada 58, silkmede 76 ve toplamda 134 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya elde etti.Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, genç milli halterciler Özbekistan’da düzenlenen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesi veriyor.Organizasyonda kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan milli halterci Elifnur Kılınç, koparmada 58, silkmede 76 ve toplamda 134 kiloluk dereceleriyle 3 birincilik kazandı.Ayrıca Elifnur Kılınç, silkme ve toplamdaki dereceleriyle Asya rekoru kırdı.

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